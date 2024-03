Nach acht Minuten war das Spiel zu Ende. Der Winter machte dem SV Elchingen und Ellwangen einen Strich durch die Rechnung.

Kreisliga A I: Schechingen - Hohenstadt/Untergröningen 4:1 (3:1). Tore: 0:1 M. Rupp (20.), 1:1, 2:1 Klenk (37., 38.), 3:1 Heinrich (42.), 4:1 Schmid (75.). Keine weiteren Angaben.

Kreisliga A II: Hüttlingen - Bopfingen 2:0 (1:0). Tore: 1:0 Eigentor, Feidel (45+1.), 2:0 J. Hahn (78.). Hüttlingen hatte mehr vom Spiel. Doch weder die Gastgeber noch die Gäste aus Bopfingen nutzten ihre Torchancen. Kurz vor dem Pausenpfiff ging Hüttlingen durch ein Eigentor der Gäste mit 1:0 in Führung. In der zweiten Hälfte sahen die Zuschauer ein ähnliches Spiel. 15 Minuten vor Schluss machte der TSV erst den Deckel drauf.

Kirchheim/Dirgenheim - Röhlingen 0:0. Tore: Fehlanzeige. Keine weiteren Angaben.

SSV Aalen - Abtsgmünd 1:3 (1:1). Tore: 0:1, 1:2 C. Schmid (25., 65.), 1:1 J. Jakobschy (35.), 1:3 T. Grupp (75.). In der ersten Hälfte war es ein offenes Spiel, in dem beiden Mannschaften ihre Torchancen hatten. In der zweiten Hälfte waren die Gäste aus Abtsgmünd die spielbestimmende Mannschaft und gewannen damit letztlich verdient das Spiel.

Zöbingen - Kerkingen 3:2. Keine weiteren Angaben. Reserven: 1:5.

Union Wasseralfingen - Pfahlheim 4:3 (1:1). Tore: 1:0 L. Winkler (13.), 1:1 H. Veile (36.), 1:2 L. Baumann (60.), 1:3 J. Köppel (69.), 2:3 G. Colletti (70.), 3:3 F. Hoffmann (87.), 4:3 A. Colletti (90.+1.). Bei schwierigen Bedingungen hatte die Union zum Schluss das Glück auf ihrer Seite und gewann das Spiel durch einen Treffer in der Nachspielzeit, trotz zwischenzeitlichem Rückstand von zwei Toren. Reserven: 5:1.

Adelmannsfelden - Jagstzell 1:2 (0:2). Tore: 0:1 P. Wunder (3.), 0:2 T. Ziegler (5.), 1:2 D. Boll (49.). Trotz frühem Doppelschlag und einem verschossenen Elfmeter ein glücklicher Sieg für die Gäste. Adelmannsfelden spielte eine gute zweite Hälfte und zeigte Moral, belohnte sich aber nicht. Reserven: 0:0.

Elchingen - FC Ellwangen. Spielabbruch nach der achten Minute durch starken Schneefall, der keinen Spielbetrieb mehr zuließ. Reserven: 7:2

Schneefall verhindert Spiel in Elchingen. (Foto: Efendi Erol )

Unterschneidheim - Westhausen 1:1 (0:0). Tore: 0:1 F. Höflinger (68.), 1:1 A. Birkle (85.). Auf einem schwer bespielbaren Platz trennen sich die Mannschaften mit einem leistungsgerechten Unentschieden. Reserven: 1:0.

Kreisliga A III: Königsbronn/Oberkochen - ASV Heidenheim 3:1 (0:0). Tore: Keine Angaben.

Burgberg/Hohenmemmingen - Härtsfeld 1:4 (1:0). Tore: 1:0 Dercho (10.), 1:1 M. Wachter (47.), 1:2 M. Trittel (54.), 1:3, 1:4 D. Mikolin (73., 82.).

Die Partien in der B-Liga

In den Staffeln der Kreisliga B hat es folgende Duelle gegeben.

