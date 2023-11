Wolfgang Steidle bleibt, Bernd Schwarzendorfer kommt

Ein volles Haus und eine bis zum Schluss spannende Wahl: Der Aalener Gemeinderat hat am Montag in seiner Sondersitzung zur Beigeordnetenwahl gezeigt, dass Demokratie so richtig Spaß machen kann. In mehrerlei Hinsicht. Doch zunächst zum Wichtigsten ‐ den Ergebnissen: Mit großer Mehrheit ist Wolfgang Steidle in seinem Amt als Erster Beigeordneter der Stadt Aalen wiedergewählt worden. Eine Neubesetzung gibt es hingegen beim Sozialbürgermeister. Für Amtsinhaber Karl-Heinz Ehrmann, der nicht mehr kandidierte, wählte der Gemeinderat in der Stichwahl den 52-jährigen Bernd Schwarzendorfer (24 von 45 Stimmen), nach dem im ersten Wahlgang keine absolute Mehrheit zustande gekommen war.

Die Wahl, namentlich und geheim, lockte zahlreiche Besucherinnen und Besucher zu dieser Sondersitzung in den großen Sitzungssaal des Rathauses, unter ihnen auch Alt-OB und Ehrenbürger Ulrich Pfeifle. Die helfenden Kräfte hatten alle Hände voll zu tun. Zusätzlich zu den üblichen Plätzen waren weitere Stuhlreihen aufgebaut. Noch vor Sitzungsbeginn mussten weitere Stühle herbeigeschafft werden. Trotzdem musste so mancher Zuschauer mit einem Stehplatz vorlieb nehmen.

Unumstritten war die Wahl des Baubürgermeisters, der auch den Titel „Erster Bürgermeister“ tragen darf. Amtsinhaber Wolfgang Steidle hatte mit dem Oberkochener Ronny Ensslin keine wirkliche Konkurrenz. In seiner Bewerbungsrede nannte Steidle sechs Punkte, die ihm in den kommenden Jahren wichtig sind: starke Teilorte, bezahlbare und attraktive Wohnangebote, Aalen als starker Standort für Bildung und Wirtschaft, Klimaschutz, Orte schaffen für ein soziales Miteinander und Investitionen im Bildungs- und Betreuungsbereich.

Ensslins Rede hingegen hatte wenig mit der Bewerbung für ein Amt zu tun, sondern handelte eher von seiner schweren Kindheit und seinem Leben auf der Straße. Er habe weder Abi noch Studium, aber Lebenserfahrung. Auch wenn er bei einem Wahlergebnis von 45 Ja-Stimmen bei einer Enthaltung sicher chancenlos war, seine Ansprache war trotzdem eine Viertelstunde gelebte Demokratie.

Dann aber wurde es spannend. Drei Bewerber für das Amt des Sozialbürgermeisters als Nachfolger für Karl-Heinz Ehrmann waren zur Vorstellung eingeladen: Ralf Meiser (51, Grüne), Jan-Peter Vetter, 48-jähriger Dozent an die Bildungs- und Tagesstätte der Bundesagentur in der Aalener Triumphstadt, und Bernd Schwarzendorfer. Für ihn war das Aalener Rathaus kein neues Terrain: Von 2002 bis 2007 war er ‐ unter Alt-OB Ulrich Pfeifle ‐ Pressesprecher der Stadt Aalen.

Meiser stellte seine engagierte Rede unter das Motto „verwalten und gestalten, das muss kein Widerspruch sein“ und fügte selbstsicher an: „Bei mir gibt es beides“. Seit 18 Jahren ist er Schulleiter, aktuell an der Hüttlinger Alemannenschule, er wisse, wie man Projekte auf den Weg bringt. Der Rollenwechsel vom Ehrenamt als Aalener Gemeinderat in eine verantwortungsvolle Position an die Spitze einer Verwaltung sei ihm durchaus bewusst.

Auch Jan-Peter Vetter, der sechs Jahre lang Marketingchef des VfR Aalen war und seit zehn Jahren bei der Bundesagentur für Arbeit in Aalen beschäftigt ist, nannte einige klar definierte Ziele seiner möglichen Amtszeit. Er musste sich am Ende mit zwei von 45 Stimmen zufrieden geben und schaffte es nicht in die Stichwahl.

Schwarzendorfer, „52 Jahre jung“, bezeichnete sich selbst als „Kommunaler durch und durch“. Er wolle gemeinsam mit dem Gemeinderat „das wahre und wirkliche Leben“ in der Stadt gestalten. Der erste Wahlgang ‐ hier wäre eine absolute Mehrheit von 23 Stimmen notwendig gewesen ‐ brachte noch keine Entscheidung: Schwarzendorfer 22, Meister 21, Vetter 2. Also Stichwahl, diese dann ohne Jan-Peter Vetter. Hier konnte Meiser dann nicht mehr zulegen. Beide „Vetter“-Stimmen gingen an Bernd Schwarzendorfer.

Für viele der Zuschauerinnen und Zuschauer war es letztendlich nicht unbedingt ein überraschender Wahlausgang. Ohne die Expertise der anderen Kandidaten schmälern zu wollen: Am Ende setzte sich die größere Verwaltungserfahrung durch ‐ und die hatte Schwarzendorfer, der derzeit noch Leiter des Dezernats für Verwaltung, Kommunales und Gesundheit im Biberacher Landratsamt ist.

Von dort kam auch große Unterstützung. In den Zuschauerrängen saß nicht nur sein aktueller Chef Mario Glaser, sondern auch der ehemalige Landrat Heiko Schmid, mit dem Schwarzendorfer 22 Jahre lang zusammengearbeitet hat. Und dort saß auch Alt-OB und Aalener Ehrenbürger Ulrich Pfeifle. Ihn erwähnte Schwarzendorfer in seiner Dankesrede ausdrücklich: „Ulrich Pfeifle hat immer gesagt, ich sei ein ,Spitzbub’. Aber er weiß, wo ich’s herhab’.“