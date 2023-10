Vom VfR nach Bahlingen: „Den Bux geben wir nicht mehr zurück“

Holger Bux ist angekommen bei seinem neuen Verein, dem Bahlinger SC. Der Rosenberger, der beim VfR Aalen bis zum Regionalligaspieler gereift ist, hat aber nicht nur einen neuen Verein, sondern auch eine neue Position. Bux spielt beim BSC in der Innenverteidigung und damit auf der Position, die beim VfR Aalen eben ein gewisser Michael Schaupp bekleiden darf. Zuletzt allerdings hatte Schaupp seinen Platz in der Startelf verloren. Doch weil Lasse Jürgensen (Blinddarm-Operation) passen musste, durfte das Aalener Eigengewächs ran und verteidigte gewohnt stark.

Holger Bux ist weiter beliebt in der Region

Das bleibt auch nach seinem Wechsel so. „Rund 30 Karten habe ich für Freunde und Familie besorgen dürfen“, sagt Bux, der an diesem Montag wieder Richtung Freiburg aufgebrochen ist. Bereits am Freitag war Bux in die Heimat auf die Ostalb gereist und hatte sich dort mit Michael Schaupp getroffen. „Wir verstehen uns einfach sehr gut“, sagt Bux, der natürlich auch viel Zeit mit seiner Familie in Rosenberg verbracht hat. Außerdem gab es da ja noch eben dieses Regionalligaspiel zwischen dem VfR Aalen und dem Bahlinger SC. „Das Spiel war schon ein Highlight, auf das ich mich schon die ganze Woche gefreut habe“, sagt Bux mit einem Schmunzeln und fügt an: „Fast schon länger.“

Keine Motivation nötig

Motivieren musste ihn für das Duell gegen seinen ehemaligen Verein keiner. „Im Spiel darf man sich natürlich nicht ablenken lassen. Da ist der Fokus schon hoch.“ Bitter ist für Bux eigentlich nur die Gelbe Karte, die er sich im ersten Durchgang abgeholt hatte. Es war seine fünfte Verwarnung und damit fehlt er nun ausgerechnet im Duell mit seinem ehemaligen Teamkollegen Mark Müller, der bekanntlich seit dieser Runde bei Eintracht Frankfurt II spielt. Man findet sie eben überall in der Regionalliga, die Spieler mit Aalener Vergangenheit.

Es war schon ein wenig komisch. Wenn ein Tor fällt, dann jubelt normalerweise jeder im Stadion.“ Holger Bux

Doch bei den Treffern seines neuen Vereins war es verständlicherweise „totenstill“. Aber gefreut hat sich Bux natürlich dennoch für seinen BSC: „Man weiß einfach, es sind wichtige drei Punkte für uns.“ Anders als Aalen ist Bahlingen nicht ganz so gut in die Saison gestartet. „Meiner Meinung nach, haben wir zu Saisonbeginn viele gute Spiele gezeigt, aber eben keinen Treffer erzielt.“ Es habe aber auch mal eine Phase gegeben, in der es eben gar nicht gut gelaufen sei. „Aber eigentlich hatte und habe ich nie Angst, dass wir bei der Art und Weise, wie wir Fußball spielen, am Ende zu wenig Punkte sammeln werden.“

Bahlingen im Aufwind

Zuletzt gab es einen spürbaren Aufwärtstrend, der sich auch in den Ergebnissen und noch viel wichtiger auf dem Punktekonto widerspiegelt. Nach dem 2:0-Sieg über Aalen steht der Bahlinger SC auf dem elften Tabellenplatz und hat 18 Punkte auf dem Konto. „Ich hab in der Jugend ganz früh schon einmal Libero gespielt“, blickt Bux zurück und deutet damit an, dass er nicht zum ersten Mal in der Abwehr aufgestellt wurde. „Mir gefällt es sehr gut, weil man eben viel den Ball hat, viel mit Cleverness und gutem Stellungsspiel arbeiten muss.“

Bux variabel einsetzbar

Einst in Aalen im Sturm war er auf der Ostalb auch schon auf der Sechser- und Achterposition zu finden gewesen. Jetzt ist er also Innenverteidiger.

Mangelnde Alternativen im Bahlinger Kader veranlassten das Trainerteam Axel Siefert und Dennis Bührer dazu, den 20 Jahre alten gebürtigen Ellwanger in der Vorbereitung in der Abwehr auszuprobieren. Heute sagt Bührer klar: „Er macht das überragend. Das ist seine Position.“

Die hat Bux auch in Sachen Studium gefunden. Er studiert an der Pädagogischen Hochschule seit diesem Semester Sport und Biologie auf Lehramt. „Den Holger Bux, den habt ihr echt gut hingekriegt. Wir sind froh, so einen intelligenten Spieler mit einer unglaublichen Qualität auf dem Platz zu haben. Den Bux geben wir nicht mehr zurück“, stellt Coach Bührer sicherheitshalber klar.