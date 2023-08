Wespen gehen Bürgern tierisch auf die Nerven

„Bssss“. Dieses Geräusch geht derzeit vielen gehörig auf den Geist. Ob beim Essen in der Mittagspause, einem Stück Kuchen im Café, einem Milchshake in der Eisdiele oder beim Einwerfen von Flaschen in den Glascontainer: Momentan surrt und schwirrt es an jeder Ecke. Die Rede ist von der Wespe.

Diese nervt auch Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Bischof–Fischer–Straße. Leiden müssen sie vor allem wegen eines Nestes, das sich unter dem Dachfirst eines gegenüberliegenden leerstehenden Hauses befindet, in dem vor vielen vielen Jahren das vietnamesische Restaurant Halong seinen Standort hatte. Da manche Wespenarten allerdings besonders geschützt sind, dürfen Nester nicht ohne Ausnahmegenehmigung vernichtet werden, sagt Katharina Oswald vom Landratsamt.

„Es nervt. Und das gewaltig. Auf dem Balkon können wir so gut wie nicht mehr sitzen und auch minütlich verirrt sich eine Wespe in die Wohnung“, sagen mehrere Bewohner des Mehrfamilienhauses, die in diesem Jahr besonders leidgeplagt sind. Und das wegen des Nestes im gegenüberliegenden Haus. Aufgrund diesem sei es auch nicht möglich, seinen Hund, der nach diesen schnappe, gefahrlos ins Freie zu lassen. Die Wespen totschlagen, wollen auch die Bewohner des Mehrfamilienhauses nicht. Sie zu töten, sollte auch stets das letzte Mittel sein, sagt Katharina Oswald. Überdies seien manche Wespenarten ebenso wie Hornissen besonders geschützt. Auch das Nest zu entfernen, sei nicht so einfach möglich. Je nach Wespenart, der Lage des Nestes, in dem sich einige Hundert bis zu mehreren Tausend Tiere befinden können, sowie der Entwicklungsphase des Wespenvolkes müsse diesbezüglich entschieden werden, sagt Oswald. Darüber hinaus sollte ein vernünftiger Grund vorliegen, beispielsweise eine Gefährdungslage im öffentlichen Raum etwa im Bereich von Kindergarten, Schule oder Freibad.

Dass derzeit vermehrt Wespen von vielen Bürgern wahrgenommen und als lästig empfunden werden, liege an der Zeit. „Denn der Höhepunkt der Volksentwicklung wird in der Regel Ende August/Anfang September erreicht“, sagt Oswald. In dieser Zeit werde auch die Brut der jungen Königinnen und der männlichen Geschlechtstiere angelegt. Damit diese gut versorgt werden und sich optimal entwickeln können, sei ein großer, individuenreicher Wespenstaat notwendig. „Je mehr Arbeiterinnen sich um Pflege und Ernährung der Brut im Wespennest kümmern können, desto mehr junge Königinnen fliegen aus und sichern den Fortbestand der Art“, sagt Oswald.

Für die Eigenversorgung brauchten die Wespen zuckerhaltige Nahrung, beispielsweise Pflanzensäfte. Manche Wespenarten wie die Deutsche Wespe sage aber auch nicht Nein zu Kuchen, Limonade und Fruchtsaft. Die Wespenbrut werde dagegen nur mit tierischem Eiweiß in Form von Larven, Fliegen und Schnaken gefüttert. Insofern sei die Wespe also nicht nur ein Plagegeist, sondern sogar nützlich.

Nähert sich eine Wespe, sollte man Ruhe bewahren und auf keinen Fall wild um sich schlagen, rät Oswald. Denn wenn sich eine Wespe bedroht fühlt, sticht sie. Auch das Anpusten der Wespe sollte man besser bleiben lassen, denn das Kohlendioxid in der Atemluft mache die Tiere aggressiv. Darüber hinaus sollten süße Speisen und Getränke im Freien abgedeckt werden, damit die Wespe nicht angezogen wird. Als Ablenkungsmanöver diene etwa ein Glas Zuckerwasser in sicherer Entfernung.

Egal, ob die Bürger von der Wespe derzeit genervt sind oder nicht — bis Ende Oktober verschwindet sie laut Oswald von selbst. Die Arbeiterinnen und die alte Königin sterben, die jungen Wespenköniginnen suchen sich einen Ruheplatz für den Winter, erwachen dann im Frühjahr und gründen schließlich ein neues Volk. In das alte Nest kehrten sie laut Oswald allerdings nicht zurück. Insofern besteht die Hoffnung für die Bewohner des Mehrfamilienhauses im neuen Jahr mit weniger „Bssss“ belästigt zu werden.