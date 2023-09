Voll, voller, am vollsten!

Eine Zugfahrt die ist lustig... — oder doch nicht? Am lustigsten ist sie auf jeden Fall, wenn der Zug so richtig voll ist. Oder sogar noch voller. So, wie jener IRE, also ein Interregio–Express, jüngst an einem strahlend heißen Sonntagnachmittag von Nürnberg nach Stuttgart. Mit dem ich allerdings gar nicht fahren wollte. Aber die Vorgeschichte ist sozusagen bahnbekannt: ICE von Leipzig nach Erfurt hat schon Verspätung, Anschluss–ICE von Erfurt nach Leipzig noch viel mehr. Wegen Personalmangels, wie auf der Anzeige steht. Aha! Deswegen ist der ICE wohl auch verkürzt, jedenfalls stimmt die tatsächliche Wagenreihung nicht mehr mit der auf meiner Bahn–App überein. Sei’s drum! Folge ist allerdings, dass in Nürnberg der Anschluss–Intercity nach Aalen längst weg ist, bis wir ankommen. Eine Alternative: Zwei Stunden warten auf den nächsten IC. Die andere: In 30 Minuten in den IRE bis Crailsheim und dann dort nochmals umsteigen nach Aalen. Eine Idee, auf die scheinbar viele kommen, ganz viele sogar. Die sich in Nürnberg in den Zug zwängen, zusätzlich zu denen, die ohnehin mit dem IRE fahren wollen. Die Folge: In den Eingängen quetschen sich so viele stehende Reisende, dass sich die Türen nicht mehr schließen lassen. Erst nach mehreren flehentlichen Durchsagen des Lokführers klappt es. In dem Eingang, in dem ich eingezwängt bin, ist die rechte Tür defekt. Gottlob komme ich in Crailsheim raus, denn hier muss man links aussteigen. Uff, so isch halt!

