Wenn die Blase drückt, ist guter Rat teuer

Gerade jetzt in den Sommerferien nutzen viele Gäste von außerhalb die Gelegenheit, Aalen zu besuchen. Für das Ehepaar Wittkowski aus Fellbach ist der Besuch in der Kreisstadt allerdings sehr unschön gewesen, wie Dietmar Wittkowski in einer E–Mail an die „Aalener Nachrichten/Ipf– und Jagst–Zeitung“ schreibt. Denn wenn die Blase drückt, man sich als Auswärtiger nicht auskennt und insofern kein stilles Örtchen findet, kann das im wahrsten Sinne des Wortes in die Hose gehen.

Soweit ist es an dem besagten Samstag allerdings nicht gekommen. An diesem Tag machten sich Dietmar Wittkowski und seine Frau auf nach Aalen. Normalerweise besuchten sie die Kreisstadt aus Umweltschutzgründen immer mit dem Zug. Doch bei der von den beiden gewählten Verbindung seien an diesem Samstag zu viele Wartezeiten angestanden, weshalb sich das Ehepaar, das selbst kein Auto besitzt, fürs Carsharing entschieden habe. Bereits auf der Anfahrt nach Aalen „freuten wir uns auf einen Bummel über den schönen samstäglichen Wochenmarkt“, sagt Wittkowski im Gespräch mit den „Aalener Nachrichten/Ipf– und Jagst–Zeitung“, die ihn aufgrund seines Schreibens telefonisch kontaktiert haben.

Auf der Suche nach einem Parkplatz seien sie gegen 8.15 Uhr am ehemaligen Eichamt fündig geworden — übrigens ein Geheimtipp für all jene, die sich die Parkgebühren in den von den Stadtwerken betriebenen Parkhäusern oder auf gebührenpflichtigen Parkplätzen sparen möchten und es von diesem Standort aus auch nicht weit in die Innenstadt haben. „Nach der einstündigen Autofahrt hatten wir beide dringende menschliche Bedürfnisse“, sagt Wittkowski. Da es allerdings der Anstand verbiete, sich als Wildpinkler zu betätigen und sich neben dem Parkplatz oder hinter dem Eichamt in den Büschen und Bäumen an der Aal zu erleichtern, sei das Ehepaar schnellen Schrittes zum Reichsstädter Markt geeilt.

„Ein WC gibt es dort nicht, wurde uns mitgeteilt“, sagt Wittkowski. Daraufhin machten sich er und seine Frau auf zum Torhaus. Dieses sei allerdings geschlossen gewesen. Der Tipp eines Passanten, es im Kubus zu probieren, habe auch nicht den gewünschten Erfolg gebracht, weil das Einkaufscenter erst ab 9 Uhr seine Pforten öffnet. „Dann eben zum Rathaus“, dachte sich das Ehepaar, doch auch dieses hat am Samstag geschlossen. In ihrer Verzweiflung und angesichts drückender Blase hätten die beiden auf dem Markt um Rat gefragt, und hier lediglich die Antwort erhalten: „Ja,die arme Reichsstadt ka sich koi öffentliches Gloo leischda.“

Daraufhin sei das Ehepaar — mittlerweile sind 45 Minuten vergangen — wieder flugs zum Kubus geeilt, wo es „einen wirklich sehr freundlichen Servicemanager“ angetroffen habe, der die beiden in ihrer prekären Lage „sofort zur Keramik eilen ließ“. „Welch eine Erleichterung! Und was für eine Blamage für eine Stadt wie Aalen!“, schreibt Wittkowski in seiner Mail, der sich zugängliche öffentliche Toiletten wünschen würde, „für die ich auch gerne bereit bin, 50 Cent zu bezahlen“.

Dass es in Aalen die „Nette Toilette“ gibt, habe er nicht gewusst.Wenn die Stadt Aalen mit diesem Service punkten möchte, sollte sie das auch via Schildern kenntlich machen. Aber unabhängig davon hätten die meisten an der „Netten Toilette“ teilnehmenden Betriebe´ ohnehin erst ab 9 Uhr geöffnet, wie er ihm Nachhinein weiß. Der Ausflug nach Aalen sei angesichts der Klosuche an diesem Samstag schon etwas getrübt worden, nichtsdestotrotz würden er und seine Frau wiederkommen. Vielleicht schaffe es die Stadt bis dahin, Schilder für diejenigen anzubringen, bei denen die Blase drückt und die nicht wissen, wohin mit ihrer Notdurft.

Öffentliche Toilette neben Rathaus ist derzeit nicht nutzbar

„Wir bedauern sehr, dass Herr Wittkowski bei seinem Wochenmarktbesuch Schwierigkeiten hatte, eine Toilette zu finden“, sagt Stephan Dürr vom Presseamt der Stadt Aalen auf Nachfrage der „Aalener Nachrichten/Ipf– und Jagst–Zeitung“. Generell gebe es in der Innenstadt die Möglichkeit, die zahlreichen „Netten Toiletten“ kostenlos in den Geschäften zu nutzen. „Direkt am Marktplatz haben samstags vor 9 Uhr etwa das Café Podium oder die Bäckerei Mack und deren ,Netten Toiletten’ bereits geöffnet.“ Infos, wo sich „Nette Toiletten“ befinden, gebe es etwa auf der Seite des Innenstadtvereins Aalen City aktiv unter https://aalencityaktiv.de/nette–toilette.

Eine weitere Möglichkeit sei die Nutzung der öffentliche Toilette direkt neben dem Rathaus im Südlichen Stadtgraben. Sie sei rund um die Uhr zugänglich und gegen einen Münzeinwurf von 20 Cent nutzbar. „Im Augenblick ist jedoch die Tür defekt. Wir bemühen uns, den Defekt so schnell wie möglich zu beheben, damit auch diese Toilette bald wieder zur Verfügung steht“, sagt Dürr.

Für die Wochenmarktbesucher, die in den Parkhäusern parken, stünden zudem in der Rathaustiefgarage und im Parkhaus Spitalstraße Toiletten zur Verfügung.“ Dort wird ein Parkchip oder eine Kundenkarte der Stadtwerke benötigt, um Zugang zu erhalten.“

„Nette Toilette“ war Vorreiter im Ländle

Das Konzept „Nette Toilette“ ist der Idee von Citymanager Reinhard Skusa entsprungen. 2002 wurde auf seine Initiative die Idee dazu geboren, die mittlerweile in vielen Städten im Ländle umgesetzt wird. Damit die Stadt keine neuen öffentlichen WC–Anlagen bauen muss, die auch teuer im Unterhalt sind, dürfen auch Nicht–Gäste kostenlos die Toiletten der ACA–Mitgliedsbetriebe benutzen. Dafür bekommen die Betreiber einen Ausgleich von der Stadt. Ein roter Aufkleber mit Gesicht außen an den Gebäuden weist den Weg. Durch die „Nette Toilette“ konnte auch das öffentliche WC im Innenhof des Cafés Podium geschlossen werden, sagt Skusa. Die Kritik von Dietmar Wittkowski nehme die Stadt jedoch gerne zum Anlass, um mit dem Innenstadtverein Aalen City aktiv (ACA) zu besprechen, wie die „Netten Toiletten“ in Zukunft sichtbarer gemacht werde können, sagt Stephan Dürr vom Presseamt der Stadt Aalen.