Vollsperrungen in Aalen und Unterkochen

Aufgrund von Bauarbeiten ist der Bahnübergang Walkstraße seit vergangenen Freitag, 23 Uhr, voll gesperrt. Die Sperrung dauert bis kommenden Sonntag, 19. November, 16 Uhr. Ebenso ist in Unterkochen der Bahnübergang am Verbindungsweg Aalener Straße ‐ Wöhrstraße auf Höhe der Einmündung zum Langäckerweg wegen Bauarbeiten seit vergangenen Samstag, 1 Uhr, voll gesperrt. Die Sperrung hier dauert ebenfalls bis Sonntag, 19. November, 16 Uhr. An beiden Bahnübergängen werden das Schotterbett erneuert und Schienen ausgetauscht. Umleitungen sind jeweils ausgeschildert.