Kreisliga B II: SSV Aalen II - Abtsgmünd II 2:0 (1:0). Tore: 1:0 B. Szijarto (31.), 2:0 A. Koose (82.).

Fachsenfeld/Dewangen - Schechingen II 4:0 (0:0). Tore: 1:0 M. Adrian (48.), 2:0 S. Schmid (62.), 3:0 L. Frank (71.), 4:0 A. Shvachko (85.).

Hofherrnweiler-Unterrombach III - Essingen II 0:0.

Hüttlingen II - FSC Heidenheim 5:1 (1:0). Tore: 1:0 M. Fischer (39.), 2:0, 3:0, 4:0 F. Balle (46., 51., 58.), 4:1 Yetisen (62.), 5:1 D. Steidle (90.).

Kreisliga B III: Lauchheim II - Eggenrot 11:0 (4:0). Tore: 0:1 L. Gergely (9.), 0:2, 0:3, 0:9 P. Kuhn (30., 32., 75.), 0:4, 0:7 A. Mai (39., 63.), 0:5 L. Dreher (47.), 0:6 L. Köder (53.), 0:8 H. Schmidt (69.), 0:10 V. Alin Trif (79.), 0:11 J. Knecht (85.).

Neunheim/Rindelbach - Tannhausen/Stödtlen 0:2 (0:0). Tore: Marius Lechner (71., 85.). Reserven: 0:2.

Schrezheim - Lippach 5:1 (2:0). Tore: 1:0, 2:0, 3:0 D. Schmid (3., 32., 57.), 4:0 A. Nitsche (68.), 4:1 F. Hafner (90.+1.), 5:1 N. Vaas (90+2.).

Eigenzell-Ellenberg - Neuler II 2:1 (1:1). Tore: 1:0 T. Kailer (33.), 1:1 B. Heller (45+2.), 2:1 D. Gaugler (87.).

Wört - Röttingen/Oberdorf/Aufhausen 2:1 (1:1). Tore: 1:0 P. Lingel (25.), 1:1 F. Lehmann (45.), 2:1 Y. May (80.). Reserven: 4:1.

Dalkingen - Schwabsberg-Buch II 3:1 (0:1). Tore: 0:1 T. Vogler (35.), 1:1, 2:1, 3:1 J. Fuchs (62., 77., 88. FE).

Riesbürg - Rosenberg 2:2 (1:1). Tore: 0:1 D. de Gruyter (19.), 1:1 M. Mikschofsky (40.), 2:1 M. Meier (75.), 2:2 B. Rathgeb (90+4.). Reserven: 1:2.

Nordhausen-Zipplingen - Schloßberg 0:2 (0:1). Tore: 0:1 D. Horst (4.), 0:2 G. Morillo (69.). Reserven: 7:2.

Kreisliga B IV: Niederstotzingen/Rammingen II - Ebnat 0:0. Tore: Fehlanzeige.

Kösinger SC - Heldenfingen/Heuchlingen II 5:1 (2:0). Tore: 1:0, 2:0 N. Reiter (25., 28.), 3:0, 4:0 C. Rudolf (59., 74.), 5:0 C. Gruber (83.), 5:1 Koc (84.).

Königsbronn/Oberkochen II - Unterkochen II 0:3 (0:2). Tore: 0:1, 0:2 F. Kaiser (5., 9.), 0:3 L. Feuchter (82.). Bes. Vork.: Rote Karte Unterkochen II (52.).

Sontheim/Brenz II - Waldhausen II 7:0 (4:0). Tore: 1:0 Funk (18.), 2:0, 4:0 Otabasi (33., 44.), 3:0 Mühlberger (35.), 5:0, 6:0 Horsch (61., 73.), 7:0 Neidhardt (85.).

Auernheim/Neresheim - Ohmenheim/Dorfmerkingen III 1:2 (0:0). Tore: 1:0 T. Kienmoser (47.), 1:1 B. Mahler (57.), 1:2 F. Wieser (73.). Reserven: 2:4.