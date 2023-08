Wenn der Autowäscher vor die eigene Haustüre kommt

Einst ist er Mitarbeiter im Außendienst gewesen, jetzt hat sich der Aalener Marcello Marino selbstständig gemacht. Unter dem Namen MR.Carwash bietet er künftig alles rund um die Pflege von Autos an. Das Besondere: Der 36–Jährige kommt zu seinen Kunden direkt nach Hause und sorgt dafür, dass in der guten Stube auf vier Rädern wieder alles frisch und sauber ist.

„Car Wash“ lautet ein Song aus dem Jahr 1976 von der Soul & R&B–Band Rose Royce, der zu einem Erfolgshit geworden ist. Erfolgreich möchte auch Marcello Marino künftig mit seinem Unternehmen sein, das er im Juli gegründet hat und momentan noch in Einzelregie führt. Sollten die Aufträge weiterhin so anziehen, werde er peu á peu Mitarbeiter einstellen.

Entstanden ist die Idee zur MR.Carswash aus persönlichen Befindlichkeiten heraus, sagt Marcello Marino im Gespräch mit den „Aalener Nachrichten/Ipf– und Jagst–Zeitung“. Seinen Golf habe er wie viele andere Bürger ständig selbst gereinigt und gepflegt. Doch ab und an sei es wegen Flecken im Sitz oder Verschmutzungen an den Armaturen notwendig gewesen, das Auto einer professionellen Spezialreinigung zu unterziehen. Diesbezüglich sei er es allerdings in den vergangenen Jahren leid gewesen, ständig auf einen Termin zu warten oder gar die Reinigung seines Autos stundenlang absitzen zu müssen.. Überdies sei es stets ein Problem gewesen, während seiner Arbeitszeit sein Auto zu der jeweiligen Firma hinzubringen. Meist habe ihn ein Freund dorthin gefahren und ihn nach Ende der Reinigung auch wieder zu seinem Wagen gebracht.

„Angesichts dieses Prozedere dachte ich mir, wie cool es wäre, wenn jemand zu mir nach Hause oder zu meiner Arbeitsstelle kommt und dort mein Auto reinigt“, sagt der 36–Jährige. Geboren war insofern das Konzept, das hinter MR.Carwash steht und das auch der Aalener Citymanager Reinhard Skusa mehr als genial findet.

Bereits jetzt schon sei Marino ausgebucht, der mit dem Slogan „Dein Auto wird es lieben“ eine umfassende Autokosmetik sowohl innen als auch außen anbiete. Immer mehr Privatleute würden seine Dienstleistung in Anspruch nehmen. Mit einem vollausgestatteten Transporter macht sich der 36–Jährige auf den Weg zu seinen Kunden. Zum Equipment zählen unter anderem ein 300–Liter fassender Wassertank, ein Kompressor, ein Hochdruckreiniger, ein Staubsauger, ein Nasssauger ein Trockner sowie diverse Reinigungsmittel und eine Poliermaschine.

Da Fahrzeuge im Außenbereich nicht gewaschen werden dürfen, habe sich der 36–Jährige etwas Besonderes ausgedacht. Mittels einer Matte fange er das Wasser auf und entsorge dieses in Kooperation bei Waschanlagen. Dass sein Konzept künftig erfolgreich sein wird, davon ist Marino überzeugt.