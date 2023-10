Wettskandal in Frankfurt? VfR legt Fokus auf Sport

Optimal kann die Vorbereitung der Frankfurter auf das Heimspiel des Tabellen-14. gegen den VfR Aalen eigentlich gar nicht gewesen sein. Zu schwer wiegen die Vorwürfe, die aktuell im Raum stehen. Der FSV soll laut „kicker“ in einen möglichen Wettskandal in der Regionalliga Südwest verwickelt sein. Hintergrund: Beim vergangenen Heimspiel gegen Steinbach (7. Oktober) sollen „auffällig hohe Beträge auf eine Steinbacher Führung zur Halbzeitpause“ gesetzt worden sein. Diese trat mit 2:0 für Steinbach dann auch ein. Letztlich verlor der FSV die Partie mit 0:3.

Frankfurt nimmt „solche Sachen“ ernst

„Wir nehmen solche Sachen komplett ernst“, sagte der Bornheimer Vereinsvorsitzende Michael Görner der F.A.Z. „Aber es gibt überhaupt keine Ansatzpunkte, dass man von einer Spielmanipulation ausgehen kann. Dass es in irgendeiner Weise kein normales Fußballspiel war.“ Der kommende Gegner aus Aalen tut dennoch gut daran, sich von dem ganzen entstandenen Trubel nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. „Natürlich ist es ein Thema“, sagt VfR-Trainer Tobias Cramer und fügt an: „Das sind allerdings Themen, die uns gar nicht tangieren sollten.“

Dennoch findet der Aalener Coach die Mechanismen, die aktuell greifen, „wertvoll“. Es sei wichtig, dass es Institutionen gebe, die die Sportwetten im Blick haben. Sportlich glaubt Cramer nicht an einen großen Einfluss: „Wir werden auf eine starke Frankfurter Mannschaft treffen.“

Spieler können es ausblenden

Die Spieler können und werden die Geschichte um die vermeintliche Wettmanipulation ausblenden. Da ist sich Aalens Cramer sicher: „Ich erwarte ein Duell auf Augenhöhe. Beide Mannschaften werden sehr diszipliniert in ihren Grundordnungen agieren.“

Wenn an diesem Samstag (14 Uhr) am Bornheimer Hang die Partie angepfiffen wird, dann möchte der VfR wieder erfolgreich agieren. Erfolgreicher als zuletzt, als man bekanntlich im Heimspiel gegen Bahlingen eine 0:2-Pleite hinnehmen musste.

Cramer unterschätzt keinen Gegner

Allerdings möchte Cramer eines noch einmal klarstellen: „Ich glaube nicht, dass wir so ein schlechtes Spiel gemacht haben.“ Von außen habe man da unmittelbar nach dem Schlusspfiff manchmal erst einen anderen Eindruck. Der FSV Frankfurt gehörte in der vergangenen Spielzeit zur Spitzengruppe und kämpft aktuell etwas um den Anschluss. Für Cramer hängt das auch mit den Abgängen zusammen. Der FSV bringe immer wieder Spieler hervor, die dann den Sprung in höhere Klassen schaffen.

„Das ist auch eine Qualität.“ Da hat der FSV, wie auch der VfR Aalen, eben ein ähnliches Problem. Es fehlt die finanzielle Kraft, um Spieler mit hoher Qualität langfristig zu binden. „Es hat ja immer auch einen Grund, warum Spieler wechseln.“ Zuletzt hat der FSV gegen die Stuttgarter Kickers (0:0) einen Punkt geholt und daher warnt der Coach der Aalener und wiederholt seinen Leitsatz: „Ich werde keine Mannschaft in der Regionalliga anhand der Tabellenposition bewerten. Dafür ist die Liga einfach zu eng.“

Rahn wird sicher fehlen

Personell wird neben Steffen Kienle auch Frederik Rahn (krank) ausfallen. Bei den zuletzt kränkelnden Johannes Kraus (zwei Tage nicht voll belastbar) und Neuzugang Oryan Velox muss man abwarten, wie fit die Spieler nach dem Abschlusstraining sein werden. „Wir müssen auf unsere Stärken und unsere Performance schauen.“ Wenn diese passen sollte, dann ist in Frankfurt durchaus etwas zu holen. Mit dem sechsten Platz und 22 Punkten liegt der VfR weiter im Soll.