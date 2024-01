Ganz ernst ist es diesmal losgegangen im Dschungelcamp. So ernst sogar, dass mir nicht einmal irgendwelche fiesen Sprüche eingefallen wären, die ich hätte zum besten geben können.

Investigativer Journalismus á la Twenty4Tim

Twenty4Tim war wieder mal investigativ unterwegs. Beim gemeinsamen Waschen der Kleidung mit Mike hat er diesen erst einmal interviewt. Ob er mit seinem Single-Staus zurecht kommt oder auf der Suche ist, ob er eine dauerhafte Beziehung führen möchte und vieles mehr. Mike sei mit seinem Beziehungsstatus schon einverstanden, allerdings wolle er sich auch nicht verschließen. Das ist natürlich für die Zuschauer von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ vor dem Hintergrund interessant, weil Mike aktuell mit Leyla anbändelt.

Bei der Tochter wird der Muskelprotz butterweich

Angesprochen auf seine Tochter aber wird dieser muskulöse Mann dann doch butterweich, Tim attestiert ihm gar, dass er als „Bad Boy“ rüberkomme, in Wahrheit aber „sehr zerbrechlich“ sei. Der Beziehungsstatus mit seiner Tochter gefällt ihm nicht. In den ersten zwei Jahren war er da, hat das Papa-Dasein lernen können, in den vergangenen drei Jahren aber war er nicht mehr da. Die Mutter, Elena Miras, wohnt in der Schweiz. Auf die Frage, ob er seine Tochter stets sehen könne, antwortete Mike etwas ausweichend, das sie das nicht hinbekommen hätten. Rosenkrieg in der Öffentlichkeit und vieles mehr. Glücklich wirkt er bei diesen Äußerungen nicht gerade.

Mike mit ganz weisen Worten

Na, und wenn der Mike schon so emotional die Hose heruntergelassen hat, dann wollte sich Tim auch nicht lumpen lassen. Er erinnerte sich an die Scheidung seiner Eltern und wie die sich nur noch angeschrieen hatten. Zu seinem Vater hatter er dann zunächst nicht den besten Draht. Bei angemalten Fingernägeln habe der Papa doch noch schlucken müssen. In den vergangenen Jahren aber gebe sich dieser Mühe, was er schätze. Und Mike sagte etwas ganz Wunderbares: „Du bist, wie Du bist und so bist Du perfekt!“ Das hat mich echt beeindruckt, weil ich solch eine weisen Spruch tatsächlich nicht erwartet hatte.

Werdet zu Tieren, sagt der Felix

Und dann haben wir „mindmorphing“ dank Felix kennenlernen dürfen - und prompt wurde es lustiger. Er erklärte, dass man sich die Menschen genau anschauen müsse, um dann herauszufinden, was sie für ein Tier seien. Fabio nahm er als erstes Beispiel und kam auf „Seelöwe“. Das wiederum brachte Tim zum Ausflippen, denn dieser hätte genau das gesagt. Die Einspielungen von Fabio währenddessen waren unbezahlbar, danke, liebes Redaktionsteam vom Dschungelcamp. „Er ist lustig, klatscht in die Hände“, so Felix und röchele ab und an leise in sich rein. Felix sieht sich selbst übrigens als Wolf, aber genug davon.

Wenn der Heinz spricht, sind alle ganz Ohr

Als Heinz Hoenig dann aber von seiner Karriere sprach, waren alle ganz Ohr. Rund 180 Filme habe er in seinem Leben gemacht, ein Highlight aber wollte er nicht herauspicken. In jedem Film sei Gutes gewesen, sonst hätte er das Projekt überhaupt nicht gemacht. Ihm ging es aber nie ums Geld, sondern nur darum, ob die Arbeit gut gemacht worden ist. Das waren mal kostenlose Weisheiten vom Campältesten, die Fabio & Co. sichtlich beeindruckten.

Das erste Mal Mitleid mit Kim-Virginia. Echt jetzt?

