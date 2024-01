Enkelkinder sind - das sagt die zugegebenermaßen rosa gefärbte Lebenserfahrung - ein unermüdlicher Quell der Freude. Und Enkelkinder sind - das sagt der Journalist in mir - aber auch ein unermüdlicher Themenpool für Glossen wie diese. Und das heißt nicht, dass wir uns hier auf „Utzi-dutzi“-Niveau begeben. Vorsicht: Es wird philosophisch.

Der fünfjährige Enkel hat eine super Idee

Ich habe neulich mit meinem Enkel am Rechner Urlaubsbilder angesehen. Ja, am Rechner, denn unser Haushalt steckt mitten in einer schier endlosen Transformation. Urlaubsbilder also: Ferienhaus mit Blick aufs Meer, leckeres Essen, faule Tage in der Sonne und den Swimmingpool direkt vor der Tür. Wir hatten unseren Spaß. Beim Scrollen durch die Bilder sagt der Fünfjährige plötzlich: „Wieso sind wir da nicht geblieben? Wieso sind wir wieder heim?“ Gute Frage, die hab ich mir, ehrlich gesagt, selbst schon gestellt.

Was soll man da als verantwortungsvoller Opa antworten - außer: So isch halt!

Redakteurinnen und Redakteure sind auch Menschen. Und sie erleben Kurioses, Lustiges, Irritierendes, manchmal vielleicht auch Trauriges – neben der Arbeit. Und das ist Lesestoff an dieser Stelle. Am Ende jeder Episode lässt sich sagen: So isch halt!