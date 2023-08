Wahnsinn in der Centus Arena: Diakité erzielt in der 90. Minute den Siegtreffer

Es lief bereits die 90. Minute als der VfR Aalen beim Stande von 1:1 gegen Kickers Offenbach nochmals einen Angriff startete. As Ibrahima Diakité leitete dabei sein eigenes Tor ein, er passte den Ball zu Yannick Thermann, dieser flankte von links und Diakité erzielte das 2:1. Der Jubel kannte keine Grenzen und alle lagen sich in den Armen. Am Ende brachte der VfR die Führung über die Zeit. Es war der erste Sieg der neuen Saison.

Die Zutaten für einen packenden Fußball–Abend waren gegeben: Freitagabend, Sonnenschein, sommerliche Temperaturen und eine klasse Stimmung beider Fanlager. Die 1720 Fans in der Centus Arena sollten ihr Kommen auch nicht bereuen — sofern sie dem VfR die Daumen drückten. Aalen zeigte eine kämpferisch überragende Leistung und war über weite Strecken besser.

Vico Meien erzielt das frühe 1:0

Der VfR startete furios in die Partie — und bereits nach gut einer Minute gab es die erste Möglichkeit. Diakité setzte sich auf der rechten Seite gut durch, passte scharf in den Sechzehner und Benjamin Kindsvater kam einen Schritt zu spät. Kurze Zeit später zog Vico Meien ab, doch der Ball ging rechts am Tor vorbei. In der vierten Minute stand wieder Diakité im Mittelpunkt. Er scheiterte allerdings an Torhüter Johannes Brinkies. Nur eine Minute später gab es einen Eckball für den VfR. Diakité verlängerte den Ball, Meien stand goldrichtig und erzielte das ganz frühe 1:0. „Es war ein gut getretener Eckball und ich habe gemerkt, dass ich ganz frei stehe. Ich habe den Fuß hingehalten und da war der Ball auch schon im Tor“, freute sich der Torschütze zum 1:0.

Von Offenbach kommt nicht viel

In den darauffolgenden Minuten wurde Offenbach insgesamt stärker, doch die Aalener hielten stark dagegen. So lief bereits die 29. Minute, als der Gast aus Hessen die erste Möglichkeit hatte. Ronny Marcos schloss aus spitzem Winkel ab und stellte VfR–Schlussmann Michel Witte vor keine großen Probleme. Sekunden vor der Pause hätte der VfR fast auf 2:0 erhöht. Nach Vorlage von Kindsvater zog Stefan Wächter ab. Der Ball ging allerdings haarscharf links am Tor vorbei. Zur Pause stand es 1:0 für die Hausherren.

Wenige Augenblicke nach Wiederanpfiff verpasste Alessandro Abruscia das 2:0. Er visierte das linke Eck an, doch Johannes Brinkies verhinderte mit einer guten Parade den höheren Rückstand. Wiederum nur ein paar Augenblicke später scheiterten Diakité (54. Minute) und Abruscia (56.) an Torhüter Brinkies. Die Anfangsphase der zweiten Halbzeit gehörte ganz klar dem VfR Aalen. Von Offenbach war erst mal nicht viel zu sehen, stattdessen spielte der VfR weiter mutig nach vorne. Die Uhr tickte und tickte nun gegen Offenbach.

Die Gäste gleichen überraschend aus

Es lief bereits die 76. Minute als Offenbach einen Angriff startete und praktisch aus dem Nichts zum Ausgleich kam. Der eingewechselte Irwin Pfeiffer erzielte im Sechzehner halbrechts das 1:1. Dieses Tor gab Offenbach nun Auftrieb, denn die Mannschaft von Trainer Christian Neidhart baute zumindest kurzzeitig Druck auf. Dazu peitschten die Fans ihren OFC nach vorne. „Dass man gegen solch einen Gegner immer wieder in Bedrängnis kommt, ist vollkommen normal. Es gab auch Zeiten, da hätten wir dieses Spiel noch verloren. Jetzt sind wir aber soweit, dass wir solch ein Spiel gewinnen. Das zeigt unsere mannschaftliche Geschlossenheit“, freute sich Alessandro Abruscia nach dem Spiel.

In der 83. Minute hatte der VfR die große Chance zum 2:1. Nach einem Freistoß von Abruscia auf der rechten Seite, köpfte Meien ganz knapp am Tor vorbei. Sieben Minuten später 90. Minute sollte dann doch noch das bereits angesprochene 2:1 fallen. So erlebte Diakité diesen besonderen Moment: „Es war einfach ein überragendes Gefühl, in der fast letzten Minute ein Tor zu erzielen. Wir haben stark gespielt und ein Punkt wäre für mich nach dieser Leistung zu wenig gewesen.“

Mindestens für eine Nacht ist der VfR Aalen nun Spitzenreiter der Regionalliga Südwest.

VfR: Witte - Rahn (90.+3 Schaupp), Jürgensen, Odabas, Thermann - Meien - Abruscia, Maiella (79. Szabo), Kindsvater (79. Preu), Wächter - Diakité (90+3 Kundruweit)