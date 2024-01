Wieder über 100.000 Euro PS-Spenden der Kreissparkasse Ostalb

Zum ersten Mal nach mehrjähriger Coronaunterbrechung hat die Kreissparkasse Ostalb wieder Spenden im Rahmen einer feierlichen Dankveranstaltung persönlich an die Vertreterinnen und Vertreter von 96 gemeinnützigen Organisationen übergeben. Vorstandsvorsitzender Markus Frei übergab den symbolischen PS-Spendenscheck an Landrat Joachim Bläse und die Vertreter zahlreicher gemeinnütziger Einrichtungen aus dem gesamten Ostalbkreis. Gemeinsam wünschen sie den ehrenamtlich Engagierten und allen Spendenempfängern viel Kraft für ihre wichtige, gemeinnützige Arbeit.

Vorstandsvorsitzender Frei, lobte die gemeinnützige Arbeit und die Sparerinnen und Sparer: „Zahlreiche Sparkassenkundinnen und -kunden sind auch langjährige, treue PS-Sparer. Sie kaufen PS-Lose für fünf Euro, von denen vier Euro auf das PS-Sparbuch gehen. 75 Cent kommen in den Lostopf mit monatlichen Geld- und Sachpreisen. Erst Anfang Januar ging beispielsweise ein VW ID3 im Wert von über 40.000 Euro an eine Gewinnerin aus Lorch. Die restlichen 25 Cent werden für die PS-Spenden verwendet und kommen damit zahlreichen sozial engagierten Vereinen und Institutionen hier auf der Ostalb zu Gute. Wir sind unseren PS-Sparern sehr dankbar, dass sie ganz bewusst dieses gesellschaftliche Engagement unterstützen und das von Jahr zu Jahr in steigendem Maße. Konnten wir noch in 2015 50.000 Euro spenden ist es jetzt mehr als doppelt so viel. Erhielten früher 60 Institutionen und Vereine PS-Spenden, sind es heute fast 100 - eine schöne und erfreuliche Erfolgsgeschichte.“

In seiner Begrüßung ging Frei auch auf die derzeit besonderen politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Herausforderungen ein und sicherte dem Ehrenamt weiterhin die verlässliche Unterstützung zu.

Frei übergab den großen Spendenscheck gemeinsam mit seinem Vorstandskollegen Christof Morawitz an Landrat Joachim Bläse und die Repräsentanten der Spendenempfänger. Auch Bläse sprach den PS-Sparern seinen herzlichen Dank aus: „Jeder Spenden-Euro ist in diesen anspruchsvollen Zeiten der großen Kostensteigerungen überaus wichtig. Dank der Kreissparkasse kommen sehr viele Spenden-Euro genau dort an, wo sie am dringendsten gebraucht werden: bei den zahlreichen Einrichtungen aus dem sozialen und karitativen Bereich in unserer Region, die gerade jetzt eine gesellschaftlich unglaublich wertvolle Arbeit leisten - und das oftmals ehrenamtlich.“

Bläse weiter: „Ich freue mich sehr, dass wir in diesem Jahr aus dem großen 100.000 Euro-Spendenscheck fast 100 einzelne Spenden für die Projekte und Initiativen vor Ort machen können - vom DRK, über Johanniter und Malteser, Caritas und Diakonie, bis hin zu verschiedenen Hospizeinrichtungen, Kreisjugendring Ostalb, sowie regionalen Musikschulen und Volkshochschulen. Mein Dank gilt ganz besonders den Ehrenamtlichen für ihren unermüdlichen Einsatz und ihr großes Engagement.“