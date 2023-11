Seit 13 Monaten betreibt der Verein Esther Ministries in Aalen eine Schutzunterkunft. Derzeit leben hier drei aus Bulgarien stammende Frauen, die Opfer von Gewalt und Zwangsprostitution geworden sind. Eine davon ist die 34-jährige Anna M. „Ihr wieder in ein normales Leben zurückzuhelfen, ist das Ziel, das wir uns gesetzt haben“, sagt die Vorsitzende und Gründerin des Vereins, Veronika Schürle.

Aus Angst vor Schlägen geflüchtet

Die Geschichte von Anna gleicht der vieler Frauen aus Osteuropa. Aufgewachsen ist sie als Kind einer Roma-Familie in Bulgarien in ärmlichen Verhältnissen. Ohne Berufsausbildung wurde sie bereits in jungen Jahren Mutter. Gemeinsam mit ihren zwei Kindern und ihrem damaligen Ehemann wanderte sie auf der Suche nach einem besseren Leben nach Spanien aus. Das Familienglück währte allerdings nicht lange. Nach kurzer Zeit wurde ihr Mann gewalttätig. Aus Angst vor weiteren Repressalien und Schlägen verließ sie das Land und machte sich auf nach Italien. Ihre beiden Kinder musste sie zurücklassen.

Ohne Sprachkenntnisse und finanzielle Mittel geriet sie in Italien in die Prostitution. Anfangs verdiente sie sich im Rotlichtmilieu noch „freiwillig“ ihr Geld. Das änderte sich allerdings schlagartig. Mehrmals sei sie von Menschenhändlern und Zuhältern verschleppt und weiterverkauft worden, erzählt Veronika Schürle im Gespräch mit den „Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung“. Schläge und Demütigungen seien an der Tagesordnung gewesen ‐ auch in Deutschland, wo sie vor fünf Jahren einreiste und hier zum Sex gezwungen wurde.

Statt Escortservice brutal betriebene Bordelle

Der Mythos, dass sich Frauen selbstbestimmt Männern hingeben, sei eine Mär, sagt Schürle. Sich Männern für Geld anzubieten, geschehe nicht freiwillig. Nur ein paar Prozent an Frauen könne es sich leisten, als Begleiterin bei einem Escortservice zu arbeiten oder sich ihren Lebensunterhalt in Luxusbordellen zu verdienen. Der Großteil arbeite indes in Bordellen, in denen brutale Zuhälter mit den Betreibern zusammenarbeiten, oder auf dem Straßenstrich.

Ein großer Anteil an Prostituierten, die in Deutschland arbeiten, kommen aus den Ostblockländern. Angesichts der EU-Erweiterung könnten diese in Deutschland ohne Visum einreisen und sich hier frei aufhalten. Insofern sei Menschenhändlern, die die Frauen perfide ausbeuten, Tür und Tor geöffnet, sagt Schürle.

Loverboy-Masche als Einstieg

Viele Frauen seien auf die sogenannte perfide Loverboy-Masche hereingefallen, die auch immer mehr junge deutsche Mädchen auf den Strich zwinge. Bei dieser würden Frauen von dem anfangs geliebten Partner oder Ehemann, der zu Beginn ihre Sehnsüchte stille, aufgrund ihrer labilen Persönlichkeit, mangelnder Sozialkontakte und mitunter psychischen Problemen abhängig gemacht und von ihren Angehörigen isoliert. Auf diese Weise würden sie gefügig gemacht und peu á peu in die Prostitution gezwungen, sagt Schürle.

Aus einem Freier würden schnell mehrere. Mitunter müssten die Frauen auch Praktika vollziehen, die sie nicht wollten und selbst bei Krankheit und Schmerzen arbeiten. Da die meisten nicht angemeldet und krankenversichert seien, würden sie von ihren Zuhältern zurück ins Heimatland geschickt, wo sie sich angesichts mangelnder Absicherung weiter prostituieren müssten und weiterer Ausbeutung ausgesetzt seien.

Aussteigerglück währte nicht lange

Ausgebeutet wurde auch Anna M. Viermal habe sie versucht, aus dem Teufelskreis auszubrechen und ihren Schergen zu entkommen. Im Jahr 2019 ist ihr das für kurze Zeit gelungen. In Mannheim hat sie über eine Beratungsstelle einen Job in einem Supermarkt gefunden, diesen nach Corona und dem Lockdown allerdings wieder ebenso verloren wie ihre Wohnung. Um zu überleben, ist sie wieder in die Prostitution gerutscht.

