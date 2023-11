Wo ist Bagheera? Suche mit Spürnasen bleibt erfolglos

Vermisste Katzen werden immer wieder gemeldet. Auch auf der Homepage und der Facebook-Seite des Tierheims Dreherhof. Hier wird seit 23. Oktober auch nach Bagheera gesucht. Sein Konterfei ist seither auch auf etlichen an Laternenmasten angebrachten Flyern in der Rombacher Straße, der Friedhofstraße und der Bischof-Fischer-Straße zu sehen, um Hinweise aus der Bevölkerung zu bekommen. Bislang ohne Erfolg.

Der sechsjährige Kater der Rasse Tyoger gehörte dem ehemalige Pächter der „HeimAat“, Simone Inzirillo, der im April an einem Herzinfarkt plötzlich verstorben ist. Seither betreibt seine Lebensgefährtin Friederike König das Lokal in der Helferstraße und kümmert sich auch um die gemeinsame Tochter. Ein Vermächtnis von Simone Inzirillo ist auch der Kater Bagheera, den Friederike König angesichts ihrer begrenzten Räumlichkeiten nicht zu sich nehmen konnte. Deshalb habe sich ein Freund um den Stubentiger gekümmert, der immer wieder auch in einer Aalener Pflegestelle betreut worden sei.

Hierhin habe ihn Friederike König auch im Juli gebracht. Als sie Bagheera Ende Oktober schließlich wieder abholen wollte, habe ihr die Aalenerin, die ihn in Pflege hatte, mitgeteilt, dass er verschwunden sei. König sei aus allen Wolken gefallen und sich Sorgen gemacht, weil Bagheera kein Freigänger sei, sondern nur in der Wohnung gelebt habe. Insofern würde er sich im Freien nur schwer zurechtfinden.

Um den Kater wiederzufinden, habe sie alle Hebel in Bewegung gesetzt. Unter anderem habe sie die Spürnasen Spezialeinheit kontaktiert. Daraufhin hätten sich zwei Hundeführer, deren Vierbeiner neben dem Aufspüren von Menschen auch in der Lage seien, entlaufene Vierbeiner zu orten, auf die Suche gemacht. Ohne Erfolg. Merkwürdigerweise seien beide Hunde, denen zuvor eine Decke mit dem Geruch des Katers vor die Schnauze gehalten worden sei, um dessen Spur aufzunehmen, allerdings im unmittelbaren Umkreis der Pflegestelle aufgeregt gewesen und hätten Reaktionen gezeigt, weshalb die Vermutung nahe liege, dass sich Bagheera noch in diesem Umkreis befunden habe oder sogar noch befinde.

Bagheera ist gechipt und sowohl bei Tasso als auch bei Findefix registriert. „Wer ihn gesehen hat oder weiß, wo er ist, kann sich auch gerne beim Tierheim Dreherhof melden, auch anonym“, sagt König, die sich auf der Suche nach dem Kater auch an die „Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung“ gewandt hat und hofft, dass dieser bald gefunden wird.