Am bundesweiten Weltfrühchentag haben sich auch die Kliniken Ostalb beteiligt. Wer am Freitag am Ostalb-Klinikum oder am Stauferklinikum zu Besuch war, dem konnte der Welt-Frühgeborenen-Tag nicht entgehen. Mit Informationsständen, Plakaten und Luftballons machten die Kinderkliniken im Kreis auf die besondere Startsituation der allerkleinsten Patienten aufmerksam.

Als Frühchen gilt jedes Baby, das vor der 37. Schwangerschaftswoche geboren wird. Deutschlandweit sind dies pro Jahr rund 60.000 Kinder. Die Erkennungsfarbe des Weltfrühchentags ist lila. Entsprechend waren die Kinderkliniken und Eingangsbereiche in Aalen und Mutlangen ausgestaltet. Rund 3.500 Kinder werden jedes Jahr an den Kliniken Ostalb entbunden. Etwa jedes zehnte Kind wird als Frühchen geboren.