Wört soll kein Stolperstein für den Titelverteidiger werden

An diesem Mittwoch steht im Bezirkspokal die dritte Runde an.

Um 18 Uhr wird Bezirksligist SV Lauchheim der klare Favorit beim B–Ligisten TV Neuler II sein. In den ersten beiden Runden setzte sich Neuler II jeweils gegen einen B–Ligisten durch: 4:2 nach Elfmeterschießen gegen den FV 08 Unterkochen II und 4:2 gegen die SG Eigenzell–Ellenberg. Auch Lauchheim musste bereits ins Elfmeterschießen — in Runde zwei beim A–Ligisten TSV Westhausen. In Runde eins gab es ein klares 8:0 bei der SGM Fachsenfeld/Dewangen. Um 18.30 Uhr kommt es zum ligainternen Duell zwischen dem SC Unterschneidheim und dem SV Pfahlheim. In den ersten beiden Runden bekam es Unterschneidheim jeweils mit B–Ligisten vom Härtsfeld zu tun. Dabei gab man sich keine Blöße. Enger ging es in den Partien mit Pfahl–heimer Beteiligung zu. Zweimal gewann der SV mit 1:0: In Runde eins beim B–Ligisten SV Lippach und in Runde zwei beim Liga–Konkurrenten FSV Zöbingen. Nun tritt Pfahlheim bereits zum dritten Mal auswärts an — und wieder geht es zu einem A–Ligisten.

Titelverteidiger Sportfreunde Dorfmerkingen II möchte um 19 Uhr seiner Favoritenrolle beim B–Ligisten SV Wört gerecht werden. Zweimal trat der Bezirksligist bei A–Ligisten an. In Runde eins gewann man mit 3:1 bei der Union Wasseralfingen. Vier Tage später gelang ein knapper 2:1–Erfolg beim FC Ellwangen. Der SV Wört erreichte die dritte Runde durch Siege gegen die DJK–SG Schwabsberg–Buch II (2:0) und dem SV/DJK Nordhausen–Zipplingen (3:1).

Um 19 Uhr heißt es dann Kreisliga A gegen Bezirksliga. Der TV Bopfingen empfängt die DJK–SG Schwabsberg–Buch. In Runde eins gewann Bopfingen beim B–Ligisten SGM Rindelbach/Neunheim mit 3:1. Eine Runde später gelang ein 5:2–Erfolg beim A–Liga–Aufsteiger SV Jagstzell. Für Schwabsberg–Buch wird es bereits das dritte Duell gegen einen A–Ligisten. In der ersten Runde gab es ein klares 4:1 beim TSV Hüttlingen. Wesentlich mehr Dramatik gab es beim FC Röhlingen. Erst im Elfmeterschießen machte man den Einzug in Runde drei perfekt. Bezirksligist TSG Hofherrnweiler–Unterrombach II möchte beim SV Frickenhofen (Kreisliga B) eine Runde weiterkommen. Los geht es um 18.30 Uhr. Am kommenden Mittwoch empfängt der SV Eintracht Kirchheim/Dirgenheim um 19 Uhr den FV 08 Unterkochen.

Die weiteren Spiele am Mittwoch: Niederstotzingen/Rammingen - Nattheim; Burgberg/Hohenmemmingen - Türksp. Heidenheim; Türksp. KSV Giengen - Schnaitheim; Großdeinbach - Bettringen II; Spraitbach - Durlangen; Böbingen - Heubach (alle 18 Uhr); Heldenfingen/Heuchlingen - Bettringen (19 Uhr).