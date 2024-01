Mitten in Aalen, dort, wo heute der Reichsstädter Markt sein Zuhause hat, ist die Aalener Fasnachtszunft zum Sauren Meckereck damals aus der Taufe gehoben worden - und zwar fast im wahrsten Sinne des Wortes. Am Fschingsdienstag 1966 war das.

Gerhard Luley erklärt die Zusammenhänge zwischen Aalen und Köln

1969 dann gründete sich die Aalener Fasnachtszunft zum Saueren Meckereck. In diesem Jahr ist das Thema „Ola Ahoi trifft Kölle Alaaf“, was erst einmal etwas verwundern mag. Wenn man aber etwas genauer hinschaut, den Worten von Gerhard Luley lauscht, Vizepräsident der Aalener Fasnachtszunft und Sitzungspräsident der Prunksitzung, dann entsteht ein plausibles Bild. Aushängeschild der Aalener sind die „Meckergoisa“, im Logo der Zunft ist der Geißbock verankert. Und auch in Köln ist der Geißbock ein wichtiger Bestandteil des Kulturguts, beispielsweise Teil des Logos des Bundesligisten 1. FC Köln. „Die Vereinsfarben sind Rot und Weiß, genauso wie die Farben Aalens, das passt doch wunderbar“, ergänzt Luley, der 2011 das Amt des Sitzungspräsidenten von Roland Fürst übernommen hatte, grinsend. Seine Frau Heidi ist bei den stadtbekannten „Läschtermäuler“ aktiv, Fasching ist bei den Luleys Familiensache.

55 Jahre und Erinnerungen an Hannsi Gässler

Der Fasching in diesem Jahr ist ein besonderer für die Aalener Narren und Meckerer, dieses Jahr gibt es die Zunft seit 55 Jahren. Hinzu kommt, dass Johannes „Hannsi“ Gässler, seit zwei Jahren Ehrenpräsident und zuvor jahrzehntelang der Präsident und Vizepräsident der AFZ, im Alter von 65 Jahren vergangenes Jahr verstorben ist. Mit Schnauzbart, Pickelhaube und Schelle wird er unvergesslich bleiben. Ihm zu Ehren hat man in diesem Jahr die Glocke als Symbol ausgewählt, darauf zu sehen ist die 55. „Tatsächlich ist es eine Hommage an Hannsi, das Aalener Urgestein. Kreiert hat es seine Tochter Vicky“, klärt Luley auf. 2021 hatte Gässler sein Amt an Timo Rieg weitergegeben.

Landesnarrentreffen war auch schon mal in Aalen

Das gigantische Landesnarrentreffen, ein Umzug mit rund 90 Vereinen, hat die Aalener Fasnachtszunft 2015 schon mal selbst auf die Beine gestellt. „Das war definitiv eines meiner Highlights, da muss ich nicht lange überlegen“, sagt Luley. Bei diesem Highlight seiner Faschingskarriere ist ihm aber auch gleichzeitig etwas passiert, dem er immer noch nach-trauert. „Gemeinsam mit Sebastian Sperfeld und Reinhold Hirsch haben wir 6500 Menschen durch die Stadt gelotst. Dann aber gab es die Meldung, dass es Unruhe an den Bussen an der Ulrich-Pfeifle-Halle gebe. Dort sind wir schnell hin, es war aber nichts. So konnten wir drei nicht am Ende des Umzugs laufen, das war unser Wunsch, wäre das i-Tüpfelchen gewesen“, hat Luley dieses Erlebnis immer noch nicht verwunden. Neben dieser persönlichen Niederlage aber haben er und die übrigen Mitglieder ausschließlich gute Erinnerung an diese Austragung. „Es war unglaublich anstrengend, hat aber dennoch Spaß gemacht und uns noch einmal richtig zusammengeschweißt“, so Luley.

Kurzes Faschingsjahr in 2024

In diesem Jahr ist es wieder ein kurzes Faschingsjahr, bereits am 14. Februar ist der Aschermittwoch. Die Termine sind entsprechend geballt - und einige doppeln sich mit Paralellveranstaltungen. So wird das auch bei der traditionellen Prunksitzung wieder sein, die die Aalener Fasnachtszunft am 3. Februar in der Stadthalle abhalten wird. „Diese Doppelungen gibt es aber auch in den Jahren, in denen der Fasching länger andauert“, erklärt Luley. So gehe es den anderen Vereinen schließlich auch. „Da herrscht aber keinesfalls Konkurrenz unter den Vereinen. Da nimmt keiner dem anderen etwas weg“, betont Luley.

Prunkstzung bietet ein ganz buntes Programm

Ein buntes Programm über vier Stunden erwartet die Zuschauerinnen und Zuschauer, der Sitzungspräsident Luley selbst zeichnet für die Organisation verantwortlich. Es wird eine gesunde Mischung aus Gardetanz, Büttenreden und Sketchen werden. Im Foyer steht eine Fotobox bereit, betreut von zwei Meckergoisa, die sicherlich auch für das eine oder andere gemeinsame Bild zu haben sind. Luley freut sich schon besonders auf die Sketche, denn hier mussten sich die Protagonisten überlegen, wie sie Aalen und Köln auf humorige Art und Weise zusammenbringen. „In der Fasnacht geht es darum, sich immer wieder Neues zu überlegen“, ist Luley überzeugt. Die Halle fasst an diesem Abend 336 Sitzplätze, viele Ehrengäste werden erwartet und Oberbürgermeister Frederick Brütting wird erst zum zweiten Mal eine Rede halten. Organisiert ist alles, jetzt muss es umgesetzt werden - diesbezüglich aber macht sich der Sitzungspräsident wenig Sorgen.

Auf dem damaligen „Winterschen Grundstück“, der Essigfabrik neben der Gartenschule, wurde das erste Saure Meckereck abgehalten. Es war natürlich nicht das Saure Meckereck, wie es die Aalenerinnen und Aalener heute kennen, lieben – und manchmal fürchten. Es war eher eine friedliche Demonstration.