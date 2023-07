— Die Serie „Frauenpower“ ist etwas um die Ecke gedacht entstanden, da müssen wir ehrlich sein. Unter diesem Claim aber werden wir in den Sommerferien und darüber hinaus starke Frauen porträtieren — und die Stärke ist in diesem Fall sehr vielfältig, um nicht zu sagen stets relativ — wieder etwas um die Ecke gedacht.

Mehr als bedenkliche Umfrage

Logo für die Serie Frauenpower (Foto: )

Mitte Juni ist eine Umfrage von „Plan International“ veröffentlicht worden, in der 34 Prozent junger deutscher Männer Gewalt gegen Frauen in Beziehungen akzeptierten. Ebenfalls erschreckend bei dieser Umfrage: 14 bis 17 Prozent der jungen Frauen, die ebenfalls befragt wurden, stimmten dieser Aussage zu, dass dem Mann im Streit schon einmal die „Hand ausrutschen“ dürfe, im Jahr 2023. Wahnsinn

1000 Personen sind befragt worden

Wenn auch formell nicht repräsentativ, allerdings wurden 1000 Personen aus sämtlichen gesellschaftlichen Bereichen befragt, sorgte diese Umfrage doch für so manche Diskussion, auch im Hause der „Schwäbischen Zeitung“.

„Schwäbische Zeitung“ reagiert, Umfrage regt zum Nachdenken an

Da wäre zunächst die tägliche Themenkonferenz, die turnusgemäß jeden Morgen zwischen allen Regionen stattfindet. Die Kollegen aus dem Mantel haben über diese Umfrage und deren Reaktionen natürlich sofort berichtet, nahezu jedes Medienhaus griff diese Umfrage auf. In der Konferenz der beiden Ostalb–Ausgaben „Aalener Nachrichten“ und „Ipf– und Jagst–Zeitung“ wurde über diese Verlautbarung ebenfalls diskutiert und überlegt, ob und wie man dieses Thema lokal herunterbrechen könnte.

Statt konkrete Themenstrategie: Es werden Porträts von Frauen

Nun kamen berechtigte Einwände der Redakteurinnen und Redakteure, dass die Vielfalt und die Ansatzmöglichkeiten rund um dieses Thema nahezu unendlich wären. Nach einigen Überlegungen kamen wir schließlich zu dem Schluss, dass wir starke Frauen porträtieren werden. Frauen, die in unserer lokalen Welt so einiges auf die Beine stellen und schon gestellt haben. So geben uns die porträtierten Frauen die Themen innerhalb der Geschichten vor — und zeigen uns gleichzeitig, wie man im einzelnen Fall Stärke auslegen kann.

Bein den Medien wird (meistens) nach Thema aufgestellt, nicht nach Geschlecht

Nun kann man im Medienbereich sicher nicht sagen, dass dies ein „Hort der Glückseligkeit“ ist, dennoch wird nicht nach Geschlecht aufgestellt, um einmal in den Fußballsprech auszuweichen. Im Medienbereich wird nach Themen ausgewählt, häufig nach den entsprechenden Steckenpferden der schreibenden Zunft. Diese äußerst ernüchternde Umfrage aber hat doch vielen die Augen geöffnet und gezeigt, dass das Genderthema nach wie vor eines ist — wenngleich hier nur ein (schlimmer) Teilaspekt angesprochen worden ist — und wir schreiben immer noch das Jahr 2023.

Alle möglichen Seiten von Stärke sollen beleuchtet werden

In der Serie „Frauenpower“ werden wir versuchen, alle möglichen gesellschaftlichen Bereiche abzudecken, Frauen aus den unterschiedlichsten Bereichen werden vorgestellt, die stets Power an den Tag legen — die ursprüngliche Gewaltthematik dieser Umfrage ist somit kein Bestandteil der Serie, deswegen: „um die Ecke gedacht“. So hatte sie auch etwas Gutes: Sie hat uns auf diese Beitragsreihe gebracht. Diese Serie hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Vielleicht kommen noch weitere Powerfrauen auf uns zu oder werden uns genannt — da werden wir in den Redaktionen mehr als flexibel reagieren können.

Wenn Sie bei dieser Serie sofort eine Frau im Kopf haben, Sie sich vielleicht direkt angesprochen fühlen, dann wenden Sie sich gerne an [email protected] oder [email protected]