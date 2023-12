rüher haben wir vor Weihnachten ein Paket für unsere Tanten in Ostberlin gepackt. Es kam Dosenananas hinein, die gab es in der DDR nicht, und Jakobs Krönung, damals der Westkaffee der Wahl.

Der Karton in braunem Packpapier stand auf dem Küchentisch, und in der Luft lag nervöse Spannung. Man durfte das Paket nicht verkleben, sondern musste es mit Schnur so zubinden, dass es leicht wieder zu öffnen wäre. Unsere Mutter tat das voller Zorn. Man wusste nie, was die Zollbeamten bei ihrer Kontrolle für sich herausnehmen würden.

Letzte Woche habe ich ein Paket für meine Cousine in Rahnsdorf gepackt, auch das liegt im Osten von Berlin. Ein hübsches DHL-Päckchen in Hellblau und Weiß, und ich habe es zugeklebt. Was sich drinnen befindet, ist eigentlich zweitrangig, meine Cousine und ihr Mann haben alles, was sie brauchen.

Ich habe Aalener Spionle hineingetan, Kaffee vom Samocca und eine Bienenwachskerze aus Ellwangen: eben Grüße von der Ostalb an den Müggelsee.

In der Schlange bei der Post, mit dem Paket unterm Arm, bin ich nostalgisch geworden. Mir kam der Gedanke, dass ich inzwischen oft genug die Weihnachtszeit erlebt habe, um daraus ein Fest der Erinnerungen zu machen. Wie in diesem Weihnachtslied, in dem es heißt: „Wisst Ihr noch, im vorigen Jahr ...“

Manche Dinge sind heute besser.

