Jetzt steht es fest: Kinder und Jugendliche dürfen sich an Schultagen nach der Unterrichts- und Betreuungszeit zwischen 17 und 22 Uhr, an schulfreien Tagen zwischen 8 und 22 Uhr auf Schulhöfen aufhalten. Störern können die Schulleitungen den Aufenthalt untersagen.

Bis zuletzt hat der Gemeinderat um diesen Kompromiss gerungen. Er soll einerseits Schülerinnen und Schülern zu den Unterrichts- und Betreuungzeiten einen verlässlichen Schutzraum bieten und andererseits für alle Kinder und Jugendliche öffentliche Treffpunkte schaffen für Spiel und Sport, mit Sitzgelegenheiten und Überdachung. In ihrer jüngsten Sitzung sprachen sich die Stadträte dann bei zehn Gegenstimmen und drei Enthaltungen mehrheitlich für die neue Satzung über die Benutzung der Schulgelände der Stadt Aalen aus. Nach einem Jahr soll geschaut werden, wie gut die Spielregeln passen.

„Zwei Jahre lang haben wir intensiv diskutiert, jetzt wollen wir einen Knopf dranmachen“, sagte OB Frederick Brütting einleitend. Er erinnerte daran, dass die Verwaltung wegen Lärm, Alkohol und Vandalismus auf Schulhöfen in der Vergangenheit ein Aufenthaltsverbot ausgesprochen hatte. An 13 von 21 Schulen in Trägerschaft der Stadt Aalen, so die Verwaltung in ihrer Vorlage, seien „missbräuchliche Nutzungen“ aktenkundig geworden. Nun habe man die Schulhofnutzung aber im Sinne des Konzepts „Der Jugend Räume geben“ überdacht und wolle ihr mit der neuen Satzung einen rechtlichen Rahmen geben. Dazu mussten sehr unterschiedliche Interessen unter einen Hut gebracht werden. Hier einige davon:

Der Jugendgemeinderat: Er wollte die Schulgelände sogar ab 13 Uhr und die ganze Nacht hindurch bis zum Unterrichtsbeginn am nächsten Morgen zugänglich machen.

Die Schulleitungen: Sie lehnten eine Öffnung der Schulhöfe während der Unterrichts- und Betreuungszeiten strikt ab. Ein Teil wünschte sich eine Begrenzung auf 20 Uhr, da erfahrungsgemäß zu späterer Stunde der Vandalismus zunehme.

Die Schulsozialarbeiter und die Schulkindbetreuung: Sie sahen das Schulgelände als geschützten Raum während der Unterrichts- und Betreuungszeit, der aus pädagogischen Gründen den Schülern vorbehalten sein sollte. Sie bezweifelten auch die Umsetzbarkeit der „Störer-Regel“.

Die mobile Jugendarbeit: Sie machte darauf aufmerksam, dass es am Abend außer der Skater-Anlage unter der Hochbrücke kaum noch geduldete Aufenthaltsflächen für Jugendliche gebe. Blieben die Schulhöfe verboten, wichen die Jugendlichen auf ZOB, Mercatura, Parkhäuser und ähnliches aus.

Auch im Gemeinderat herrschten unterschiedliche Auffassungen. Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen stellte den Antrag, Kindern und Jugendlichen den Aufenthalt auf den Schulhöfen bereits ab 14.30 Uhr zu gestatten. Denn in vielen Wohnvierteln bestünden kaum Alternativen.

Diesem Antrag schlossen sich Kevin Erath als Sprecher des Jugendgemeinderats und Roland Hamm für die Linke an. „Ich bin froh, wenn wir heute einen Knopf dran machen, aber das Knopfloch ist aus Sicht der Jugendlichen sehr eng“, sagte Hamm. Die zeitlichen Begrenzungen kündeten von Misstrauen gegen die Jugend. „Wir wollen eine Vertrauenskultur.“

Dagegen kritisierte Timo Lorenz von der SPD-Fraktion am 14.30-Uhr-Vorschlag, eine Öffnung während der Unterrichtszeit schiebe die Verantwortung bei Konflikten auf die Lehrkräfte. Der Vorschlag der Verwaltung sei ausgewogen, nach intensiver Diskussion seien alle Aspekte eingeflossen. Zustimmung kam auch von Marius Josef Bader von der CDU-Fraktion, Bernhard Ritter von den Freien Wählern und der AfD. Deren Sprecher Frank Gläser erinnerte auch an die Interessen der Anwohner. Es gebe erhebliche Unterschiede bei der Lärmbelästigung. Das fand auch Franz Fetzer von den Freien Wählern. Er enthielt sich bei der Abstimmung, weil er fand, es seien die sehr unterschiedlichen Situationen an verschiedenen Schulen nicht berücksichtigt: etwa an der Weitbrechtschule Wasseralfingen, wo es seit Jahren Klagen und bislang keine Abhilfe gebe.

Ablehnung kam von den Grünen. „Die Lösung ist untragbar“, urteilte Thomas Battran. Leidtragende seien die Kinder, die in manchen Quartieren wie auf dem Galgenberg keine Alternative hätten. „Erst gestalten wir die Schulhöfe toll, dann sagen wir ihnen, sie dürfen erst ab 17 Uhr kommen, wo es im Winter dunkel wird. Das ist geradezu Hohn“, meinte er. Ähnlich äußerte sich Ralf Meiser. Auch, wenn fast alle Aalener Grundschulen inzwischen den Ganztag anbieten, nehme ein erheblicher Anteil an Kindern daran nicht teil, sondern gehe zum Mittagessen und zu den Hausaufgaben nach Hause. „Denen verbieten wir am Nachmittag die einzige Möglichkeit, draußen zu spielen.“

Mit Josef Bader war Meiser einig: „Dann müssen wir noch andere Aufenthaltsmöglichkeiten für Kinder in den Quartieren schaffen.“

Der Antrag der Grünen auf Öffnung der Schulhöfe wurde bei 25 Gegenstimmen abgelehnt.