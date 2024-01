Waren es in der vergangenen Woche noch die Bauernproteste, die die Ostalb bewegt (beziehungsweise stillgelegt) haben, so ist es in dieser Woche, ebenfalls direkt zum Start, der durchaus heftige Wintereinbruch gewesen.

Erst beobachtet dann eingeschritten

Etwa zur Mittagszeit begann es zu schneien und es stellte sich schnell heraus, dass der Schnee liegen bleiben würde. Bis in den Abend hinein war der Winterdienst der Stadt Aalen in der Innenstadt damit beschäftigt, die Schneemassen zur Seite zu schaffen. „Um 12.30 Uhr hat es langsam angefangen zu schneien, dann haben wir beobachtet, ob es stärker wird oder nicht. Gegen 14 Uhr ist es dann stärker geworden, sodass wir dann eine Viertelstunde später ausgerückt sind“, sagt Georg Fürst, Leiter des Aalener Bauhofs. Es sei üblich, dass man erst etwas abwarte, ehe man die Kolonne in Bewegung setze, so Fürst. „Manchmal ist der Spuk auch relativ schnell wieder vorbei“, erklärt Fürst.

Zehn Fahrzeuge im Einsatz

Doch auch die Prognosen bestätigten das Gesehene, bis 16 Uhr war Schneefall vorausgesagt. „Heutzutage sieht man es bei den Prognosen recht deutlich, wie sich das Wetter entwickelt, das ist kein Problem. Danach waren dann zehn Fahrzeuge bis abends im Einsatz“, beschreibt Fürst den Dienst am Montagnachmittag. Bereits in den Morgenstunden habe man einen kleinen Einsatz gehabt, der aber bereits gegen 7 Uhr wieder erledigt war, so Fürst. Danach haben man sich darauf verständigt, abzuwarten, was der Mittag bringen werde.

Bis in die Abendstunden hinein im Einsatz

Noch um kurz vor 19 Uhr war eine sogenannte Kleinkehrmaschine in der Aalener Innenstadt unterwegs, um eine Schneise für die Bürgerinnen und Bürger zu schaffen. Doch nicht nur das. „Bei den Pflastersteinen ist es immer ein wenig kritischer, da müssen wir immer etwas mehr schauen als auf normalen Straßen, da das Pflaster schneller einfrieren kann und in der Innenstadt nun einmal viel Fußgängerverkehr herrscht“, erklärt Fürst.

Hauptstraßen teilweise abends noch nicht gänzlich frei

Nach 20 Uhr allerdings waren selbst die Hauptstraßen, etwa die Stuttgarter Straße oder die Friedrichstraße, immer noch mit Schneeresten und Schneematsch bedeckt, was die Menge verdeutlicht, die heruntergekommen ist. Am mangelnden Einsatz des Winterdiensts hat es nicht gelegen, so viel steht fest. „Es schneit ja immer weiter. Das Fahrzeug fährt drüber, räumt und streut, aber hinten schneit es weiter. Wir haben keine Nullräumung, bekommen den kompletten Schnee überhaupt nicht weg. Das erledigt im Nachgang normalerweise das Salz“, erklärt der Bauhofleiter. Mal abgesehen davon, dass die Uhrzeit für das Räumen nicht die beste war. „Es ist schwierig mitten im Feierabend-Verkehr. Da kommen wir dann nicht mehr so durch, wie wir gerne würden. Wenn die Autos stehen, stehen wir genauso in der Schlange“, so Fürst weiter. Bis kurz vor 20 Uhr sei man im Einsatz gewesen, habe dann aufgehört, da man am Dienstag bereits um 3.30 Uhr wieder starten musste.

Vorbereitungen sind getroffen für den Eisregen

Der Winterdienst der Stadt ist schließlich weiterhin gefordert. Für den Mittwochmorgen bereits ist Schneefall vorhergesagt, der in Regen übergehen soll, eine gefährliche Kombination für alle Autofahrer und natürlich Fußgänger. „Wir werden wieder alles beobachten und schauen, ob wir am Mittwoch nicht vielleicht sogar eine vorbeugende Streuung vornehmen werden, speziell für den vorausgesagten Eisregen. Das ist schon sehr wahrscheinlich. Da ist es gut, wenn schon ein bisschen Salz liegt. „, blickt Fürst bereits auf den Mittwoch. Viel zu tun also für den Winterdienst in dieser dritten Januarwoche.

17 Fahrzeuge bei einem Volleinsatz gefragt

Bei einem Volleinsatz ist das Team um Fürst mit rund 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Einsatz für Aalen und seine Teilorte. Diese verteilen sich auf zehn Großräumfahrzeuge und sieben Kleinräumfahrzeuge. Dazu gesellen sich 13 sogenannte „Handräumkolonnen“.