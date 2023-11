Wer folgt auf Karl-Heinz Ehrmann?

In seiner öffentlichen Sitzung am Montag, 6. November, um 15 Uhr im großen Sitzungssaal des Rathauses wählt der Aalener Gemeinderat seine Beigeordneten. Das Ergebnis für die Wahl des Baubürgermeisters könnte schnell feststehen, womöglich schon gegen 16.30 Uhr. Bei der Wahl des Sozialbürgermeisters ist eine Prognose für ein Ergebnis schwieriger. Hier könnte eine Stichwahl notwendig werden.

Für das Amt des Baubürgermeisters mit der Amtsbezeichnung Erster Bürgermeister scheint der Wahlausgang auf den ersten Blick klar. Neben dem 48-jährigen Architekt und Amtsinhaber Wolfgang Steidle (CDU, Lauchheim) kandidiert nur Ronny Ensslin (Aalen), dem aber nur wenig Chancen eingeräumt werden. Ensslin wollte vor zwei Jahren bereits zur OB-Wahl in Aalen antreten, war aber nicht zugelassen worden. 2005 hatte er sich erfolglos als Bürgermeister in Bopfingen beworben

Spannender wird die Wahl zum Sozialbürgermeister, denn der 61-jährige Amtsinhaber Karl-Heinz Ehrmann tritt nicht mehr an. Hier stehen drei Kandidaten auf der Liste. Zum einen Ralf Meiser (51, Grüne). Der Schulleiter der Hüttlinger Alemannenschule ist als Stadtrat und unter anderem als Sänger der Band „Spektakulatius“ in Aalen kein Unbekannter und hat früh seinen Hut in den Ring geworfen.

Zweiter Kandidat für das Amt des Sozialbürgermeisters ist Bernd Schwarzendorfer, 52 Jahre alt, parteilos. Auch er ist in Aalen kein Unbekannter, denn er war von 2002 bis 2007 Pressesprecher der Stadt Aalen. Derzeit leitet er das Dezernat für Verwaltung, Kommunales und Gesundheit im Biberacher Landratsamt. Schwarzendorfers Bewerbung ging am letzten Tag der Bewerbungsfrist ein. Schwarzendorfer ist mit Aalen verbunden. Er ist seit 20 Jahren mit der Aalenerin Heidi Schwartz liiert, die als Abteilungsleiterin bei der Stadt Ulm tätig ist. Sie einige Jahre Leiterin der Stadtkämmerei in Aalen.

Als dritter Kandidat strebt der 48-jähriger Oberkochener Jan-Peter Vetter das Amt des Sozialbürgermeisters an. Der 48-jährige Jan-Peter Vetter wohnt in Oberkochen, ist verheiratet und dreifacher Vater. Er war sechs Jahre lang Marketingchef des VfR Aalen und ist seit zehn Jahren bei der Bundesagentur für Arbeit in Aalen beschäftigt. Zurzeit ist er als Dozent an die Bildungs- und Tagesstätte der Bundesagentur in der Aalener Triumphstadt abgeordnet. Vetter ist nach eigenen Angaben zwar ebenso wie Steidle Mitglied der CDU, hat sich jedoch aus eigenem Antrieb beworben.

15 Minuten Redezeit