Und dann habe ich erstmals ein komisches Gefühl gehabt, als Kim erzählte. Nein, nicht den üblichen Brechreiz, ein echtes Gefühl. Ja, ich war selbst überrascht. Sie erzählte Anya, wie sich die Eltern trennten, sie von ihrer Mutter zum Vater zog und wie sie sich durchs Putzen Respekt verdienen wollte. Einmal fünf MInuten zu spät nach Hause kommend aber hatte der Vater das komplette Haus abgeriegelt, sodass sie im Garten schlafen musste. Irgendwann dann wollte sie zurück zu ihrer Mutter. Daraufhin packte er Kims Klamotten in Müllsäcke und sagte, sie könne gehen. Das sei das letzte Mal gewesen, dass sie ihren Vater gesehen hat. Ganz schön traurig.

David hat genug von nackten Hintern

Das war mal ganz spannend: Der wortkarge David hat Kim und Leyla gebeten, sich doch bitte etwas anzuziehen. Beide laufen von Tag eins an im Bikini herum. Das gehöre sich nicht, schließlich sei man hier ja nicht be „irgendwiner Dating App“. Leyla fand das ein bisschen doof, Kim war promot unwohl, weil sie denkt, dass David gar nicht anders könne, ihr auf den Hintern zu schauen. „Selbstkontroll-Probleme“ nannte es Kim. Leyla wollte keine Diskussionen und zog sich widerwillig eine Hose an. Hinterher aber präsentierte sie Tim ihre zahlreichen Mückenstiche am Hintern und streckte ihm diesen entgegen, damit er eincremen konnte. Da vergrub der David sein Gesicht lieber wieder schnell in seinen Händen. Schon ein wenig Steinzeitdenken, oder nicht?

Heinz ist erstmals in einer Dschungelprüfung dabei

Die Camper durften wieder wählen, wer in die Dschungelprüfnung darf. Und das Spektakuläre: Heinz ist erstmals nicht gesperrt gewesen und wurde so auch gleich gewählt. Mit im Schlepptau hatte er aber Fabio und Mike. Es war eien Essensprüfung, die Kulisse war ein Eiswagen, unterschiedlich viele. Natürlich bestand das Essen wieder aus allerlei Dschungel-Leckereien. Sieben von neun Sternen holten die drei gemeinsam. Zwei wurden abgezogen, weil Mike sich übergeben musste.

Kim schmeckt die Massage von Leyla überhaupt nicht - weil Mike sie bekommen hat

Und dann hat es Leyla doch tatsächlich gewagt, Mike zu massieren, auf seinem Rücken sitzend. Kim-Virginia kam in diesem Moment vom Weiher zurück und kramte wieder ihr Standard-Wort heraus: „Respektlos“. Diesmal aber hat es weder Mike noch Leyla gestört, sie haben einfach weitergemacht.

Dem Diktator“ geht die Puste aus

Felix hat sic bis hierhin als starker Charakter präsentiert, der auch gerne mal sagt, wo es langgeht. Am elften Tag nun aber hat er starke Zweifel gehabt, ob er bleiben möchte. Ihm fehle die Energie und Kraft. Lucy war sein Anker in diesem Moment. Zu ihr ging er und hat sich unter Tränen bei ihr offenbahrt. Damit war so plötzlich nicht zu rechnen, vor allem nicht beim starken Felix.

David muss das Dschungelcamp verlassen

Am elften Tag dann musste gegen Ende der Sendung wieder ein Camper das Ferienlager verlassen. Felix, der ja so sehr haderte, bekam dann gleich einmal im „vielleicht“. Mein Tipp war ja Heinz, doch damit lag ich (wie so oft...) falsch. Das andere „vielleicht“ bekam schließlich David, der dann nach kurzem Prozess gehen musste. Sehr zur Freude von Leyla und Kim, die gleich mal ihre Hosen wieder ausgezogen haben - jetzt schimpft keiner mehr über nackte Hintern.

Bisschen Lustiges gab es auch (gleichzeitig aber auch etwas verstörend):

„Ich bin gerne Dein Scheiß-Buddy. Aber Du lachst, ich mache so etwas gerne. Ich gehe auch in Deutschland immer mit meinen Freundinnen zusammen kacken.“ (Tim)

„Im Camp bin ich auch bekannt als Hausschwein, mir werden immer die Reste zugespielt.“ (Fabio)

Timo Lämmerhirt teilt in dieser Kolumne seine Sichtweise auf die TV-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ mit. Es ist seine Meinung, seine Sicht der Dinge, die er mit einem Publikum teilen möchte – Womöglich auf der Suche nach weiteren Dschungelfans. Einfach nur so, aus Spaß.