Waldhausen vor der Brust, die Liga vor Augen und VfR–Gedankenspiele im Kopf

Um 15.30 Uhr an diesem Samstag startet für Benjamin Bilger endgültig ein neues Kapitel. Der Trainer, der nach Stationen in Hofherrnweiler oder Donzdorf jetzt in Geislingen übernommen hat, ist dann im Stadion im Eybacher Tal in der zweiten Runde des WFV–Pokals gefordert, nach einem Freilos in der ersten Runde empfängt der Absteiger aus der Verbandsliga den SV Waldhausen.

„Uns erwartet ein sehr starker Gegner“, weiß Bilger ganz genau. Schließlich gehört für ihn die Mannschaft von Jens Rohsgoderer auch in dieser bald beginnenden Runde in der Landesliga zu den Mannschaften, die man für ganz oben auf dem Zettel haben sollte. „Sie haben sich noch einmal punktuell verstärkt, sind eingespielt und da kommt ein echter Gradmesser auf uns zu.“ Anders ist bei seiner neuen Mannschaft aus Geislingen, die nach dem Abstieg aus der Verbandsliga einen echten Umbruch erlebt hat. „Das versuchen wir ein wenig aufzufangen und natürlich geht es für uns in erster Linie darum, sich an die neue Liga anzupassen und diese zu halten.“ In Geislingen möchte man eine „sorgenfreie Runde“ spielen. Daher liegt der Fokus natürlich auf der Landesliga, aber klar ist auch: „Natürlich wollen wir im Pokal eine Runde weiterkommen.“ Das Heimspiel in der zweiten Runde gegen Waldhausen ist schließlich auch für Bilger etwas Besonderes. Relativ schnell und kurzfristig hat Bilger in Geislingen unterschreiben. Daher habe er auch auf die Neuzugänge keinen Einfluss gehabt. Dennoch sei die „Mannschaft gut drauf“. „Wir müssen die Landesliga annehmen. Manchmal fühlen sich Spieler nach einem Abstieg immer noch als Verbandsligaspieler.“ Das birgt natürlich eine große Gefahr, gerade in einer Liga, die im Vergleich zum Vorjahr auf keinen Fall einfacher geworden ist. „Überhaupt nicht, vor allen Dingen mit den starken Aufsteigern FC Esslingen, MTV Stuttgart und den üblichen Verdächtigen auf den Aufstieg.“ Das wird eine echte Herausforderung. Wie eben die erste Pflichtspielaufgabe an diesem Samstag gegen Waldhausen. Eine Portion Extra–Motivation dürfte auch der mögliche Gegner in der dritten Pokalrunde spielen. Dann nämlich könnte der VfR Aalen um seinen Trainer Tobias Cramer der mögliche Gegner sein. Vorausgesetzt der Regionalligist übersteht die zweite Runde in Donzdorf — dem ehemaligen Verein von Bilger. Mit dem VfR hätte der SC Geislingen zudem noch eine Rechnung im Pokal offen. Schließlich schied die Mannschaft aus dem Eybachtal beim letzten Aufeinandertreffen im Verbandspokal gegen Aalen aus. Waldhausen um seinen Trainer Jens Rohsgoderer bezwang in der ersten Runde den starken Landesliga–Aufsteiger Srbija Ulm mit 2:0. „Gegen so einen Gegner auf fremden Platz zu gewinnen. Das ist schon eine erste Aussage“, sagt Bilger durchaus anerkennend. Ein Mutmacher für das Team von Bilger sicherlich: In Geislingen konnte der SVW in den vergangenen Duellen nicht gewinnen. Man hat sich trotzdem im Lager des Landesligisten aus Waldhausen, gerade auch nach dem sehr guten Auftritt in der ersten Runde in Ulm, für das Spiel in Geislingen einiges vorgenommen. So möchte man kompakt stehen und über eine starke Defensive zu Stabilität kommen. Denn natürlich würde auch Waldhausen seinen Teil zu einem möglichen Duell in der dritten Runde gegen den VfR Aalen beitragen. Es ist mit Sicherheit „ein Highlightspiel“ für beide Teams. Doch davor stehen mindestens 90 Minuten Arbeit.