Etwa 900 Besucherinnen und Besucher haben sich am Samstagabend in der proppenvollen Stadtkirche mit dem Weihnachtsoratorium (Kantaten I bis III) von Johann Sebastian Bach auf Weihnachten musikalisch einstimmen lassen.

Thomas Haller und Jakob Straubmüller leiten die Aufführung

Der Aalener Kantorei und der Chorschule, begleitet von einem hervorragend besetzten kleinen Orchester und unterstützt von einem Solistenquartett, gelang unter der Leitung von Thomas Haller und Jakob Straubenmüller eine berührende und ergreifende Aufführung des wohl bekanntesten Werks des Leipziger Thomaskantors. Vor allem das professionell besetzte Orchester war in diesem Jahr einmal mehr ein Garant für Kirchenmusik auf einem sehr hohen musikalischen Niveau. Maßgeblich dazu beigetragen hat das Trompetentrio mit dem jungen Maximilian Sutter aus Wasseralfingen, Johann Konnerth aus Ulm und Timo Gneipelt, Trompetenlehrer an der Aalener Musikschule.

Die Soli überzeugen ebenfalls

Aber auch Solo-Violinist Robert Rülke, Alfred Ruth an den Pauken, Lukas Nagel an der Orgel sowie die Holzbläser und die Streicher garantierten, dass sich der Chor und die Solisten und natürlich alle Zuhörer und Zuhörerinnen über eine exzellente instrumentale Begleitung des vokalen Geschehens auf der Empore der Stadtkirche freuen durften. Vor allem die Trompeter setzten mit ihren Hoch-B-Trompeten in den Turbochören wie im einleitenden „Jauchzet, frohlocket“ oder im finalen „Herrscher des Himmels“ dem Chorgesang strahlende instrumentale Glanzlichter auf.

Perfekte Treffsicherheit, geschmeidige Technik und gepflegte Dynamik

Und sie taten dies mit perfekter Treffsicherheit, geschmeidiger Technik und gepflegter Dynamik - selbst in höchsten Lagen. Holzbläser und Streicher interpretierten dazu, wie etwa im sanften Dreier-Rhythmus der einleitenden Sinfonia der 2. Kantate, ausgesprochen berührend und anmutig. Der Chor gestaltete die Turbochören kraftvoll und mit guter Artikulation und folgte mit sicheren Einsätzen ohne zu zögern dem Dirigat von Haller und Straubenmüller. In den besinnlichen Chorälen wie etwa „Wie soll ich die empfangen“ oder „Brich an, o schönes Morgenlicht“ sang sich der Chor gefühlvoll in die Herzen und Seelen der Zuhörerinnen und Zuhörer. Die Solisten Martin Höhler (Tenor), Anne Schneider (Sopran), Filippa Möres-Busch (Alt) und Daniel Weiler (Bass) interpretierten ihre Rezitative und Arien ausdrucksvoll auf überzeugendem Niveau, wobei vor allem Martin Höhler als Evangelist mit heller und klarer Stimme besonders gefordert war. Thomas Haller und Jakob Straubenmüller hielten Chor, Solisten und Orchester mit sicherer Hand zusammen.