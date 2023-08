Von den USA auf die Ostalb: Dave Schaefer ist knapp dem Irakkrieg entgangen

In unserer Reihe „Gekommen, um zu bleiben“ stellen wir in unregelmäßigen Abständen Menschen vor, die in den Ostalbkreis gezogen sind, um hier zu leben und zu arbeiten. Diesmal: David Schaefer. Der US–Amerikaner kam 1992 nach Deutschland und betreibt seit einigen Jahren eine Lasertag–Halle in der Carl–Zeiss–Straße. Der musikalische Schaefer war unter anderem Mitglied der US–Army. Zu Beginn der 1990er–Jahre trat er aus. Sein Glück, denn nur wenig später begann der erste Irakkrieg.

David Schaefer, der allerdings von den meisten nur „Dave“ genannt wird, ist eine Frohnatur. Wer seine Funsporthalle „Activated Lasertag“ im Aalener Industriegebiet betritt, fühlt sich gleich, als würde er einen alten Freund besuchen. Rosarot waren die Zeiten für den mittlerweile 55–Jährigen allerdings nicht immer. Doch Schaefer ist ein „Steh–auf–Männchen“, hat gelernt, sich durchzubeißen — und dabei seine Lebensfreude nie verloren.

Geboren wurde Schaefer in Glen Cove, einer Stadt an der Nordküste Long Islands. Nicht einmal zehn Kilometer von Brooklyn entfernt, sagt er. Er war nicht einmal ein Jahr alt, da zog die Familie nach Enfield im Bundesstaat Connecticut. Später ging es weiter nach Saint Louis, Missouri.

Ein guter Schüler sei er nie gewesen, gibt Schaefer zu. Die High School habe er langweilig gefunden. Interessiert habe er sich ausschließlich für Musik. „Die Musikkurse waren das einzige, was mich gerettet hat“, sagt er. „Nur wegen dieser Kurse bin ich hingegangen.“ So klappte es dann letztendlich auch mit dem Abschluss.

1986 ging Schaefer zur US–Army. „Hauptsächlich, um Geld fürs College zu verdienen.“ Nach weniger als fünf Jahren schied er aus dem Militärdienst aus. Kurze Zeit später begann der erste Irakkrieg (zweiter Golfkrieg). Plötzlich sei das gesamte Bataillon, in dem er gedient habe, in den mittleren Osten abkommandiert worden, erzählt er. Aufs College ging Schaefer dann allerdings nicht mehr.

Der Liebe wegen zog es ihn 1992 über den „großen Teich“. „Meine damalige Frau stammte aus der Oberpfalz. Und weil sie das Heimweh plagte, sind wir in ihre Heimat nach Bayern gezogen.“ Schaefer sprach damals kaum ein Wort Deutsch. Über Bekannte bekam er einen Job bei einer Ladenbaufirma in Erbendorf (Landkreis Tirschenreuth), war häufig unterwegs auf Montage. „Ich wurde ins kalte Wasser geworfen und war quasi gezwungen, schnell Deutsch zu lernen. Was ist ein Schraubenzieher, wie groß ist eine Schraube“, berichtet er.

Bald hegte Schaefer den Wunsch, sich wieder verstärkt musikalisch zu betätigen. Er wurde Schlagzeuger einer Hardrockband. Eines Tages sei die Sängerin zu spät zur Probe gekommen. Da sei er am Mikrofon eingesprungen. „Plötzlich ist die Sängerin dann doch gekommen. Sie sagte, dass sie offensichtlich nicht mehr gebraucht werde. Dann ging sie. Wir haben sie nie wieder gesehen“, erinnert er sich. Da Schaefer wegen seines Jobs zeitlich stark eingespannt war, trennte sich die Band bald wieder.

