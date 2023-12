Der DRK-Kreisverband Aalen hat erneut eine großzügige Spende in Höhe von 5000 Euro an den Verein „Hope for Africa“ übergeben. Die Mittel wurden durch das unermüdliche Engagement vieler Ehrenamtlicher gesammelt, die sich das ganze Jahr über unentgeltlich in den Second-Hand-Kleiderläden „Schatzkammer“ in Bopfingen und „Rot Couture“ in Aalen engagieren.

Gebrauchte Kleidung wird einer neuen Verwendung zugeführt

Die Läden sind soziale Einrichtungen, die gebrauchte Kleidung verkaufen und dabei einen gemeinnützigen Zweck verfolgen. Im Sinne der Nachhaltigkeit wird gespendete Kleidung einer neuen Verwendung zugeführt und gleichzeitig werden lokale und internationale wohltätige Projekte unterstützt. Das Konzept ermöglicht es jedem, qualitativ hochwertige Kleidung zu erschwinglichen Preisen zu erwerben.

Mehr Bildungschancen für sozial schwache afrikanische Kinder

Die großzügige Spende wird dazu beitragen, Kindern in Afrika Bildungschancen zu ermöglichen. Die finanzielle Unterstützung hilft dabei, dass diese Kinder zur Schule gehen können und ist somit die Grundlage für eine bessere Zukunft. Insbesondere sollen Kinder, die in Slums am Rande der Gesellschaft leben, die Chance erhalten, aus ihrer prekären Situation auszubrechen.

Highlight ist die Errichtung des Help-Centers für Straßenkinder

Ein besonderes Highlight des Vereins „Hope for Africa“ in diesem Jahr war die Eröffnung eines Help-Centers für Straßenkinder. Dieses Zentrum bietet täglich 100 Kindern und Jugendlichen Nahrung, Hygienemöglichkeiten und sozialtherapeutische Hilfe.

DRK-Kreisverband unterstützt mit großzügiger Spende

Der DRK-Kreisverband Aalen dankt allen Ehrenamtlichen herzlich für ihren unermüdlichen Einsatz und ihre selbstlose Unterstützung, die es ermöglicht hat, diese bedeutende Spende für die wertvolle Arbeit von „Hope for Africa“ zu sammeln. Die Zusammenarbeit zwischen dem DRK-Kreisverband Aalen und dem Verein „Hope for Africa“ trägt dazu bei, das Leben vieler Kinder in Afrika nachhaltig zu verbessern und ihnen eine Perspektive zu bieten.