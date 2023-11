Irgendwie ist es doch wie in jedem Jahr, oder? Plötzlich ist Winter, nachdem wir im gesamten November gefühlt nicht mehr die Sonne zu Gesicht bekommen haben. Dazu könnte es bereits an diesem Freitag auf der Ostalb schneien, da dürfen wir gespannt sein. Doch die Veranstaltungen werden deswegen nicht weniger, im Gegenteil. Vor allem die Weihnachtsmärkte breiten sich mehr und mehr aus, im Aalener Weihnachtsland kann man bereits den ersten Glühwein genießen, der natürlich viel besser schmeckt, wenn es draußen richtig kalt ist. Und am Samstag dann kann man in Hüttlingen weihnachtliches Flair aufsaugen. Und natürlich blicken wir auch diesmal wieder etwas über den Tellerrand hinaus

Freitag, 24. November, Nazareth rockt in der Sauferhalle, 19.30 Uhr, Bopfingen

Sie zählen zur ersten Generation der Hard & Heavy Bands und prägten nach ihrer Gründung 1968 gemeinsam mit Bands wie Led Zeppelin, Deep Purple, Uriah Heep und Black Sabbath ganz maßgeblich die Stilrichtung des harten Rock. Mit über 60 Millionen verkauften Tonträgern, sind sie neben Simple Minds die erfolgreichste Rockband Schottlands aller Zeiten.

Rock-Dinosaurier folgen auf „Stormwitch“

Wenn die Rock Dinosaurier 2023 auf europäische Städte zurollen, um Klassiker wie „This Flight Tonight“, „Expect No Mercy“, „Hair Of The Dog“, „Dream On“ oder „Love Hurts“ zurocken, dann wird man nicht nur in die gute, alte Zeit der wilden 70er Jahre zurück entführt, sondern erlebt eine Band hautnah, die nach über 50 Jahren noch vor Spielfreude strotzt und bestens für die Zukunft gerüstet ist. Nazareth ist eine der wenigen Bands aus der Anfangszeit des Hardrocks, die es bis heute geschafft haben sich im harten Music-Bizz zu behaupten und ihre Originalität zu bewahren.

Im Vorprogramm ist Stormwitch, auch bekannt als „The Masters Of Black Romantic“, im Jahre 1979 gegründet und ist somit eine der dienstältesten Metalbands in Deutschland, die noch aktiv sind.

Samstag, 25. November, ab 7 Uhr: Flohmarkt im Greut, Aalen

Dieser Flohmarkt muss nicht extra vorgestellt werden. Auch an diesem Samstag kann man sich wieder auf die Suche machen und hat vielleicht Glück, den einen oder anderen Schatz ergattern zu können.

Samstag, 25. November, 15 bis 21 Uhr: Weihnachtsmarkt in Hüttlingen

Wer sich am Samstagnachmittag weihnachtlich einstimmen möchte, der versucht es vielleicht mit einem Besuch auf dem Hüttlinger Weihnachtsmarkt, der am Nachmittag seine Lädchen öffnen wird. Zur Weihnachtszeit verwandeln sich viele Ecken und Plätze in Hüttlingen zu einem stimmungsvollen Winterwunderland. Beim Duft von Glühwein, gebrannten Mandeln und Co. schlendert man zu weihnachtlicher Musik durch enge Gassen, gesäumt von den unterschiedlichsten Ständen mit Weihnachtsaccessoires

Samstag, 25. November, 19 Uhr: Trio Sótana tritt im Speratushaus auf, Ellwangen

Zwei Gitarren und einen Kontrabass. Mehr benötigt das Trio Sótano nicht, um das Publikum in die Welt des Gypsy-Jazz und bekannter Gitarrenmelodien zu versetzen. Tobias Knecht (Gitarre), Andreas Franzmann (Gitarre) und Markus Braun (Kontrabass) lassen den Gypsy-Swing der 20er und 30er Jahre wieder aufleben. Dazu spannt das Trio den Bogen zu bekannten Klassikern aus der Rock- und Popwelt, lässt eigene Kompositionen einfließen und überrascht neben ausgefeilten Arrangements mit Spielfreude und Virtuosität. Klassiker wie „Minor swing“, „Les yeux noirs“ oder auch Mozarts „Rondo alla turca“ und Filmmusik von Ludovico Einaudi erstrahlen durch die Besetzung aus zwei Gitarren und einem Kontrabass zu neuem Glanz. Im Vordergrund stehen handgemachte Musik und die Kunst an den Saiten. Das Trio kommt dabei ohne großen technischen Aufwand aus. Karten zu 15 Euro (ermäßigt: 5 Euro): Tourist-Information, [email protected], 07961/84303 sowie über Reservix.

Samstag, 25. November, 20 Uhr: Der traditionelle Rot-Weiß-Ball im Congress Centrum, Schwäbisch Gmünd

Es erwartet sie ein beliebter Tanzball mit einem Tanzturnier der Hauptgruppe A/S Standard und einem Showprogramm des TC Rot-Weiss. Veranstalter: TC Rot-Weiss Schwäbisch Gmünd.

Sonntag, 26. November, 17 Uhr: 54. Schulkonzert in der Stadthalle, Ellwangen

An diesem Sonntagabend findet bereits das 54. Mal das beliebte Schulkonzert in der Ellwanger Stadthalle statt.

Mittwoch, 29. November, 20.30 Uhr: „Top Dogs“ von Urs Widmer wird am Landestheater aufgeführt, Dinkelsbühl

Inhalt: Sie können es nicht begreifen, was ihnen nun selbst passiert. Auch Top-Manager, sogenannte Top Dogs, werden einmal entlassen. Sie erleben nun das, was sie bisher vielen Arbeitnehmern mit einer Entlassung angetan haben. Sie entfremden sich vom Beruf, ihrem Privatleben und sich selbst. Ein normales Leben ist nach der Kündigung für sie nicht mehr möglich. Sie streben verzweifelt nach Macht, Ansehen, Einfluss und Geld. In einem „Outplacementcenter“ treffen sie zwecks Schockabfederung, Enttäuschungsverarbeitung und späterer beruflicher Reintegration zusammen.

Königsdrama, keine Sozialreportage

Es ist ein Königsdrama der Wirtschaft, keine Sozialreportage. Schon tröstlich zu wissen, dass es auch `die da oben´ jederzeit treffen kann. Lachend, teils schadenfroh, bestens unterhalten, aber immer wieder auch beklommen begreift das Publikum: da ist etwas faul, es bahnt sich ein wölfischer Kapitalismus seinen Weg. Weitere Infos und Termine unter: www.landestheater-dinkelsbuehl.de