Ihre Hoffnung war eine Ausreise nach Norwegen, ein Land, das Deutschland mit dem norwegischen Modell einiges voraus hat, sagt Schürle. Freier würden hier für Sexkauf bestraft, Frauen würden entkriminalisiert. Hier nahm Anna M. an einem Programm für Aussteigerinnen teil, absolvierte einen Kurs als Nageldesignerin und arbeitete neun Monate lang in einem Kosmetikstudio. „Es war die schönste Zeit in meinem Leben“, sagt die 34-Jährige. Da das Programm allerdings nur für ein Jahr ausgerichtet ist, musste sie mit dem Zertifikat in den Händen wieder in ihr Heimatland Bulgarien zurückkehren. Hier wurde sie noch für kurze Zeit von der skandinavischen Hilfsorganisation unterstützt, konnte in dem Ostblock-Land beruflich allerdings nicht Fuß fassen. Die Rückkehr in die Prostitution war die Folge. Auch nach ihrer erneuten Ausreise nach Deutschland oder besser gesagt nach Düsseldorf bot sie ihren Körper für Geld an. Denn von den in Deutschland angebotenen Hilfsangeboten für Aussteigerinnen wurde sie abgewiesen, weil sie nicht leistungsberechtigt war, sagt Schürle. In diesem Fall würden Frauen nur sporadisch beraten, eine konkrete Hilfe gebe es indes nicht. Ein Glück für Anna M. war es, als sie letztlich an den Verein Esther Ministries vermittelt wurde.

In Aalen angekommen und glücklich

Seit Mai lebt die 34-Jährige gemeinsam mit zwei weiteren Frauen und zwei Kleinkindern in einem Einfamilienhaus in Aalen, das der Organisation im vergangenen Jahr angeboten worden sei. Hier fühlt sich Anna M. zum ersten Mal geborgen und sicher. Und hier bekommt sie Hilfe auf ganzer Linie, um in ein selbstbestimmtes Leben zurückzufinden. Erst einmal sei es wichtig, die gesundheitlichen Probleme von Anna M. in den Griff zu bekommen, sagt Schürle. Angesichts ihrer angeborenen genetischen Krankheit, die das Kleinhirn attackiere, leide die 34-Jährige massiv unter Gleichgewichtsstörungen und Gelenkschmerzen. Diesbezüglich sei es wichtig zu schauen, ob sie in die Erwerbungsminderung gehen kann oder anderweitig einen ihrem Zustand angemessenen Beruf findet. Wichtig sei auch, die 34-Jährige ebenso wie ihre beiden Mitbewohnerinnen in die Gesellschaft zu integrieren. Dies gelinge mit Deutschkursen an der Volkshochschule, aber auch durch niederschwelligen Deutschunterricht, der von Ehrenamtlichen in dem Schutzhaus organisiert werde. Diese würden hier auch Töpferkurse oder andere kreative Angebote anbieten, die den Alltag für die Bewohnerinnen bereichern würden. Um weitere soziale Kontakte zu ermöglichen, würden einmal im Monat auch Ausflüge organisiert.

„In einem Jahr hat der Verein Esther Ministries vieles erreicht“, ist Schürle stolz. Fünf von sechs Bewohnerinnen des Schutzhauses in Aalen konnten bereits in ihr Heimatland Bulgarien zurückkehren, wo sich Partnerorganisationen um weitere Maßnahmen der Reintegration kümmern würden. Eine der Rückkehrerinnen habe trotz ihres Analphabetismus und ohne Schulbildung dort eine Anstellung in einer Fabrik gefunden.

Annas größter Wunsch: Ihre Kinder zu umarmen

Auch Anna M. ein Leben außerhalb des Schutzhauses zu ermöglichen, sei ein Ziel des Vereins. Angesichts der Wohnungsknappheit, die sich mit Blick auf die Flüchtlingsschwemme aus der Ukraine verschärft habe, sei es allerdings unmöglich, eine bezahlbare Wohnung zu finden. Eine Rückkehr nach Bulgarien komme für die 34-Jährige nicht infrage. Zu groß sei die Angst, wieder ins Rotlichtmilieu abzurutschen und in diesem ausgebeutet und misshandelt zu werden.

Mit ihren Kindern, die bei den Großeltern ihres Ex-Mannes leben, ist Anna M. seit ihrem Weggang von Spanien nur via Telefon oder sozialen Medien in Kontakt. Ihr größter Wunsch sei es, diese wieder in die Arme zu nehmen. Das würde auch die vielen Wunden in den vergangenen Jahren heilen und vergessen lassen.

Verein ermöglicht Frauen einen Neustart

Esther Ministries ist ein seit 2014 eingetragener Verein, der im Rotlichtmilieu in Stuttgart unter anderem von Veronika Schürle gegründet wurde. Selbst aus Bulgarien stammend, geht der 47-Jährigen das Schicksal von Frauen ans Herz, die Opfer von Gewalt und Zwangsprostitution in Deutschland geworden sind. Am 1. Oktober 2022 wurde eine Schutzunterkunft in Aalen ins Leben gerufen, die ein Frauenhaus in Stuttgart ergänzt. In Zusammenarbeit mit örtlichen Einrichtungen und einem deutschlandweiten Netzwerk bietet der Verein unter anderem praktische Begleitung der Betroffenen von Zwangsprostitution im Alltag. Seit Januar vergangenen Jahres wird das Projekt vom Europäischen Sozialfonds Plus gefördert, der einen Teil der Personalkosten trägt. Durch kultursensible Betreuung, Alphabetisierungskurse und Vorbereitung auf den Arbeitsmarkt wird den Frauen ein Neustart ermöglicht. Das Projekt wird mit Spenden finanziert. Wer dieses unterstützen möchte, kann das unter folgendem Konto tun: Evangelische Bank eG, IBAN: DE51 5206 0410 0003 6940 11; BIC: GENODEF1EK1.