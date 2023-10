Sie ringen mit den Worten und können ihre Tränen nicht verbergen. Die Frauen, die aus der Ukraine geflohen sind und in Aalen, wie sie sagen „sehr herzlich und freundschaftlich“ aufgenommen wurden. Zwei Fotografinnen, eine Journalistin und eine Designerin zeigen in einer Fotoausstellung bis 12. Januar im Bürgerspital Porträts von Menschen aus der Ukraine, die von Krieg, Todesangst und Verzweiflung geprägt sind. Zu sehen sind Neugeborene, Jugendliche, Männer, sogar eine 103-Jährige.

Am 24. Februar 2022 endete für die Frauen und ihre Familien nach dem Einmarsch der russischen Truppen das gewohnte Leben. Lyubov Schauz lebt seit 14 Jahren in Deutschland, seit zwölf in Aalen und arbeitet hier als Fotografin. Als „Hauptberuf“ gibt sie aber „Mama“ an und sie hilft anderen aus der Ukraine Geflüchteten bei den ersten Schritten in Aalen.

Die Ausstellungseröffnung ist eine Vernissage der anderen Art. Nachdenkliche Klavier-Musik, Chor, Gitarrenmusik, ein ukrainisches Lied über Frieden, Video-Sequenzen von den Städten vor und nach dem Einmarsch. Auch bei diesen Bildern ist deutlich zu spüren, wie sie emotional bewegen. Auf einmal ist es ganz still im Begegnungszentrum, das vor allem für ukrainische Frauen mit oder ohne Kind die erste Anlaufstelle in Aalen war.

Die Frauen, die zu Wort kommen, stammen aus verschiedenen Regionen, manche lebten nur 25 Kilometer von der russischen Grenze entfernt. Olha Burtseva stammt aus Kiew, sie ist Fotografin und ihr ist es wichtig, „die Eindrücke aus der Ukraine über Fotos mitzuteilen.“ Olha Voronova, Designerin, hat vor einer Stunde erfahren, dass ihre Freundin bei einem Drohnenangriff schwer verletzt wurde. Sie hat Tränen in den Augen, ihre Sprache stockt. Sie erzählt, wie sie mit ihrem Sohn zehn Tage in einem Keller auf einem Holzbrett verbrachte und sich dann entschloss, zu fliehen.

Bei der Ausstellungseröffnung kommt einiges zur Sprache. Die russische Propaganda oder ‐ ohne Vorwurf, eher als Feststellung ‐ dass vor den Plänen Moskaus für die Ukraine schon von vielen Seiten vor zehn Jahren gewarnt wurde.

Bürgerspital-Leiterin Susanne Traub erklärt, wie der Treff zur Anlaufstelle wurde, und sie freut sich über die Unterstützung der Aalener. Dann sind Fotos zu sehen von verwüsteten Städten, Trümmern. Lyubov appelliert, dass dieser Krieg nicht weitergehen dürfe, aber Krieg gebe es ja nun auch in Israel, das sei „wie eine Lawine“. Ihre Sorge ist, dass „die Welt müde wird“ angesichts der täglichen Bilder. „Bitte stoppt das“, sagt sie sehr bewegt. Ein kleines Mädchen steht neben ihr, nimmt ihre Hand und fährt ihr dann damit ganz zärtlich über den Rücken.