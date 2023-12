Vorfreude auf Heiligabend: Im Zochental weihnachtet es ganz besonders

Bereits zu Halloween hat das Haus von Michael Lühmann alle Blicke auf sich gezogen. Jetzt in der Vorweihnachtszeit legte der Inhaber von „Micha’s Tattoo- und Piercingstudio“ noch eins drauf. Seit dem ersten Advent leuchtet sein Haus in der Oberen Wöhrstraße in sämtlichen Farben. Ganz zu Freude der vielen Passanten und Autofahrer, die hier vorbeigehen oder vorbeifahren. Besonders die Kinder aus der Nachbarschaft seien hin und weg, sagt der 56-Jährige.

Alle Jahre wieder legt sich Michael Lühmann ins Zeug, um sein Haus an Weihnachten zu etwas Besonderem zu machen. Während so manche Bürger nur Sterne ins Fenster hängen oder vereinzelt Lichterketten im Garten anbringen, ist er in der Vorweihnachtszeit voll und ganz in seinem Element, um dem Ruf seines Gebäudes als Weihnachtshäuschen gerecht zu werden. Auch heuer leuchtet dieses mit zahlreichen Lichtern und anderen Utensilien weit über das Zochental hinaus.

Bereits seit über zwei Jahrzehnten schmückt Michael Lühmann die Fassade seines Hauses an mehren Tagen vor dem ersten Advent. Und immer wieder lasse er sich etwas Neues einfallen. In diesem Jahr neu sind etwa die beiden 2,40 Meter hohen aufblasbaren Nussknacker, die links und rechts neben der Garage drapiert wurden. Um angesichts der Energiekrise Kosten einzusparen, seien sämtliche Dekorationsgegenstände auf LED umgerüstet worden.

Die Motivation, sein Haus immer wieder aufs Neue zu schmücken, seien vor allem die Kinder, die sich jedes Jahr darüber freuen würden, sagt Lühmann. Diese würden ihm neben dem Tierschutz besonders am Herzen liegen. Deshalb habe er als Mitglied des Harley-Stammtischs des Fachsfelder Gasthauses „Zum Rössle“ Ende Juni auch das erste Biker-Treffen Ostalb in Hüttlingen zugunsten des Kinderhospizdienstes der Malteser organisiert, dessen Erlös von über 8000 Euro vor Kurzem überreicht werden konnte.