Wolfgang Steidle: Aalen muss grüner und blauer werden

Aalen - „Für mich ist es eine Ehre und eine große Aufgabe, Aalen als wachsende Stadt der Zukunft gemeinsam mit dem Gemeinderat, der Bürgerschaft sowie mit meinem Team gestalten zu können.“ Das sagt Aalens Bau- und Erster Bürgermeister Wolfgang Steidle, der am 6. November vom Gemeinderat einstimmig für eine zweite Amtszeit wiedergewählt worden war. Was er sich dafür vorgenommen hat und welche Anstrengungen der Klimawandel der Stadt und ihren Bürgerinnen und Bürgern abverlangen wird, darüber spricht Steidle im Interview mit den „Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung“.

Herr Steidle, am 7. Januar werden Sie Ihre zweite achtjährige Amtszeit als Baubürgermeister der Stadt Aalen beginnen. Haben Sie sich dafür thematische Schwerpunkte gesetzt?

Das einstimmige Wahlergebnis ist für mich Ansporn und Rückenwind für die kommenden acht Jahre, ein Zeichen von großem Vertrauen und die Basis, um weiterhin etwas zu bewegen. Als Hauptthemen wird es mir darum gehen, attraktive Wohnangebote für alle bereitzuhalten, Aalen als attraktiven Bildungs- und Wirtschaftsstandort weiterzuentwickeln, den Klimaschutz und die Klimaresilienz in der Stadt weiter voranzubringen, einladende Orte zur Förderung des sozialen Miteinanders zu schaffen, in Bildung und Betreuung zu investieren und für starke Teilorte zu sorgen, die Heimat sind und auch werden können.

Was muss Aalen für seine Klimaresilienz, also für seine Widerstandsfähigkeit gegen den Klimawandel in den kommenden Jahren noch tun, was wird machbar sein, was nicht?

Dass die Sommer heißer und die Winter milder werden, spürt man schon jetzt. Aalen muss deshalb grüner und blauer werden. Die Stadt braucht noch mehr Bäume, mehr begrünte Dächer und auch begrünte Fassaden. Wir müssen die zersiedelten Flächen reduzieren und dafür mehr Platz für Wasser schaffen. Wir müssen eine ausreichende Durchlüftung der Stadt garantieren, beim Bauen mehr Holz statt Beton verwenden, der sich zu sehr aufheizt, und wir müssen die Stadt insgesamt heller machen. Denn auch dunkle Materialien etwa an Fassaden und auf Dächern heizen sich stärker auf als helle.

Was heißt das alles konkret?

Wir haben in den vergangenen Jahren - Stadt wie private Grundstückseigentümer mithilfe eines Förderprogramms - Tausende neuer Bäume gepflanzt. Die ihre schattenspendende Wirkung aber erst über die kommenden Jahre, ja sogar Jahrzehnte entfalten werden. Und diese Grünpflanzungen müssen weitergehen. Außerdem werden wir den Stadtgarten erweitern. Die Chance dafür bietet uns der Umzug der Post weg von der Bahnhofstraße auf Gewerbeflächen in Oberalfingen und Waldhausen Ende 2024. Dann können wir auf dem jetzigen Postareal den Stadtgarten vergrößern, vielleicht ist dort sogar eine Art Stadtstrand möglich. Eine Planung dazu werden wir im nächsten halben Jahr im Gemeinderat vorstellen. Und wir überlegen, ob wir auch für die Begrünung von Dächern ein städtisches Förderprogramm auflegen. Denn Klimaresilienz geht nur, wenn auch die Eigentümer mitmachen. Unterm Strich heißt das alles, dass wir lernen müssen, mit der zunehmenden Hitze umzugehen.

Spielt beim Thema Klimawandel auch der Hochwasserschutz in Aalen eine Rolle?

Der Hochwasserschutz entlang des Kochers ist elementar, nicht nur für die Innenstadt. Dank enormer Anstrengungen in den vergangenen Jahren sind wir in der Tallage gegen ein 100-jähriges Hochwasser rechnerisch gewappnet. Was noch bleibt, ist, kleinere Bachläufe wie etwa den Pflaumbach oder den Hirschbach ebenfalls auf dieses Schutzniveau zu bringen. Und wir könnten das Rückstauvolumen des Rückhaltebeckens Dürrwiesen noch vergrößern. Gegen Extrem-Hochwässer, wie sie vielleicht alle 150 Jahre vorkommen, kann sich allerdings keine Kommune restlos schützen.

Und was ist in Sachen Klimaschutz und Klimaresilienz ebenfalls nicht machbar?

Als Zentrum eines ländlich geprägten Umlands kann Aalen nicht alle Autos aus der Stadt verbannen. Und angesichts der topografischen Lage der Stadt bedarf es in Aalen sicher größerer Anstrengungen, das Radfahren für alle noch attraktiver zu machen, als dies in ausschließlich flachen Städten der Fall ist. Und uns muss insgesamt klar sein, dass wir das Weltklima allein von Aalen aus nicht in den Griff bekommen werden. Wir können und müssen gemeinsam mit allen Bürgerinnen und Bürgern aber unseren Beitrag zum Klimaschutz leisten.

