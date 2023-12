Wie in jedem Jahr unterstützt die VR Bank Ostalb die große Weihnachtsspendenaktion der „Schwäbischen Zeitung“. Die Vorstände Olaf Hepfer und Ralf Baumbusch haben es sich erneut in diesem Jahr nicht nehmen lassen, die stolze Summe von 1500 Euro symbolisch persönlich zu übergeben.

Lämmerhirt nimmt Spendencheck symbolisch von den Vorständen entgegen

Timo Lämmerhirt, Redaktionsleiter der Aalener Nachrichten und der Ipf- und Jagst-Zeitung, hat die großzügige Spende stellvertretend in der Hauptfiliale der VR Bank Ostalb in Aalen entgegengenommen. „Als regionaler Anbieter ist es uns natürlich wichtig, uns im sozialen Bereich zu engagieren, etwas in der Region zu machen. Es gehört zu unserer DNA dazu, etwas Gutes zu tun, etwas zurückzugeben an die Region“, sagt Hepfer, deswegen unterstütze man auch viele andere Vereine und Institutionen auf der Ostalb.

Von Anfang an dabei bei „Helfen bringt Freude“

„Helfen bringt Freude“ ist solch eine unterstützenswerte Aktion, die man „von Anfang an unterstützt“, habe, erinnert sich Baumbusch ganz genau. „Wir möchten Herzenswünsche erfüllen, das ist in unserer Vision festgeschrieben. Dazu zählt auch, denen zu helfen, die es dringend nötig haben“, fährt Baumbusch fort. Am kommenden Wochenende sowie nächsten Dienstag werden Überweisungsträger wieder der Zeitung beiliegen. Dazu gibt es Infokästchen an den entsprechenden Texten zu den einzelnen unterstützten Projekten.