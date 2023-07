Am kommenden Donnerstag, 27. Juli, wird das Handelsunternehmen Woolworth auf der ehemaligen Netto–Fläche im Reichsstädter Markt um 9 Uhr ein neues Kaufhaus in Aalen eröffnen. Das teilt das Unternehmen mit. Auf der 800 Quadratmeter großen Verkaufsfläche werde man rund 10.000 Artikel für den täglichen Bedarf anbieten.

Mit dem Einzug in den Reichsstädter Markt schließe das Traditionsunternehmen eine weitere Lücke im Standortnetz, heißt es weiter. Ziel des Unternehmens sei es, deutschlandweit über 1000 Kaufhäuser zu betreiben, damit den stationären Einzelhandel zu stärken, die Innenstädte zu beleben und neue Arbeitsplätze zu schaffen.

„Wir sind sehr froh, ein Kaufhaus in Aalen zu eröffnen“, sagt die Bezirksleiterin Antoinette Schöffler. Mit der Neueröffnung nähere sich das Unternehmen seinem Ziel ein Stück weiter. Neben dem neuen Geschäft in Aalen betreibt Woolworth inzwischen über 50 weitere Kaufhäuser in Baden–Württemberg. Etwa zwölf Mitarbeitende werden in Aalen tätig sein. Derzeit würden noch Teilzeitkräfte und geringfügig Beschäftigte gesucht, so das Unternehmen. Das Aalener Kaufhaus öffnet künftig montags bis samstags von 9 Uhr bis 20 Uhr seine Pforten. Am Tag der Neueröffnung sorgt ein Moderator für Unterhaltung und die Kundschaft kann beim Dreh am Glücksrad kleine Präsente gewinnen. Außerdem gibt es Eröffnungsangebote.