Aalen hat sich dazu verpflichtet, bis zum Jahr 2035 klimaneutral zu sein. Wie weit ist Aalen hier bislang gekommen, was muss noch angegangen werden, wo ist bislang möglicherweise noch gar nichts passiert?

Auch hier gilt: Klimaneutralität erfordert eine gemeinsame Kraftanstrengung. Die öffentliche Hand alleine kann das nicht leisten. Wenn Sie nur daran denken, dass es in Aalen 250 städtische Gebäude, aber 35.000 Wohnungen gibt. Erreicht haben wir bislang schon einiges. Wir haben unter anderem den Klimabeirat mit externen Experten geschaffen, wir haben dort eine Energieleitplanung und eine Wärmeplanung für Aalen eingebracht, und es haben sich einige Betriebe schon dazu verpflichtet, bis 2035 ebenfalls klimaneutral zu sein, Zeiss will dies bereits bis 2025 erreichen. Das alles ist sehr ermutigend, aber trotzdem hat Aalen noch zu viele Emissionen aus der Wirtschaft, vom Verkehr und von privater Seite.

Das heißt?

Dass wir Klimaneutralität noch viel mehr als vernetztes Thema denken müssen. Zum Beispiel bei der Fernwärme. Die kann nicht nur aus heimischen Hackschnitzeln entstehen, sondern auch aus der Abwärme von Betrieben und sogar aus Abwässern in den Klärwerken. Und Fernwärme ist für den Nutzer sehr angenehm und ohne großen Wartungsaufwand. Außerdem müssen wir noch viel mehr Photovoltaikanlagen auf die Dächer bekommen. Was übrigens auch bei Häusern in Ost-West-Ausrichtung Sinn macht. Und für Aalen als Wirtschaftsstandort wird es elementar wichtig sein, einen Anschluss an eine grüne Wasserstoffleitung zu bekommen.

Ein anderes, ganz großes Thema ist der Wohnraum. Aalen hat sich gezielt auf den Weg gemacht, neuen bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Nun aber drücken der Fachkräftemangel, hohe Baupreise und hohe Zinsen auf den Haus- und Wohnungsbau. Hat dies auch Auswirkungen auf Aalen?

Als wachsende Stadt mit viel Zuzug ist es für Aalen eine der größten Aufgaben, die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum zu ermöglichen. Wir sind für unsere „doppelte Innenentwicklung“ - Entsiegelung bei gleichzeitiger Schaffung von Platz für mehr Einwohner - preisgekrönt und haben Vorbildfunktion für viele andere Städte. Im ersten Halbjahr hatten wir eine Rekordzahl bei den Baugenehmigungen, gleichzeitig haben wir aus dem städtischen Förderprogramm noch nie so viele Anträge auf Zuschüsse für Ausbauten im Bestand bewilligt wie 2023. Diesen Schwung können wir nun mitnehmen, zum Beispiel bei der Vermarktung der Bauflächen im „Tannenwäldle“, wo Platz für fast 1000 Einwohner entstehen wird, aber auch bei weiteren kleineren Vorhaben unter anderem am Eichholzweg, am Pelikanweg oder in der Frankeneichstraße in Fachsenfeld.

Beklagt werden oftmals zu viele Vorschriften beim Bauen. Inwieweit könnte eine Reduktion der Bauvorschriften aber auch die Qualität beim Bauen beeinflussen?

Jede Regel war ursprünglich gut gemeint. Jetzt aber ist ein Punkt erreicht, der vieles verhindert und schwierig macht. Land und Bund müssen daher alle Regeln mutig durchforsten und alles ersatzlos streichen, was nicht absolut notwendig ist. Und auch die Architektenkammer fordert die Einführung des „Gebäudetyps E“, was für „einfaches Bauen“ steht. Ziel dabei ist, ohne qualitative Abstriche das Bauen wieder einfacher und kostengünstiger zu machen.

Wie wird Aalen am Ende Ihrer nächsten Amtszeit als Baubürgermeister in gut acht Jahren aussehen?

Aalen 2032, das muss für mich ein Aalen für alle sein, das ökonomisch, ökologisch und sozial noch attraktiver ist, dazu lebenswert mit hoher Aufenthaltsqualität, wo sich die Menschen begegnen können und Dialog und Austausch stattfinden. Mehr Elektromobilität und mehr ÖPNV werden für mehr Ruhe im Straßenraum sorgen und damit auch die Wege zu Fuß und mit dem Rad angenehmer machen. Und bis 2032 wird sich auch das Triumph-Areal entwickelt haben, auch mit Angeboten für gewerbliches Wohnen.