Noch steht der Standort für den Neubau eines Zentralklinikums für den Ostalbkreis nicht fest. Doch räumt der Regionalverband Ostwürttemberg schon mal für alle Fälle ein Hindernis auf dem Weg zu einem potenziellen Neubau im Essinger „Stockert“ aus dem Weg.

Eine Grünzäsur in dem Gebiet zwischen Dauerwang und Essingen, die laut Bürgermeister Wolfgang Steidle seit 1997 unumstößlich war, wird im Entwurf für den neuen Regionalplan 2035 deutlich verkleinert. Im Ausschuss für Umwelt, Stadtentwicklung und Technik fand die Stadtspitze das gar nicht gut.

Vertrag ist Vertrag

„Es gibt einen Vertrag zwischen dem Land Baden-Württemberg, der Stadt Aalen und der Gemeinde Essingen von 1997“, erklärte Steidle in der Sitzung. „Darin verpflichten sich alle, dass man diese Grünzäsur nicht angreift.“

Dieser Vertrag habe wiederholt eine große Rolle gespielt: etwa vor rund 25 Jahren, als ein großer Baumarkt angesiedelt werden sollte. Auch in einem Fall 2016 sei es nicht möglich gewesen, die Grünzäsur einzuschränken.

Jetzt aber sei sehr wohl eine „deutliche Reduktion der Grünfläche“ in der Fortschreibung des Regionalplans enthalten. Steidle: „Ich wundere mich, dass man das jetzt nicht mehr einhalten muss.“

Finale Prüfung dauert rund ein Jahr

Steidle wandte sich mit diesen Worten an die neue Verbandsdirektorin Franka Zanek. Sie und ihre Stellvertreterin Eva-Maria Nordhus waren in die Aussschusssitzung gekommen, um der Stadt Aalen Gelegenheit zu geben, zur Fortschreibung des Regionalplans Stellung zu beziehen.

Der lange Prozess, „allem, was uns in der Gesellschaft in Ostwürttemberg tangiert“, Raum zu geben - von Flächen für die Bebauung über Naturräume bis hin zu Flächen für die Energiegewinnung - nähert sich damit seinem Abschluss. Bis zum 17. Dezember können die Kommunen noch daran mitwirken.

Im Frühjahr 2024 werde der Satzungsbeschluss gefasst, die finale Prüfung durch das Regierungspräsidium werde rund ein Jahr in Anspruch nehmen, so Zanek. Im Frühjahr 2025 werde der neue Regionalplan dann rechtskräftig. „Wir wollen am Ende glücklich sein“, hoffte sie.

Oberbürgermeister Frederick Brütting ist nicht glücklich

Oberbürgermeiser Frederick Brütting war es nicht. „Wir legen großen Wert auf die Einhaltung der Grünzäsur wie in der Vergangenheit“, betonte er. Eine Erklärung von Eva-Maria Nordhus, es handle sich nur um eine „Konkretisierung, eine flächenscharfe Festlegung“, die in der Vergangenheit gefehlt habe, überzeugte ihn nicht: „Das war vorher schon scharf.“

Eva-Maria Nordhus sagte aber auch: „Sie können in Ihrem eigenen Flächennutzungsplan an den bisherigen Abgrenzungen festhalten, auch wenn die Darstellung im Regionalplan davon abweicht.“ Zanek sekundierte: „Wir haben genügend Fläche identifiziert, Sie haben individuell die Möglichkeit zu entscheiden.“

Hartmut Schlipf bringt Diskussion ins Rollen

Die Diskussion ins Rollen gebracht hatte Hartmut Schlipf (CDU). Er habe „mit besonderem Erstaunen“ gesehen, dass die Grenzen der Freiflächen zwischen Dauerwang und Stockert verändert seien, legte er als Erster den Finger in die Wunde.

„Im Zweckverband waren sie bisher hart gesetzt.“ Seiner Bitte um Erklärung war der OB gerne nachgekommen: „Es handelt sich um einen der potenziellen Klinikstandorte.“

Brütting kämpft weiterhin für seinen Standort Ostalb-Klinikum

Bekanntlich kämpft Brütting für seinen eigenen Vorschlag, das bestehende Ostalb-Klinikum in Aalen zu sanieren und zu erweitern. Zur Wahrheit gehört, dass auch dafür Einschitte in Freiräume nötig wären.

Unter anderem wäre für eine Anbindung an die Westumgehung ein zirka ein Kilometer langer Straßenbau von der Steinbeisstraße aus entlang des Rands des Weidenfeld-Tals und mitten durch das Erholungsgebiet Rohrwang nötig. Das ist einer Broschüre des Planungsunternehmens Isin & Co zu entnehmen.

Mögglingen meldet sich fristgerecht

Außerdem hat die Gemeinde Mögglingen sich pünktlich zum Ende der Bewerbungsfrist als dritter potenzieller Standort für einen Neubau des Zentralklinikums beworben.

Die Fläche liegt im Südwesten, zwischen dem Kreisverkehr Westtangente, der Friedhofstraße und dem Rossweg, nordwestlich der Mackilohalle. Die Entscheidung liegt beim Kreistag, der sie im kommenden Jahr fällen will.