Dass der bayerische V-Baumarkt in Aalen Quartier beziehen wird, das hat für reichlich Diskussionen gesorgt. Ursprünglich sollte sich das Fahrradgeschäft B.O.C.auf dem Gelände ansiedeln dürfen, doch seit Ende vergangener Woche wissen wir: daraus wird nichts.

Es gibt mittlerweile einige Aufreger rund um diese Geschichte. Investor Berndt-Ulrich Scholz ist enttäuscht von der Entwicklung, einige schimpfen rückblickend auf den BayWa-Markt und wieder andere sind enttäuscht, dass der Fahrradhändler nun doch nicht nach Aalen ziehen wird. Und auch der Beschluss des Gemeinderats ist hinterfragt worden.

Diskussionen recht hitzig bei Facebook

Nach der exklusiven Bekanntgabe in den „Aalener Nachrichten“ am vergangenen Donnerstag sind die Emotionen auch in der Bürgerschaft ordentlich hochgekocht. Vor allem auf der Facebook-Präsenz „Schwäbische Ostalb“, dem Kanal der „Aalener Nachrichten“ und der „Ipf-und Jagst-Zeitung“, zeigen sich viele Userinnen und User überwiegend enttäuscht von dieser Wendung. „Wie viele Baumärkte braucht man noch?“, fragt eine Userin reichlich rhetorisch. Der Post auf Facebook ist zudem etliche Male geteilt worden, das Thema treibt um.

Berndt-Ulrich Scholz hat schon zu Jahresbeginn Areal verkauft

Hintergrund: Investor Berndt-Ulrich Scholz hatte das gesamte Areal zwischen der Gartenstraße und der Stuttgarter Straße bereits zum 1. Januar verkauft, und zwar an die Herimo Immobilien GmbH & Co. KG in Mauerstetten. Der BayWa-Baumarkt sei für sechs Monate noch Mieter bei der neuen Eigentümerin, das Mietverhältnis Ende aber zum 30. Juni. Grundsätzlich hätte man den BayWa-Markt gerne behalten, sagte Scholz.

Schließlich sei schon alles unter Dach und Fach gewesen, die Fläche wäre um 2400 Quadratmeter reduziert und der Fahrradfachhandel B.O.C. mit etwa 1770 Quadratmetern als Untermieter installiert worden. Ebenso hatte der Aalener Gemeinderat damals grünes Licht gegeben. Am Ende wären die 1770 Quadratmeter jedoch zu groß gewesen für B.O.C., sodass aus dieser Umstrukturierung nichts mehr werden sollte. BayWa hatte sich bei einem Entschluss am Fahrradhändler orientiert. Nach dieser Entwicklung machte Scholz keinen Hehl aus seiner Enttäuschung.

Nicht jeder trauert um Schließung des BayWa Bau- und Gartenmarkts

Einige Userinnen und User nutzten die Gelegenheit aber auch, um mit dem scheidenden BayWa-Baumarkt abzurechnen. So schreibt eine Userin: „Kein Verlust. Lies schon lange zu wünschen übrig.“ Eine andere stimmt ein: „So ist es, nicht gerade freundliches Personal.“ Noch ein anderer User wettert noch deutlicher: „Baywa: (...) Ramschig! Überteuert!“

Wieder andere äußern sich zur Nicht-Ansiedlung von B.O.C. - in beide Richtungen. So schreibt einer: „Schade um den Zuzug der B.O.C. Das wäre ein wirklicher Erfolg für Aalen gewesen (...).“ Darauf antwortet eine Userin, dass man diesen Fahrradladen doch ohnehin nicht gewollt habe. „Alles nur Theater!“ Wieder andere sagen, dass es ohnehin genügend Fahrradläden gebe.

Einige begrüßen die aktuellen Entwicklungen

Es gibt aber auch diejenigen, die sich freuen beziehungsweise gespannt sind, wie sich der bayerische V-Baumarkt im württembergischen Aalen präsentieren und positionieren wird.

So bringt es eine Userin auf den Punkt: „Ich finds gut, V-Markt ist ne prima Ergänzung, deutlich besser als BayWa und nochmal ein Fahrradladen, davon haben wir eh schon genug.“ Es ist davon auszugehen, dass die Diskussionen noch eine Weile andauern werden, spätestens vermutlich dann, wenn der V-Baumarkt seine Zelte allmählich aufbaut. Da werden die Aalenerinnen und Aalener sicher genau hinschauen.