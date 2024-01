Die Faschingskampagne 2024 auf der Ostalb ist „offiziell“ eröffnet. Immer am Sonntag nach Dreikönig steigt das Gardetreffen, im vergangenen Jahr in Röhlingen, nun bei der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach. Die feiert in diesem Jahr ihr 125-jähriges Jubiläum und hat das Gardetreffen mit 96 Gruppen aus 26 Vereinen und etwa 1300 Teilnehmern aus dem ganzen Kreis bestens organisiert.

Es lief wie am Schnürchen in der Ulrich-Pfeifle-Halle. Im Fünf-Minutentakt und exakt nach Zeitplan zeigten hier kleine Tanzmariechen, Paare und Prinzengarden in drei großen Blöcken ihr Können.

Super Stimmung in der Halle

„Komplett volle Bude, super Stimmung“. So fasst Tobias Hegele, Präsident der Sauerbachnarren, das Treffen völlig zu Recht zusammen. Die „Glitzerla“ aus Gmünd, die „Krähengarde“ aus Ellwangen, die „Golden Black Cats“ aus Fachsenfeld und wie sie alle heißen, sind hochkonzentriert wenn sie synchron den Gardeschritt hinlegen, den Spagat oder Standspagat geben.

Geübt wird das ganze Jahr

In der abgetrennten Nebenhalle wird noch kräftig geübt für den Einmarsch, Dehnungsübungen, Aufwärmen, es gibt letzte Hinweise zur Choreographie. Denn Gardetanz ist auch wie eine Art Ballett mit Showtanz-Elementen. Was das Tolle am Gardetanz ist, erklären die Mädels von der Limesgarde aus Pfahlheim: „Eine tolle, lustige Gemeinschaft. Beim Auftritt hat man einen Adrenalin-Kick und man fühlt schon Stolz und Freude, wenn alles klappt.“ Auch die Trainerinnen der „Lila Garde“ aus Ebnat, Nadja Krohmer und Marleen Körber spüren die Begeisterung der jungen Tänzerinnen. „Sie sind sehr ehrgeizig und total motiviert.“ Geübt wird das ganze Jahr über. Nach Fasching Showtanz, beispielsweise für die Reichsstädter Tage und andere Feste, im Sommer dann Gardetanz.

Wie tanzt denn die Konkurrenz so? Die gibt es aber nicht. Das Ostalb-Gardetreffen ist kein Wettbewerb, es geht allein um den Spaß. (Foto: lem )

Die Stimmung ist tatsächlich super in der Halle. Mütter, Väter, Geschwister und Tanzmariechen feuern die Gruppen an. Die Faschings-Schlachtrufe der Vereine und Zünfte erklingen, zum Tanz laufen Hits der 90er-Jahre, aktueller Pop, Klassik mit wummerndem Bass unterlegt. Fünf Minuten zeigen die Funkenmariechen und Tanzgarden, was sie drauf haben. Zugaben werden verlangt. „Gibt es leider nicht“, ruft Karolin Woldai ins Mikro, die den zweiten Block moderiert. Denn jede Zugabe würde den straffen Zeitplan durcheinanderbringen.

Die „Krähengarde“ des FCV Ellwangen in Aktion. Die Gruppen kamen aus dem ganzen Ostalbkreis. (Foto: lem )

So groß und in dieser Art gab es das Ostalb-Gardetreffen noch nie, freut sich Ingo Ulmer, Abteilungsleiter und bis vor kurzem Präsident der Sauerbachnarren. Er hat das Gardetreffen organisiert. Das Neue: Am 1. Januar gab die TSG in der Ulrich-Pfeifle-Halle ihre Turngala. Etwa zwei Drittel des Aufbaus konnten für das Ostalb-Gardetreffen übernommen werden. Bei den üblichen Gardetreffen in einer Festhalle gibt es Stühle und Bänke und eine Bühne, in der Halle im Greut nicht. „Deshalb ist die Atmosphäre hier eher wie in einem Fußballstadion.“ Stimmt. Denn auch von den Tribünen aus werden die Tänzerinnen angefeuert. Was ihn besonders freut: Die Mädchen stehen hier komplett im Mittelpunkt und können sich präsentieren. Ohne Wettkampf, nur aus reiner Freude und aus Spaß am Tanz. Auch das sei das Tolle daran.

Als die ersten Garden die Halle verlassen um die Heimreise anzutreten, tanzen die ersten Schneeflocken. Macht nix - gerade die etwas Älteren unter ihnen haben schon so manchen frostigen Umzug auf der Ostalb erlebt.