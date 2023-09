Vor zwei Jahren fing es an. Da hatte auf der Terrasse jemand die Gartenmöbel verrückt. Beim Nachbarn war’s das Vogelbad. „Heute wissen wir, wer das war“, sagt Thomas Rühl: Waschbären.

Knopfaugen, Stupsnase, geringelter Schwanz, ein runder kleiner Körper und dazu diese schwarze Augenmaske — keine Frage, Waschbären sehen niedlich aus. „Erstmals leibhaftig gesehen haben wir einen letztes Jahr im Juni“, erinnert sich Rühl. Er habe abends mit seiner Frau hinterm Haus gesessen, still auf Igel gewartet und den Sternenhimmel betrachtet. „Auf einmal war er da, saß zwei Meter neben mir und machte Männchen.“

Der Aalener Stadtrat und Kabarettist schmunzelt bei der Erinnerung. „Ich habe gedacht, das ist aber ein großer Igel, und ihn mit meiner Taschenlampe angeleuchtet. Da guckte er nett.“

Ursprünglich zur Pelzzucht aus Nordamerika eingeschleppt

Peter Menzendorf kennt das. Der Wildtierbeauftragte des Ostalbkreises wird immer wieder gerufen, wenn einer der Kleinbären sich in anderer Leute Haus, Hof und Garten zu schaffen macht.

Denn schon lange ist der Allesfresser, der in den 1920er– und 30er–Jahren zur Pelzzucht aus Nordamerika eingeschleppt wurde, in Baden–Württtemberg keine Seltenheit mehr, im Gegenteil: Inzwischen gilt der sogenannte Neozoen — so bezeichnen Biologen eine invasive Art — regelrecht als Plage. Ausgerechnet im Nordosten von Württemberg und damit auch im Ostalbkreis liegt einer der Verbreitungsschwerpunkte. Und der kleine Racker richtet hier so einiges an.

„Den Holzzaun des Nachbarn hat er schon richtig kaputt gekriegt“, sagt Thomas Rühl und deutet auf abgerissene Latten und ein unübersehbares Loch im Zaun, durch das die Bären offensichtlich regelmäßig zu Besuch bei Rühls kommen.

Es sei auch nicht nur einer unterwegs, sondern in diesem Jahr gleich fünf, ein Pärchen mit drei Jungen. „Wir haben sie von der Terrasse aus beobachtet“, so der Aalener. Eigentlich wäre er die Tiere gerne los wegen der vielen Schäden, die sie anrichten: „Sie holen sich die Meisenknödel und haben alle unsere Kästen mit Topfpflanzen umgebraben, vermutlich auf der Suche nach Engerlingen.“ Aber so einfach gehe das nicht.

Neugierig, anpassungsfähig und gut klettern

Peter Menzendorf kennt auch das. „Waschbären sind gute Kletterer und Schwimmer. Sie kommen überall rauf und überall rein“, erklärt er. „Und sie sind sehr anpassungsfähig.“ Will heißen: Es gibt viele Plätzchen, die sie gemütlich, und viel Essbares, das sie lecker finden, nicht nur im Wald. „Sie holen sich vom Obstbaum die Zwetschgen, finden jede Mülltonne interessant, bedienen sich am Katzenfutter, räubern aus jedem Vogelnest, das sie erreichen, die Eier und die Küken“, zählt der Wildtierbeauftragte auf.

Gerade vor Kurzem sei er in einem Fall unterwegs gewesen, in dem es um Hühner mit Freilauf ging. „Der Waschbär hat sich über das Hühnerfutter hergemacht und über die Hennen im Freilauf gleich mit“, berichtet Menzendorf. „Er ist nun mal ein Räuber.“

Tiere mit „ökologischem Schadenspotenzial“

Ein Räuber mit nur wenigen natürlichen Feinden im Südwesten — nur ein Wolf oder Luchs kann einem ausgewachsenen Waschbären gefährlich werden — dafür mit „ökologischem Schadenspotenzial“ als Prädator von Eiern und Jungvögeln sowie von Reptilien und Amphibien, wie im Wildtierportal Baden–Württemberg zu lesen ist.

Mindestens 140.000 Waschbären allein in Baden-Württemberg

Wie viele Waschbären es inzwischen gibt, könne man nur schätzen, sagt Menzendorf, aber sie verbreiten sich zusehends. Bundesweit könnten es 1,5 Millionen sein, Tendenz steigend. Eine der letzten zuverlässigen Schätzungen für Baden Württemberg insgesamt, welche inzwischen auch wieder überholt sein dürfte, lag bei circa 140.000 Exemplaren, so der Wildtierbeauftragte.

Waschbären dürfen in freier Wildbahn gejagt werden

Auch im Ostalbkreis sei es sehr schwer eine zuverlässige Aussage zu machen, aber seitens der Jäger und auch der Bevölkerung gebe es immer mehr Meldungen im Zusammenhang mit Waschbären. Wirklich zählen könne man nur die erlegten. Bereits seit 1997 darf der Kleinbär gejagt werden, Jagdzeit ist zwischen dem 1. Juli und dem 15. Februar. Im Jagdjahr 2021 seien allein im Ostalbkreis 1.038 Waschbären erlegt worden und damit mehr als ein Viertel der landesweit abgeschossenen 4.015 Tiere.

Das gilt für Wohngebiete

Auch in einem sogenannten „befriedeten Bezirk“, also in der Nähe von Häusern, darf ein Waschbär abgeschossen werden, allerdings nur mit einer Genehmigung der unteren Jagdbehörde durch einen sogenannten Stadtjäger. Eine andere Möglichkeit im befriedeten Bezirk ist die Fallenjagd, auch sie erfordert eine Genehmigung der Behörde „und darf nur von einem Jagdscheininhaber oder Inhaber eines Fallensachkundenachweis ausgeübt werden“, mahnt Menzendorf.

Am besten ist es natürlich, wenn die Waschbären gar nicht erst im Garten auftauchen — oder wenigstens gleich wieder kehrt machen, weil der Ort nicht einladend genug für sie ist. Dazu können die Gartenbesitzer selbst so einiges beitragen, so der Experte, der eine ganze Latte von Tipps zur Waschbären–Prävention parat hat. Jedes potenzielle Nahrungsangebot müsse unerreichbar, jedes mögliche Versteck versperrt sein. Entsprechende Tipps finden sich im Kasten anbei.

Ganz los werde der Südwesten den pelzigen Gast trotz allem nicht mehr, sagt Menzendorf. Davon geht auch Thomas Rühl aus. Er behandelt sein Problem mit Pragmatismus. „Wir tolerieren die Waschbären im Garten“, haben er und seine Frau beschlossen. Im Herbst zögen die Gesellen sich ohnehin erst einmal zurück. Aber im nächsten Jahr, davon geht er aus, werde es bestimmt einen neuen Wurf geben. „Dann freuen wir uns einfach“, sagt Rühl, „setzen uns auf die Terrasse und schauen wieder den Kleinen zu.“

Will man keine Waschbären im Garten haben, kann man versuchen ihnen den Aufenthalt dort so unattraktiv wie möglich zu machen. Folgende Tipps gibt dazu Peter Menzendorf, der Wildtierbeauftragte des Ostalbkreises: