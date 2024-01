Die VR-Bank Ostalb eG hat ihr 156. Geschäftsjahr erfolgreich abgeschlossen. Die rund 53.800 Mitglieder sollen mit einem von 2,0 auf 3,5 Prozent deutlich erhöhten Dividendenvorschlag am Erfolg teilhaben. Gut 1,8 Millionen Euro sollen somit nach der Vertreterversammlung Anfang Juni dieses Jahres an die Mitglieder ausgeschüttet werden. Die Bilanzsumme ist gegenüber dem Vorjahr um 4,6 Prozent abgeschmolzen und liegt bei 2,08 Milliarden Euro. Das betreute Kundenvolumen hat sich um rund 1 Prozent auf erstmals mehr als 5 Mrd. Euro erhöht.

Deutlich erfeulicher, aber keineswegs ruhig

Aufsichtsratsvorsitzender Roland Wendel blickt grundsätzlich auf ein gutes Geschäftsjahr 2023 zurück, trotz geopolitischer Krisenherde und inflationsbedingter Herausforderungen und Auswirkungen. „Nach einem außergewöhnlich spannenden Jahr 2022 verlief das Geschäftsjahr 2023 zwar deutlich erfreulicher, was nicht bedeute, es sei ruhig gewesen“, sagt Vorstandvorsitzender Kurt Abele.

Herausforderungen der Demografie

Zu spüren sei zwischenzeitlich im eigenen Unternehmen und in den meisten Branchen die Herausforderung der Demografie, weshalb sich für ihn zunehmend die Frage stelle, wann dem Lippenbekenntnis Bürokratieabbau spürbare Taten folgen. Im Baufinanzierungsmarkt liegt laut Abele ein bedeutender Faktor, um die Klimaziele in Deutschland erreichen zu können. So sei es erfreulich, dass der eingebrochene Baufinanzierungsmarkt nach seiner Überzeugung einen Boden gefunden habe. Angesprungen sei er jedoch noch nicht. Mit Blick auf den Wohngebäudebestand sei der Großteil von über 80 Prozent unsaniert oder nur teilweise saniert. Zur Erreichung der Klimaziele beläuft sich das bundesweit geschätzte, notwendige Finanzierungsvolumen auf 80 bis 90 Milliarden Euro pro Jahr. Ralf Baumbusch ergänzt, dass sich die VR-Bank Ostalb auf die SanReMo-Kredite (Sanierung-Renovierung-Modernisierung) vorbereitet hat, um ihren Beitrag zu leisten und den Mitgliedern und Kunden zur Seite zu stehen. Über die Plattform „Wohntraum-Ostalb“ stehen vielfältige Tools zur Verfügung, um Sanierungs- und Modernisierungsbedarfe bequem von zu Hause aus am PC zu analysieren. 2023 wurden alle Baufinanzierungsberaterinnen- und berater zu Modernisierungs- und Fördermittelberatern weitergebildet.

Regionalität und Nähe

Olaf Hepfer zeigt sich stolz und zuversichtlich, dass die VR-Bank Ostalb mit Sicherheit, Kompetenz und Qualität sowie Regionalität und Nähe drei wesentliche Bedürfnisse ihrer Mitglieder und Kunden gut erfüllen kann. Mit dem zweitbesten Rating einer Bank in Deutschland ist die VR-Bank Ostalb eG Teil einer soliden und stabilen Gemeinschaft.

Beste Bank in Aalen und Schwäbisch Gmünd

Mit der wiederholten Auszeichnung als Beste Bank in Aalen und in Schwäbisch Gmünd und ausgezeichnet für sehr gute Baufinanzierung steht die Beratungsmannschaft in allen Bedarfsfeldern kompetent zur Seite. Anspruch sei es, so Abele „relevant für Mitglieder und Kunden und die gesamte Region zu bleiben“. Mit einem Förder- und Spendenvolumen in Höhe von rund 380.000 Euro trage die VR-Bank dazu einen bedeutenden Teil für das ehrenamtliche Engagement in der Region bei.

Wachstumsrate ist mit nur einem Prozent gering

Ralf Baumbusch führt aus, dass die Wachstumsrate im bilanziellen Kreditgeschäft mit rund einem Prozent gering war. Er führt dies auf die durch Inflation und Zinsanstieg deutlich gedämpfte Baufinanzierungsnachfrage und konjunkturbedingte Investitionszurückhaltung zurück. Das Kreditneugeschäft mit über 160 Millionen Euro verdeutliche entsprechend, wie hoch die jährlichen Tilgungsanteile im Kreditbestand seien. Während die Bilanzsumme um 4,6 Prozent auf 2,08 Milliarden Euro auch durch den Abbau von Interbankenrefinanzierungen zurückgegangen ist, habe das betreute Kundenvolumen erstmals die Fünf-Milliarde-Euro-Schwelle überschritten. Sehr erfreulich verlief hierbei das Wertpapiergeschäft. So verwaltet die VR-Bank Ostalb eG bei einem Zuwachs von 17,8 Prozent zwischenzeitlich 1,1 Milliarden Euro an Fonds- und Wertpapiervermögen für ihre Kunden. Er zeigt sich zuversichtlich, dass nach einer Bodenbildung der Konjunktur und des Baufinanzierungsmarktes das Wachstum 2024 langsam wieder anspringt.

36,9 Millionen Zinsüberschuss

Abele sagt, dass sich der Zinsaufwand 2023 durch den Zinsanstieg drastisch erhöht habe. Erfreulicherweise konnte der Zuwachs an Zinserträgen auch durch ein aktives Management der Eigenanlagen und positive Beiträge aus Zinssicherungsgeschäften stärker gesteigert werden. Mit 36,9 Millionen Euro Zinsüberschuss sei man sehr zufrieden, sehe aber auch für 2024 kein wesentliches Potenzial für weitere Zuwächse, zumal der Wettbewerb um Kundeneinlagen weiter hoch bleiben wird.

Erfreuliches Bauspar- und Wertpapiergeschäft

Ralf Baumbusch zeigt sich stolz, dass die Vertriebsmannschaft im Dienstleistungsgeschäft erfolgreich gearbeitet hat. Der Anstieg im Provisionsüberschuss ist im Wesentlichen getragen durch das erfreuliche Bauspar- und Wertpapiergeschäft und Zuwächse im Zahlungsverkehr. Der Wertpapierumsatz lag bei über 180 Mio. Euro und die Bewegungen an den Aktienmärkten mit einer zum Jahresende deutlich positiven Performance haben erneut bewiesen, dass kontinuierliches Sparen und Partizipieren an der Kursentwicklung die richtige Strategie ist. Auch für 2024 werde der Fokus auf der Strukturierung der Kundenvermögen liegen und „klares Ziel ist es, noch aktiver und initativer unseren Beratungsauftrag zu erfüllen“ betont Baumbusch.

500.000 Euro Aufwand für die Mitglieder

Olaf Hepfer führt aus, dass der Anstieg des Personalaufwands auf die Bezahlung einer Inflationsausgleichsprämie an die Mitarbeitenden zurückzuführen ist. Dafür wurden rund 500.000 Euro aufgewendet. Der Personalbestand in 2023 war nach Köpfen und nach Kapazitäten leicht rückläufig. Bei zum Jahresende 249 Vollzeitstellen seien derzeit sieben offene Stellen vorhanden, deren Besetzung derzeit läuft. Schwerpunkt der Personalarbeit ist einerseits die Qualifizierung und Aufrechterhaltung des Wissens mit annähernd 1500 Schulungstagen. Andererseits haben wir, betont Hepfer, die demografischen Herausforderungen in den Kern unserer Personalarbeit gestellt. In den nächsten fünf Jahren gehen rund 13 Prozent der Belegschaft in den Ruhestand. Dies gilt es aktiv und frühzeitig anzugehen. Seit drei Jahren wurde zudem intensiv an der Unternehmenskultur gearbeitet, um junge und neue Mitarbeitende anzuziehen, aber ganz besonders auch die Bindung der Kolleginnen und Kollegen zu stärken. Besonderes Augenmerk legen wir dabei auf die Mitarbeiterbedürfnisse Sinnstiftung, Zugehörigkeit und Sicherheit.

Inflationsbedingte Effekte sind weitgehend kompensiert

Mit Blick auf die anderen Verwaltungsaufwendungen zeigt sich Hepfer zufrieden, da die inflationsbedingten Effekte weitgehend kompensiert werden konnten. Größere Investitionsvorhaben gab es 2023 nicht und stünden auch 2024 nicht an. Es gehe vielmehr darum, den Geschäftsbetrieb stets up to date zu halten und kontinuierlich in die Transformation des Geschäftsmodells vor dem Hintergrund fortschreitender Digitalisierung zu investieren. „Wir stellen alle Zugangswege zur Verfügung, müssen aber konstatieren, dass der digitale Kanal und ein hybrides Bankerlebnis kontinuierlich an Bedeutung gewinnen. Standardisierung und Automatisierung sind hierbei zwischenzeitlich ein Fokus, um eben auch dadurch den demografischen Arbeitsmarktherausforderungen zu begegnen.“ erläutert Hepfer.

Bewertungsergebnis und Betriebsergebnis sind Ausreißer gewesen

Laut Kurt Abele waren sowohl das Bewertungsergebnis und in Folge das Betriebsergebnis nach Bewertung 2022 in Anbetracht der Besonderheiten des Zinsanstiegs jeweils Ausreißer und sind daher in der Veränderungsbetrachtung zu 2023 mit Bedacht zu bewerten. 2023 war das Bewertungsergebnis mit 5,5 Millionen Euro beeinflusst durch konjunkturell bedingte Bewertungsaufwendungen im Kreditgeschäft. Mit 17,1 Millionen Euro Betriebsergebnis nach Bewertung 2023 zeigt sich Abele sehr zufrieden. „Mit diesem Ergebnis bewegen wir uns am oberen Rand des Ergebniskorridors der vergangenen Jahre. Und es ermöglicht damit auch, ein Jahr 2022 ohne Eigenkapitaldotierung zu kompensieren“, unterstreicht Abele.

6,3 Millionen Euro Steuerzahlungen

Für Hepfer zeigt die Steuerzahlung mit 6,3 Millionen Euro zum einen die gute Entwicklung 2023 und zum anderen die Bedeutung der VR-Bank Ostalb für die öffentlichen Haushalte. Profiteure sind hierbei auch die kommunalen Haushalte, was einmal mehr unterstreiche, dass die Region ohne die VR-Bank Ostalb ärmer wäre. „Wir werden auch die Mitglieder mit einem auf 3,5 Prozent deutlich erhöhten Dividendenvorschlag an der guten Entwicklung teilhaben lassen“, freut sich Hepfer. In der Vertreterversammlung Anfang Juni wird darüber beschlossen und danach ein Betrag von über 1,8 Millionen Euro an die Mitglieder ausgeschüttet werden können.

VR-Bank übernimmt Verantwortung für die Region

Baumbusch greift die Bedeutung für die Region, auf die Hepfer einging, auf und führt aus, dass mit einem Spendenvolumen von rund 380.000 Euro 2023 vielen ehrenamtlich tätigen Vereinen und Einrichtungen in Sport, Kultur, Kirche und Sozialem ihre Arbeit finanziell erleichtert werden konnte. Er sehe darin einen weiteren Beleg darin, dass die VR-Bank Ostalb eG ihrer Verantwortung für die Region gerecht wird, sich aber selbstverständlich auch bewusst ist, dass ihr Erfolg ebenfalls aus dem Vertrauen der Region in die VR-Bank Ostalb eG rührt. „Wir brauchen die Region und die Region braucht uns!“ schließt Baumbusch.