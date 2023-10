Eine Hiobsbotschaft hat die Karl-Kessler-Schule in Wasseralfingen im Juni dieses Jahres ereilt. Der 14-jährige Sawelij Kolenkov hat die Diagnose Knochenkrebs diagnostiziert bekommen ‐ und kämpft sich seitdem mithilfe von Chemotherapien und Medikamenten wieder zurück ins Leben. Eine Initiative sammelt nun bereits Geld, um der Familie bei der Behandlung zu helfen und auch die Schule selbst unterstützt mit ganz vielen Aktionen tatkräftig, um Sawelij zu helfen.

Bereits 15.000 Euro sind zusammengekommen

Bei dem diagnostizierten Krebs handelt es sich um ein sogenanntes „Sarkom“. Auf der Plattform „gofundme.com“ läuft eine große Spendenaktion, bei der bereits jetzt knapp 15.000 Euro zusammengekommen sind. Freunde der Familie hatten diese ins Leben gerufen. „Wir wenden uns heute an euch, um eure Hilfe und Unterstützung für ein ganz besonderes Kind zu erbitten. Sawelij (...) kämpft tapfer gegen den Krebstyp Sarkom. Doch das ist nicht das gesamte Schicksal, das ihn mit voller Härte trifft“, steht in der Beschreibung. Es kommt noch schlimmer: Der Krebs hat ihn bereits so stark angegriffen, dass ihm im Dezember sein Knie entfernt und durch ein künstliches ersetzt werden muss.

Nico Brenner lernt Sawelij erst nach der Diagnose richtig kennen

„Wahnsinn, wie das Schicksal ihm mitspielt. Sawelij ist ein so positiver Typ, so ein netter Junge“, sagt Nico Brenner, Klassenlehrer der neunten Klasse, in der auch Sawelij ist. Als die Diagnose bekannt wurde, war Sawelij noch in der achten Klasse, hatte dadurch den Start in der neuen Umgebung verpasst. Brenner hatte ihn somit erst danach richtig kennenlernen können, ist mit der Familie und ihm in regelmäßigen Austausch. So schlimm dieses Schicksal, so stark ist die Solidarität. Ohnehin recht social-media-affin, hat die KKS den Aufruf auf Instagram veröffentlicht, hat die Lehrerschaft den Aufruf in den jeweiligen Whatsapp-Status abgespeichert. „Es spenden ganz viele Lehrer, die Eltern, aber auch ganz viele Schülerinnen und Schüler unserer Schule ‐ auch aus anderen Klassen. Da wird dann das Taschengeld für Sawelij ausgegeben“, sagt Brenner gerührt. Dazu haben die SMV (SchülerMitVerantwortung) mit ihren Lehrern entschieden, die Einnahmen des Getränkeautomaten aus dem Monat Oktober zu spenden. Dazu werden die Erträge am Demokratietag (27. Oktober) durch Speisen und Getränke ebenfslls der Familie Kolenkov gespendet.

Begrenzte Behandlungsmöglichkeiten

Die Behandlungsmöglichkeiten, so wird es in dem Aufruf erklärt, seien sehr begrenzt, vor allem aber recht kostspielig. Das Geld diene somit der „bestmöglichen medizinischen Versorgung“, darunter falle eine spezielle Therapieform, die parallel zur Chemotherapie sein bereits recht angegriffenes Immunsystem wieder aufbauen solle. Alleine hierfür sei eine Eigenleistung von 7000 bis 8000 Euro nötig.

Ab und an schaut Sawelij vorbei ‐ virtuell

Sofern es der Gesundheitszustand zulässt, wird Sawelij in den Klassenraum virtuell dazugeschaltet, „wie zur Coronazeit“, so Brenner. Er selbst telefoniert regelmäßig mit ihm, lässt sich auf den neuesten Stand bringen. Vor knapp zwei Wochen hatte die Klasse einen Wandertag und ist zum Grillen in den Wald gegangen. Per Facetime dann hat Sawelijs guter Freund Steven den Patienten angerufen. Der 14-Jährige hatte sich von seiner Mutter zuvor schon Wurst besorgen lassen und hat auf einem Gasgrill dann ebenfalls mit seinen Mitschülern gegrillt, um doch noch ein Teil der Klasse zu sein. „Überhaupt muss man Steven und Katja hervorheben, die fast täglich mit Sawelij in Kontakt sind und ihn so auch über die anderen Dinge auf dem Laufenden halten“, berichtet Brenner. Abends zuvor hatte Brenner selbst noch mit Sawelij telefoniert und ihm gesagt, dass die Klasse im Wald grillen würde. Daraufhin beauftragte der Neuntklässler seine Mutter mit dem Wursteinkauf.

Sawelij bleibt stets ein Teil der Klasse

Dass sich Sawelij weiterhin als Teil der Klasse fühlt, dafür sorgen auch die Lehrerinnen und Lehrer der KKS. Während der Chemotherapie, die in Ulm stattfindet und immer wieder mehrere Tage andauert, wird Sawelij zwar vor Ort etwas unterrichtet, „wenn er aber zu Hause ist, dann fällt der Unterricht weg. Deswegen werden wir ab der kommenden Woche, je nachdem, wie es möglich ist, zu ihm nach Hause gehen und im Heimunterricht arbeiten“, so Brenner. Zumindest in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathe soll er unterrichtet werden, „vielleicht schaffen wir es später aber auch, das eine oder andere Fach noch dazu zu bekommen“, blickt Brenner voraus.

Jeder noch so kleine Beitrag hilft und wird direkt weitergeleitet

Im Spendenaufruf steht explizit, dass jeder Beitrag helfe und dass die Beträge eins zu eins an die Familie gehen. „Das ist natürlich sichergestellt, dass das Geld auch bei der Familie ankommt, aber das sollte sich in einem solchen Fall ja auch von selbst verstehen“, sagt Brenner. Alle hoffen nun auf die Genesung Sawelijs, die aber recht wahrscheinlich noch andauern wird. Der Solidarität seiner Schule aber kann sich der 14-Jährige sicher sein.

Weitere Infos und die Spendenaktion findet man unter: https://gofund.me/fc3fd761