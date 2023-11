Westhausen gewinnt das Zwölf-Tore-Spektakel beim TV Bopfingen

Aufgrund des Schneefalls sind in der Kreisliga A II vier der acht Spiele ausgefallen. Die Partien, die stattfanden, hatten es allerdings in sich. In einem unfassbaren Spiel feierte der TSV Westhausen einen 7:5-Sieg beim TV Bopfingen. Bereits in Durchgang eins bekamen die Zuschauer neun Tore zu sehen. Der SV Jagstzell sicherte sich einen 4:0-Erfolg gegen den SV Eintracht Kirchheim/Dirgenheim. Der SV Elchingen gewann bei der TSG Abtsgmünd mit 3:2. Union Wasseralfingen musste sich dem SSV Aalen mit 1:2 geschlagen geben.

Bopfingen - Westhausen 5:7 (5:4). Tore: 1:0, 4:3 F. Schieber (2., 37.), 2:0, 5:3 K. Dag (5., 41.), 2:1 L. Schäfer (22., FE), 2:2, 3:3 J. Gräfe (23., 33.), 3:2 E. Cakir (26.), 5:4 J. Pfliegner (45+1.), 5:5, 5:6 L. Massopust (74., 84.), 5:7 M. Liedtke (90+4.). Bes. Vork.: Rote Karte (90+5.), Gelb-Rote Karte: (90+6.) beide Bopfingen. Die Hausherren führten bereits nach fünf Minuten mit 2:0. Westhausen konnte nach einem Doppelschlag ausgleichen. Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit ging es dann hin und her, Bopfingen führte mit 5:4. Die zweite Halbzeit gehörte den Gästen, die konditionell und kämpferisch überlegen waren. Am Ende war es ein verdienter Sieg für Westhausen.

Abtsgmünd - Elchingen 2:3 (1:1). Tore: 1:0 J. Graule (10.), 1:1 J. Kluczka (12.), 1:2 S. Pilz (54.), 1:3 T. Sauerborn (70.), 2:3 F. Frank (74.). Ein Spielbericht wurde uns nicht übermittelt.

Jagstzell - Kirchh./Dirgenh. 4:0 (2:0). Tore: 1:0, 2:0 J. Erhard (15., 41.), 3:0 J. Gschwender (64.), 4:0 T. Ziegler (89.). Eintracht Kirchheim startete besser in die Partie und wurde vermehrt durch Eckbälle gefährlich.

Im weiteren Verlauf fand der SVJ die benötigte Präsenz und zog das Spiel nach seinem Stil auf. In Hälfte zwei blieb Jagstzell weiter spielbestimmender und belohnte sich durch zwei weitere Treffer.

U. Wasseralfingen - SSV Aalen 1:2 (0:1). Tore: 0:1 M. Omeirat (38.), 0:2 D. Schnegelberger (81.), 1:2 A. Colletti (85.). Auf dem Kunstrasen in Wasseralfingen sahen die Zuschauer zwei identische Hälften des Derbys. Die Union begann gut und erarbeitete sich klare Torchancen, die sie teilweise kläglich ungenutzt ließen. Die Gäste waren ungefährlich und schafften es kaum vor das Tor der Union. In der 38. Minute erzielt der SSV durch den ersten Torschuss die glückliche Führung. Durch einen langen Ball, der von der Union-Abwehr nicht geklärt werden konnte, nutzte Mahmoud Omeirat den Abwehrfehler und netzte „eiskalt“ ein. Zu diesem Zeitpunkt hätte die Union schon mit drei Toren führen müssen. Das selbe Spiel in der zweiten Hälfte, die Union war aktiver und versuchte den Ausgleichstreffer zu erzielen, aber schaffte es nicht das Tor zu erzielen. Wieder ein langer Ball auf die Außenbahn, ein Querpass und der SSV führte mit 2:0. Der union gelang nur noch der Anschlusstreffer, wobei der SSV in den Schlussminuten eine Torchance auf der Torlinie geklärt bekam. Unterm Strich ein zwar glücklicher, aber kein unverdienter Derbysieg des SSV Aalen.

Kreisliga B II

Abtsgmünd II - Böbingen II 0:1 (0:0). Tor: Sefcet Osmani (82.).

TSV Heubach II - Hüttlingen II 0:1 (0:1). Tor: Florian Balle (40.). Bes. Vork.: Rote Karte Hüttlingen II (40.).

Kreisliga B III

Schloßberg - Tannh./Stödtlen 2:0 (1:0). Tore: Dominic Horst (39., 57.).

Wört - Eigenz.-Ellenb. 1:1 (1:0). Tore: 1:0 T. Schwarzbäck (25., FE), 1:1 F. Knecht (83.). Bes. Vork.: Rote Karte Eigenz.-Ellenb. (24.).