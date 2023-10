Warum nur verkleiden sich Kinder an Halloween? Und erst die Erwachsenen? Warum gibt es diese vielen Halloween-Partys? Warum wandeln Menschen ihre Vorgärten in friedhofsähnliche Zustände um? Was haben wir hier auf der Ostalb eigentlich mit Halloween am Hut, einer aus Irland stammenden Tradition, in den USA stets überdimensioniert gefeiert?

Und dann kommt die Sicht der Tochter

Wenn ich dann ihre grenzenlose Freude beim gruseligen Tun sehe, wer bin ich denn dann, dass ich hinterfrage?

Diese Fragen stelle ich mir längst nicht mehr. Als Vater einer fast achtjährigen Tochter bekommt man in ganz vielen Bereichen des Lebens plötzlich gänzlich neue Sichtweisen auf die Dinge. Halloween ist so ein Beispiel. Mit Hingabe lässt sie sich (auch schon von mir) Spinnennetze oder Geister ins Gesicht malen. Manchmal rote Tropfen, die Blut symbolisieren. Schwarzer Lippenstift und nicht minder dunkler Lidschatten sind ein Muss. Die entsprechende Garderobe hängt selbstverständlich im Schrank.

Keine Nachfragen mehr

Wenn ich dann ihre grenzenlose Freude beim gruseligen Tun sehe, wer bin ich denn dann, dass ich hinterfrage? Mittlerweile ziehen wir Väter durch die Straßen unserer Gemeinde, um mit den Kids „Süßes oder Saures!“ zu befehlen, obwohl es die Mütter ausgemacht hatten, na klar...

Wenn die Kinder aber dann die Süßigkeiten bekommen, dann gibt es für die Begleiter zur Stärkung ab und an eine Hopfenkaltschale. Nachfragen? Gibt es wieder nicht, nicht einmal von den Müttern. So isch halt!

