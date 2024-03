Fußball-Regionalligist VfR Aalen hat in der heimischen Centus Arena hochverdient einen Punkt gegen den Spitzenreiter Stuttgarter Kickers geholt. Die Partie endete 0:0. Trainer Markus Pflanz bleibt damit auch im dritten Liga-Spiel ungeschlagen.

Fast die frühe Führung für den VfR Aalen

Solch eine Kulisse hat es beim VfR Aalen schon lange nicht mehr gegeben. 3841 Fans waren zu Gast in der Centus Arena. Beide Fanlager sorgten dabei für eine überragende Stimmung. Nach nicht einmal einer Minute hätte der VfR fast schon jubeln dürfen. David Preu setzte sich nach nach gut 30 Sekunden über links durch. Er bediente Paolo Maiella, doch sein Schuss wurde geblockt. In der zehnten Minute meldeten sich auch die Kickers in der Offensive an. Kevin Dicklhubers Abschluss wurde aber abgefälscht. Ein paar Augenblicke später zwang David Braig Aalens Schlussmann Michel Witte zur Parde. In den darauffolgenden Minuten waren die Kickers etwas aktiver, ohne aber zwingende Möglichkeiten zu kreieren. In der 25. Minute prüfte Geburtstagskind Vico Meien Kickers-Torhüter Felix Dornebusch. Erst im Nachfassen hatte er den Ball sicher. Kurz vor der Pause gab es auf beiden Seiten aussichtsreiche Freistoßmöglichkeiten. Diese brachten aber weder für den VfR (40 Minute), noch für die Kickers (43.) etwas ein. Die letzte Möglichkeit vor der Pause hatte der VfR. Der Kopfball von Lasse Jürgensen ging knapp vorbei. Zur Pause stand es leistungsgerecht 0:0.

Der VfR Aalen wird immer stärker und belohnt sich nicht

Auch in der zweiten Halbzeit war die Partie über weite Strecken ausgeglichen, dazu gab es auf beiden Seiten kaum gefährliche Aktionen. Doch je länger diese Partie ging, desto stärker wurde der VfR Aalen. Der eingewechselte Frederik Rahn hatte in der 81. Minute eine gute Möglichkeit zur Führung. Nach einem Freistoß von Alessandro Abruscia auf der rechten Seite, scheiterte Frederik Rahn an Torhüter Felix Dornebusch. Vier Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit war es ebenfalls ein Einwechselspieler, der die Chance zum 1:0 hatte. Ephraim Eshele scheitere per Kopf an Torhüter Felix Dornebusch. In der letzten Minute der regulären Spielzeit sah Vico Meien nach einem Foul im Mittelfeld die Ampelkarte. „Ich geh runter und treffe ihn gar nicht richtig. Er fällt und nimmt das dankend an. Gelb/Rot war in der Summe meiner Meinung nach etwas zu hart“, so Mittelfeldspieler Vico Meien. In Unterzahl hätte sich der VfR fast noch über den Siegtreffer freuen können. Beteiligt waren wieder zwei Einwechselspieler. Rilind Kabashi setzte sich über links durch und flankte. Ephraim Eshele konnte den Kopfball abr nicht richtig kontrollieren und so ging der Ball letztlich über das Tor. Am Ende trennten sich beide Mannschaften wie schon im Hinspiel 0:0. So bewertete Markus Pflanz den Auftritt seiner Mannschaft: „In der ersten Halbzeit hatten wir vor den Stuttgarter Kickers noch ein bisschen zu viel Respekt. Das hatte die Mannschaft im Laufe des Spiels dann immer mehr abgelegt. Gerade in der zweiten Halbzeit haben wir die Kickers ziemlich weit von unserem Tor weggehalten. Mit dem Punkt sind wir zufrieden.“

VfR: Witte - Döringer (72. Rahn), Jürgensen, Odabas, Thermann - Meien, Abruscia - Preu (62. Wächter), Maiella (62. Diakité) - Kindsvater (90. Kabashi), Rienhardt (72. Eshele).