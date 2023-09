Vor dem Stadtfest: TSGler schmelzen 260 Kilogramm Zwiebeln für ihre legendären Kässpätzle

Fleißige Helfer der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach haben am Donnerstag auf dem Vereinsgelände 260 Kilogramm Zwiebeln für die legendären Kässpätzle geschmolzen, die an den Reichsstädter Tagen Jahr für Jahr der Renner sind und heuer wegen Bauarbeiten vor dem ehemaligen Spielzeug Wanner erstmals am Stand vor dem Rathaus genossen werden können.

(Foto: Peter Schlipf )