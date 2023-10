Die Ziegelstraße ist in einem schlechten Zustand. Einstimmig hat der Aussschuss für Umwelt, Stadtentwicklung und Technik jetzt den Grundsatzbeschluss gefasst, diese wichtige Verkehrsachse ab 2025 zu sanieren, „ohne dabei die halbe Stadt abzukappen“, und bei der Planung auch die Anlieger einzubeziehen. Zuvor entsteht parallel ein Radweg in den Schafgärten. Auch ein Blitzer ist geplant.

Es geht um das Stück ab der Anbindung der Alten Heidenheimer Straße bis zum östlichen Ortsausgang und zum Übergang in die Himmlinger Steige. Die Sanierung soll in zwei Bauabschnitte aufgeteilt werden: Zuerst geht es um 350 Meter bis nach der Einmündung in die Max-Eyth-Straße, dann um weitere 450 Meter bis Im Blümert. So schlägt es die Verwaltung vor. Der erste Bauabschnitt würde 2025 beginnen und 1,4 Millionen Euro kosten, der zweite Bauabschnitt würde sich 2027 anschließen und ist mit 1,8 Millionen Euro veranschlagt.

Entstehen soll auch ein Radweg „Schafgärten“. Ihn direkt an der Ziegelstraße entlangzuführen geht nicht, es sei zu eng, sagte im Ausschuss Tiefbauamtsleiter Stefan Pommerenke. Doch müsse etwas versetzt, aber parallel zur Ziegelstraße ohnehin ein Kanal gelegt werden, um das Oberflächenwasser des Baugebiets „Wohnen am Tannenwäldle“ abzuleiten. „Wenn der Kanal aufgefüllt ist, habe ich auch den Radweg“, erklärte Pommerenke. Und das bereits 2024, bevor die Sanierung der Ziegelstraße beginne.

Es handelt sich dabei laut Vorlage um eine wichtige Verbindung, zum einen aufs Vordere Härtsfeld und nach Waldhausen, und zum anderen in die Wohngebiete Galgenberg, Grauleshof, Schlatäcker und Tannenwäldle. Die Ziegelstraße diene außerdem als Ausweichstrecke für den Schwerlastverkehr, wenn die reguläre Schwerlaststrecke über Unterkochen gesperrt ist. Wegen des schlechten Belags der Ziegelstraße sei die Geschwindigkeit für Fahrzeuge über 7,5 Tonnen bereits auf 30 Kilometer pro Stunde begrenzt.

Bei der Sanierung dieser Strecke sollen auch die Bushaltestellen barrierefrei ausgebaut und Querstiche von der Straße zum geplanten Radweg hergestellt werden. Auch die Gehwege sollen saniert und, wo sie unterbrochen sind, die Lücken geschlossen werden. „Da gibt’s an einigen Stellen eine schwäbische Landnahme, wo Anlieger bis auf den Gehweg gebaut haben“, sagte Pommerenke. An anderen Stellen sehe es „wild“ aus, da gebe es nur Schotter und „steile Trepple“.

Für die lärmgeplagten Anwohner besonders im unteren Bereich soll es „lärmmindernde Maßnahmen“ geben. Die Straße sei da eng, deshalb könnten Grünmaßnahmen „nur in den Nebenbereichen“ umgesetzt werden. Doch sollen private Grundstückseigentümer „dazu ermutigt werden, sich am städtischen Baumpflanz- und Fassadenbegrünungsprogramm zu beteiligen“. „Wo immer es geht“, ergänzte Bürgermeister Wolfgang Steidle, „werden wir entlang der Straße auf städtischen Flächen begrünen.“

Die Anlieger sollen laut Verwaltung auch sonst einbezogen werden. Bei Bürgerforen sollen die Planung vorgestellt und Ideen für die Umgestaltung diskutiert werden. „Die diffizilen Zufahrtssituationen aufgrund der Höhenunterschiede sollen zudem mit den jeweiligen Anliegern in direkten Gesprächen erörtert und eine gemeinsame Lösung gefunden werden“, so die Vorlage.

„Die Ziegelstraße ist eine wichtige Mobilitätsachse“, begründete Thomas Wagenblast die Zustimmung der CDU-Fraktion zu dem Projekt. Die künftige Entwicklung auf dem Härtsfeld werde ihre Bedeutung noch steigern, spielte er auf die geplante Ansiedlung der Firma Zeiss an. Die Ziegelstraße sei auch ein wichtiger Zubringer zum Schulstandort, die Sanierung der Gehwege deshalb wichtig, genauso wie eine Geschwindigkeitsüberwachung. Dass Verkehrsteilnehmer zu schnell fahren, sei „ein Übel“, das diese Maßnahme notwendig mache. Schwierig werde es, die Lücken bei den Gehwegen zu schließen, unkte Wagenblast: „Viele Anwohner haben ihre Mäuerchen bis ganz vorne gebaut.“ Trotzdem seien die Gehwege wichtig.

Michael Fleischer von den Grünen freute sich über den Schafgarten-Radweg, der auf einen Grünen-Antrag seiner Fraktion zurückgehe. „Das ist goldrichtig und muss so schnell wie möglich umgesetzt werden.“ Wichtig sei auch der Blitzer. Allerdings: „Es sollte auch eine Kamera drin sein“, sagte Fleischer ein wenig sarkastisch. „Ein leeres Gehäuse ist nur bedingt wirksam.“

Claus Albrecht von den Freien Wählern regte an, die Kreuzung mit der Max-Eyth-Straße in der ersten Bauphase geöffnet zu lassen. Dann könne man darüber den Verkehr ableiten.

Reichlich Widerspruch erntete Andreas Lachnit von der AfD, als er forderte: „Keine Blitzer!“, in anderen Ländern gebe es auch keine. „Sie leben von Behauptungen, die nicht zu halten sind“, belehrte ihn Fleischer. „Die meisten Blitzer gibt es bei Ihren Freunden, den Russen.“ Im Übrigen hätten Blitzer den Zweck, für mehr Sicherheit zu sorgen. Dann gebe es auch weniger Unfälle, bei denen vor allem Kinder oder Senioren schwer verletzt würden. OB Brütting bekräftigte, ein Blitzer sei auch der Wunsch der Anwohner. Die Sanierung der Ziegelstraße sei eine gute Gelegenheit, diesen Wunsch zu erfüllen.