Dann folgten weitere Zwischenspiele bei verschiedenen Formationen. Schaefer hatte „Blut geleckt“, wollte unbedingt Profimusiker werden. Er spielte bei „Sphinx“ und gründete die sogenannten „Buhlschid–Boys“ mit, eine Band, der auch Steve Roedel angehörte. Gemeinsam spielte man unter anderem auch während der Reichsstädter Tage.

Schaefers Leben war immer in Bewegung, und auch privat änderte sich einiges. Anfang der 2000er–Jahre trennte er sich von seiner Ehefrau, mit der er einen Sohn hat, lernte aber bald eine neue Partnerin kennen. Deshalb zog er nach Fachsenfeld. Er begann, für einige Jahre bei Zeiss zu arbeiten, fuhr hauptsächlich Gabelstapler. Besonders gut habe ihm die Arbeit nicht gefallen, gibt er zu. „Die wollten irgendwann, dass ich am Wochenende arbeite. Die Wochenenden brauchte ich allerdings, um meinen Sohn zu besuchen.“

So kam es, dass Schaefer seine Passion erstmals so richtig zum Beruf machen konnte. Er bewarb sich als Lehrer an einer Musikschule in Schwäbisch Gmünd. „Ich habe das zwar nicht studiert, aber ich fühlte mich damals durchaus in der Lage, jemandem Schlagzeug beizubringen“, sagt er. Gesucht wurde aber ein Gesangslehrer. Also begann Schaefer, beides zu unterrichten, nahm nebenher selbst noch Unterricht bei einer Musicaldarstellerin, um sein Wissen zu vertiefen. Weitere Musikschulen aus Heidenheim und Hüttlingen wurden auf ihn aufmerksam. „Plötzlich hatte ich 72 Schüler“, sagt er.

Von 2009 bis 2017 war Schaefer übrigens Drummer und Sänger der bekannten Partyband „The Candy’s“. Er heiratete wieder, bekam zwei weitere Söhne.

An einem „schicksalhaften Tag“, Schaefer besuchte gerade seinen ältesten Sohn, wurde er auf ein Spiel aufmerksam, bei dem man versuchen muss, Mitspieler mit einem Laserstrahl abzuschießen: Lasertag. „Ich war total fasziniert und habe mich gefragt, wo es dieses Lasertag in meiner Nähe gibt. Das nächste war mehr als 40 Kilometer entfernt.“ Schaefer war überzeugt, eine Marktlücke gefunden zu haben. Er machte sich auf die Suche nach geeigneten Immobilien, schrieb einen Businessplan. „Ich hatte dann ein Objekt in Schwäbisch Gmünd gefunden, doch der Gemeinderat wollte kein Lasertag“, erzählt er.

Seine Lehrerjobs gab er zu dieser Zeit auf. Nachdem ihn ein Bandscheibenvorfall für eine längere Zeit aus dem Spiel genommen hatte, griff Schaefer seinen Plan nach erfolgter Genesung wieder auf. Er fand ein passendes Gebäude in der Carl–Zeiss–Straße. Im Dezember 2016 feierte „Activated Lasertag“ Eröffnung. Sieben Monate später trennte sich seine zweite Frau, die zuvor die Buchhaltung gemacht hatte. „Das musste ich nun auch noch lernen“, sagt Schaefer. „Ich habe aber ein tolles Team und gute Freunde, auf die ich zählen kann.“

Musik macht der 55–Jährige heute nur noch nebenbei. Ab und zu tritt er mit „Siggi Schwarz & Friends“ auf. In der Corona–Zeit produzierte er gemeinsam mit Schwarz fünf Songs im Classic–Rock–Style. Die Platte „The Fire Inside“ wurde produziert. „Die Resonanz darauf war super“, berichtet Schaefer. Vergangenen Sommer spielten sie die Songs auch vor Live–Publikum.

Das einzig Gute an Corona sei gewesen, dass sie diese Musik geschrieben hätten. „Das hat Siggi und mir Kraft gegeben. Und wir haben auch schon Lieder für die nächste Platte“, verrät David Schaefer.