Thanabalasingam Vyramuthu - vermutlich gibt es nicht viele Menschen auf der Ostalb, die diesen Namen tragen, wenn es überhaupt nochmal jemanden gibt.

Und der Vorsitzende der Tamilischen Gemeinde in Aalen weiß natürlich, dass es einem Europäer schwerfällt, diesen Namen unfallfrei auszusprechen.

Deswegen sagt er freundlich lächelnd meist schon zu Beginn eines Gesprächs: „Einfach Muthu, oder Herr Muthu.“ Ja, das bekommt der Europäer besser hin - und die Ostälblerin und der Ostälbler.

Seit fast genau 40 Jahren in Aalen zu Hause

Seit fast genau 40 Jahren ist Aalen die Heimat des 68-Jährigen, der 1984 vom Bürgerkrieg in seiner Heimat in Nord-Sri-Lanka mit sieben weiteren Tamilen geflohen war.

Er erinnert sich noch genau an seine Ankunft im Dezember, es war kalt. Damals habe es noch ein Gebäude an der Kanalstraße gegeben, eine Aufnahmestelle für Geflüchtete. „Da haben uns ganz viele Ehrenamtliche des DRK geholfen, dazu Mitarbeiter der Stadt. Wir mussten uns die ganze Zeit auf Englisch verständigen, denn von uns konnte ja niemand Deutsch“, sagt er.

Innerhalb eines halben Jahres Deutsch gelernt

Und genau an diesem Punkt hat er angesetzt, nach nur einem halben Jahr konnte er Deutsch, wie er sagt. Damals, 27-jährig, hat er schnell versucht, sich möglichst gut zu integrieren. Ein Lehrer an der Uhland-Realschule habe ihm geholfen, bis er schließlich an der Abendrealschule seinen Abschluss machen konnte.

Ich war seit 1984 nicht mehr dort und möchte auch nicht mehr hin. Aalen ist unsere Heimat. Thanabalasingam Vyramuthu

Die Ausbildungsaufzeichnungen aus seiner Heimat gab es nicht, Muthu musste noch einmal komplett neu beginnen in Aalen.

Die Frau musste in den 80er-Jahren in Sri Lanka bleiben

Er hat sich aber nicht nur schnell integrieren wollen, um besser Fuß zu fassen im neuen Land. Muthu hatte damals seine Frau in Nord-Sri-Lanka zurücklassen müssen, sie wollte er unbedingt auch auf die Ostalb holen. Wie schmerzlich die Trennung von seiner Frau war, das kann man nur vermuten – geschlagene sechs Jahre hat es gedauert, bis sie endlich nachkommen konnte. Es war eine harte Zeit.

Fröhlich aber ergänzt er: „Deswegen habe ich noch einen so jungen Sohn.“ Vaihunthan ist 22 Jahre alt, waschechter Aalener und ein Musterschüler, wenn man seinen Vater sprechen hört: Abiturpreis und Mathepreis sind nur eine kleine Kostprobe. Den Bachelor hat er bereits in der Tasche, es war ein duales Studium bei der Firma Bosch, nun geht er den Masterstudiengang an, wie Muthu stolz berichtet. Er selbst ist im Integrationsausschuss im Aalener Gemeinderat aktiv.

Nach Nord-Sri-Lanka kehren die Vyramuthus niemals zurück

In die Heimat zieht es die Vyramuthus nicht zurück, dort herrscht immer noch Bürgerkrieg. „Die Tamilen sind in unserer Heimat eine unterdrückte Minderheit, es ist einfach eine große Katastrophe. Ich war seit 1984 nicht mehr dort und möchte auch nicht mehr hin. Aalen ist unsere Heimat“, erklärt er. Tamilen seien in ganz Europa verteilt, sagt er.

Erhalt der tamilische Sprache und Kultur sind immens wichtig

Deswegen sei es der Gemeinde auch so wichtig, in der Tamilischen Schule die Sprache und die Geschichte aufrechtzuerhalten. Jeden Samstag findet der Unterricht im Bildungszentrum der Bohlschule statt - es ist fast nochmal ein eigenes tamilisches Schulsystem, neben der herkömmlichen deutschen Schule.

„Da gibt es Versetzungen, alle müssen in Schuluniformen kommen, wie es in einer tamilischen Schule zu sein hat“, erklärt Anuschka Antony-Alais, 25 Jahre jung und wie Muthus Sohn in Aalen geboren und aufgewachsen.

Ihr Vater war eine der sieben Personen, mit denen Muthu nach Aalen gekommen war. Dadurch, dass die Tamilen ihre Sprache und Geschichte damit konservieren, wird die Kommunikation mit den Tamilen in Frankreich, England oder Kanada niemals abbrechen, erklärt Muthu, da man seine Basissprache beibehält, die tamilische Kultur aufrechterhält.

Wenn Deutsch schwierig sein soll, was ist dann Tamilisch?

Deutsch, so sagt man, sei eine schwierig zu erlernende Sprache, was aber dann ist Tamilisch? „Wir haben 256 Buchstaben, die tamilische Sprache ist sehr groß“, sagt Muthu. Die Tamilische Schule in Aalen gibt es bereits seit 2001, seit 2009 ist die Heimat das Berufsbildungszentrum Bohlschule.

Wir werden das überstehen, da bin ich mir ganz sicher. Wir müssen für unser Deutschland kämpfen. Thanabalasingam Vyramuthu

Hier sind fünf Klassenräume für die Tamilen gebucht. Seit 2008 gibt es auch den tamilischen Freundschaftsverein, der mittlerweile mehr als 400 Mitglieder zählt. Muthu ist auch hier Vorsitzender, macht sich aber bereits Gedanken um die Nachfolge. „Irgendwann bin ich weg, da muss sich jemand finden, der mein Nachfolger wird“, sagt er pragmatisch.

Muthu steht als Mitglied des Integrationsausschusses auf der Bühne

Kürzlich stand er gemeinsam mit weiteren Mitgliedern des Integrationsausschusses in Aalen auf der Bühne, als rund 7000 Menschen gegen Rechtsextremismus und für Demokratie auf die Straße gegangen sind. „Das ist schon alles sehr traurig und der Begriff Remigration bedeutet Gefahr. Deutschland ist unser Land, Aalen ist unsere Stadt - was würde denn mit uns passieren, wenn so etwas durchgesetzt würde?“

Diese Frage stellen sich nicht wenige, vor allem diejenigen, die als Migranten von dieser Thematik direkt betroffen wären. Die eigene Heimat sei schon schlimm gewesen, weswegen er sie verlassen hat. „Dass solche Wörter überhaupt fallen in der heutigen Zeit, ist eine große Enttäuschung. Dann würde man uns zum zweiten Mal die Heimat stehlen“, sagt er nachdenklich.

Tamilen „kämpfen“ für ihr Land, für Deutschland

Aber er ist optimistisch, wie er ohnehin fast keinen Satz ohne Lächeln auf den Lippen erzählt. „Wir werden das überstehen, da bin ich mir ganz sicher. Wir müssen für unser Deutschland kämpfen“, fährt er fort – und meint das „kämpfen“ natürlich nur im übertragenen Sinn.

Man müsse ruhig bleiben – und vor allem friedlich, ergänzt er. Wie zuletzt in Aalen beispielsweise. Oder in Schwäbisch Gmünd. Oder in Heidenheim.