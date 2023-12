„Wir sind immer als erste am Ort des Geschehens! Manchmal ist noch gar nichts passiert und wir sind schon da!“. Mit diesen Worten der schnellsten Reporter der Welt, „Ratz und Fatz“ begann an Heiligabend das Krippenspiel in der Stadtkirche.

Am Ende der Geschichte kommen sie schließlich atemlos zum Stall und stellen fest: „Bestimmt kann man Gottes Nähe und Liebe einfach nicht fotografieren, man kann sie nur spüren.“ Aufgeführt wurde das Krippenspiel mit Kindern der Kinderkirche unter der Leitung von Martina Frasch, Pia Grill und Sabine Weinbrenner.

Krippenspiel mit Regisseur an der Seite

Zeitgleich fand im Evangelischen Gemeindehaus der Gottesdienst mit Krippenspiel mit Pfarrerin Andrea Stier und einem Gottesdienstteam statt. Ein Regisseur möchte über die Weihnachtsgeschichte einen Film drehen. Dabei stellt er zusammen mit der Schauspielerin, die die Botin spielt, während des Drehs fest, dass es doch keine Geschichte für kleine Kinder ist. Was in Bethlehem geschehen ist, gehe alle Menschen auf der Welt etwas an. Unter der Leitung von Astrid Köhler traten Kinder der Wichtelkantorei beim Krippenspiel als Engel auf. Das Krippenspiel wurde unter der Leitung von Konstanze Bogumil, Simon Wagemann, Silke Gaißler, Katrin Ballof und Stefanie Trapp eingeübt. In der Predigt im Gottesdienst in der Klinik stellte Pfarrerin Andrea Stier Gottes Liebe und das Licht, das in die Welt gekommen ist, in den Mittelpunkt.

Viel Schrecken beherrscht die Welt aktuell

Dekan Ralf Drescher sagte in seiner Predigt an Heiligabend: „Die Welt ist erschüttert, bebt vor Schrecken und Angst und sehnt sich nach Rettung und Heil! Darum brauchen wir dieses Licht, diesen Geist und diese Kraft Jesu, die uns immer wieder neu anhält, dem Frieden zu dienen und nicht dem Krieg, der Liebe und nicht dem Hass.“ Der Gottesdienst wurde von einer Schola und Instrumentalisten unter der Leitung von Kirchenmusikdirektor Thomas Haller und Jakob Straubenmüller musikalisch gestaltet. Magdalene Haller spielte mit der Harfe. In Peter & Paul gab es zwei Gottesdienste, die Pfarrerin Caroline Bender ökumenisch hielt. Beim Krippenspiel waren 15 Kinder beteiligt. Als eine Räuberschar die drei Weisen auf dem Weg nach Bethlehem überfallen will, tut sich der Himmel auf und die Räuber hören ebenfalls die Engel mit ihrer Botschaft. „Ich fühle mich total verändert“, kann der eine Räuber nur verblüfft feststellen. So schließen sie sich den Sterndeutern an und finden zur Krippe. „Wir können es genauso machen und uns auch von der himmlischen Botschaft verändern lassen. Der liebende Gott kommt uns mit seiner Zuwendung und Liebe ganz nahe, auch in die schlimmen Zeiten. Gerade da lässt er uns nicht los!“, so Pfarrerin Caroline Bender.

Christvesper mit musikalischem Ensemble

Die Christvesper um 18 Uhr machte das musikalische Ensemble aus sechs Harfen mit Kontrabass und Orgel zu einem besonders schönen weihnachtlichen Erlebnis. „Weihnachten wird es auch, wo Menschen vor Trümmern stehen“, so Pfarrerin Caroline Bender. Dabei machte sie sich mit der Gemeinde gedanklich auf die Suche nach dem Licht, dem hellen Schein, den Gott in die Menschenherzen gibt. Auch da, wo es gar nicht danach aussehe, komme Gott mit seinem Licht und mit seinem Trost. Am späten Abend fand noch die Christmette in der Stadtkirche statt.