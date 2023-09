Von der Schwägerin infiziert: Heinkel holt sich den Streckenrekord

‐ „Ich bin selbst überrascht, dass ich so schnell bin“, so die bescheidene Antwort von Markus Heinkel, der die zweite Auflage des Braunenberglaufes mit neuem Streckenrekord gewonnen hat. Vor allem die Strecke habe ihm sehr gefallen. Sie sei zwar anstrengend, aber nie langweilig und die Aussichten würden für vieles entschädigen. Dabei läuft er es seit einem Jahr, nachdem ihn seine Schwägerin mit dem Laufvirus infizierte.

In das gleiche Horn stieß vor dem Start auch Vorjahressieger Lukas Schwella. Auch er kam bei der Beschreibung der Strecke mit ihren auf 14,6 Kilometer verteilten 462 Höhenmeter ins Schwärmen. Er freue sich auf die herrlichen Aussichten und die eine abwechslungsreiche Streckenführung mit ihrem stetig wechselnden Untergrund. Trotz der positiven Resonanz des Premierenlaufes ruhten sich die Organisatoren Thomas Ilg und Markus Angstenberger nach der erfolgreichen Premiere des Braunenberglaufs im vergangenen Jahr nicht auf ihren Lorbeeren aus, sondern erweiterten das Angebot für die zweite Auflage um einen Bambini- (0,5 Kilometer), Kinder- und Schülerlauf (1,1 Kilometer), einen Jugendlauf (1,8 Kilometer), eine Kurzdistanz (8,2 Kilometer) und einen Inklusionslauf.

Dieser sollte eigentlich um 15.30 Uhr in Anwesenheit des Schirmherrn, Landrat Joachim Bläse gestartet werden. Da sich sein Vortermin, das 75-jährige Jubiläum des VdK Aalen mit Rednerin und Vorsitzender, Biathlon-Legende Verena Bentele, etwas verzögerte, kam er mit minimaler Verspätung, dafür im Laufschritt gerade noch rechtzeitig. Noch etwas außer Atem lobte er die Idee des Inklusionslaufes. Sport bedeute auch Begegnung. Daher sei es eine gesellschaftliche Pflichtaufgabe, jedem die Teilhabe an Sportveranstaltungen zu ermöglichen. Spontan wie man ihn kennt, ließ der letztjährige Teilnehmer (1:26:54) seinen Worten Taten folgen, besorgte sich eine Startnummer, entledigte sich seines Sakkos und machte sich gemeinsam mit den anderen 21 Teilnehmern auf die 1,1 Kilometer lange Inklusionsstrecke. Chapeau Herr Landrat.

Während Joachim Bläse so wenigstens einige Laufmeter absolvierte, musste Aalens Oberbürgermeister Frederic Brütting passen.

Im vergangenen Jahr noch Elfter, musste Brütting seine Teilnahme aus gesundheitlichen Gründen komplett absagen. So blieb ihm nur, die Organisatoren und die Streckenführung aus der Erinnerung zu loben. Vor allem die Ecke „lang ins Tal um dann zum Ende hinten raus nochmal Gas zu geben“ schienen es ihm angetan zu haben. Für das Rennen wünsche er sich an diesem besonderen Sporttag mit Fußball, Ringen und dem Braunenberg-Lauf einen Aalener Sieger. Er selbst wolle 2024 auf jeden Fall wieder an den Start gehen. Nachdem zuerst die 50 Nachwuchsläufer unter großem Applaus auf die von den Zuschauer dicht gesäumten Strecken geschickt wurden, folgte mit dem Start des Hauptlaufs mit 102 Teilnehmern um 15 Uhr der formale Höhepunkt. 15 Minuten später gingen die 31 Teilnehmer der Kurzdistanz auf die Strecke.

Während Leonie Adrian und Markus Heinkel aus Dettingen Erms den Hauptlauf mit neuen Streckenrekorden von 1:06:29 Stunde und 55:34 Minuten gewannen durften sich Dietmar Hefele und Kristina Schneider über ihre Premierensiege der Kurzdistanz freuen. Premierensieger der Jugendläufe wurden Clara Neugebauer und Jonathan Michael Neuohr (Bambini), Emelie Renner und Sebastian Cervinka (Schüler- und Kinderlauf) sowie Johanna Barth und Linus Meier (Jugendlauf).