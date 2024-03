 Handlungsvollmacht für Daniel Weiland

Die VR-Bank Ostalb verleiht Daniel Weiland ab 1. April die Handlungsvollmacht.

Daniel Weiland (Foto: VR-Bank Ostalb) ist ein echtes Eigengewächs der VR-Bank Ostalb. Nach seiner Ausbildung zum Bankkaufmann arbeitete er zunächst als Servicekundenberater und Personalreserve. Es folgten weitere Entwicklungsschritte als Kundenberater für junge Erwachsene und Kundenbetreuer in der Geschäftsstelle Lindach. Von dort folgte der Wechsel in die Geschäftsstelle Dewangen und die Berufung zum Geschäftsstellenleiter. Seit dem 1. April 2021 ist Daniel Weiland Geschäftsstellenleiter der Geschäftsstelle in Wasseralfingen und stellvertretender Marktgebietsleiter des Marktgebiets Aalen der VR-Bank Ostalb.

Vorstandsmitglied Ralf Baumbusch lobt

Vorstandsmitglied Ralf Baumbusch meint: „Daniel Weiland hat sich diese Auszeichnung redlich verdient. Durch seine offene, freundliche und hilfsbereite Art der Zusammenarbeit schätzen wir Daniel Weiland als wertvollen Kollegen, der sich mit Begeisterung, hohem Engagement und Teamgeist seit vielen Jahren für unsere Kunden und unsere Bank einbringt. Wir bedanken uns im Namen der VR-Bank Ostalb bei ihm und wünschen uns für die Zukunft weiterhin viele gemeinsame Erfolge.“