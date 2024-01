Weltberühmte Aalener Spionle werden jetzt von Frauenhand hergestellt

Sie ist 29 Jahre jung und hat zum Jahreswechsel die Konditorei Ammann vom ehemaligen Inhaber Harry Ulrich übernommen, der sich zur Ruhe setzte. Die Rede ist von Franziska Minder, die das Traditionsgeschäft an der Ecke Marktplatz/Gmünder Straße seit 2. Januar führt. Mit ihr kehrt frischer Wind in die Backstube ein, doch an der Produktion der weltberühmten Spionle hält sie fest.

Fast 37 Jahre, davon 27 Jahre als Selbstständiger hat Harry Ulrich den Betrieb am Aalener Marktplatz geführt. Auf der Suche nach einem Nachfolger oder besser gesagt einer Nachfolgerin ist er in Franziska Minder fündig geworden. 2016 arbeitete die in Lauchheim lebende 29-jährige Konditormeisterin zum ersten Mal als Ferienjobberin in der Backstube des Traditionsgeschäfts. Daraufhin jobbte sie hier regelmäßig unter der Regie des Inhabers und Lehrmeisters Harry Ulrich, von dem sie sich so manches abgeschaut habe.

Bereits als Auszubildende sei es der Traum von Franziska Minder gewesen, sich selbstständig zu machen und damit quasi in die Fußstapfen ihres Vaters zu treten, der in Bopfingen das Geschäft Orthopädie-Schuhtechnik Minder führt. Ihre Lehre zur Konditorin absolvierte die 29-Jährige nach ihrem Abitur an der Justus-von-Liebig-Schule in Aalen im Café Bengelmann in Unterschneidheim. Daraufhin belegte sie im bayerischen Triesdorf den Studiengang Ernährung und Versorgungsmanagement mit dem Schwerpunkt Produktentwicklung und Qualitätssicherung. Aus Liebe zum Konditorenhandwerk entschied sie sich danach für den Besuch der Meisterschule in Stuttgart und arbeitete nach dem dortigen Abschluss für ein Jahr als Konditormeisterin im Hotel Meiser in Dinkelsbühl.

Nach all diesen Stationen ist mit der Übernahme der Konditorei Ammann der lang gehegte Traum der 29-Jährigen wahr geworden. An dem bewährten Sortiment von Harry Ulrich, das bei den Kunden immer angekommen sei, halte Minder fest. Möglicherweise werde sie saisonal die eine oder andere Neuheit mitaufnehmen und denkt etwa an außergewöhnliche Torten. Gleich geblieben seien auch die Lieferanten und das Inventar. Übernommen habe sie auch das zehnköpfige bewährte Team. Lediglich dessen Outfit habe sich mit Blick auf die Farbe der Blusen von Schwarz auf Grün geändert.

Dass der Betrieb weitergeführt wird und der Inhaberwechsel so nahtlos verlaufen sei, freue die Kunden ganz besonders, sagt Minder. Wichtig sei es ihnen auch, dass hier die berühmt-berüchtigten Spionle weiterhin hergestellt werden. Das dafür notwendige Patent habe Harry Ulrich ihr überschrieben. Und ihr damit natürlich auch das streng gehütete Rezept überlassen, das das süße Markenzeichen von Aalen so besonders macht und auch unter der Regie von Minder in die ganze Welt verschickt wird.