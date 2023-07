Bei der Mitgliederversammlung der Volkshochschule (VHS) Aalen hat die Vorstandsvorsitzende Annette Limberger einen Rückblick über das vergangene Jahr gegeben.

Obgleich bis Mitte April 2022 mit 3G– und 2G–Regeln noch die strengsten Vorgaben der Corona–Pandemie gegolten hätten, habe die VHS Aalen bei der Zahl der Unterrichtseinheiten im förderfähigen Bereich mit insgesamt 27.895 fast wieder das Niveau des Vor–Corona–Jahres 2019 erreicht. Allein die Gesamtzahl der Teilnahmen lag noch ein knappes Drittel hinter den Zahlen von 2019.

Limberger betonte in ihrem Jahresrückblick insbesondere das schnelle Reagieren des Teams der VHS auf die durch den russischen Angriff auf die Ukraine ausgelöste Nachfrage nach Deutschunterricht. In kürzester Zeit seien 23 sogenannte Erstorientierungskurse eingerichtet worden sowie 14 zusätzliche Integrationskurse, deren Zahl damit auf insgesamt 69 anstieg.

Auch die Schulen hat die VHS durch ein gezieltes Angebot über das Programm „Lernen durch Rückenwind“ im vergangenen Jahr unterstützt. Zusätzlich verbuchte sie auch wieder eine erhöhte Nachfrage von lokal ansässigen Unternehmen nach Schulungen für ihre Mitarbeitenden. Insgesamt konnte die VHS Aalen somit Mehreinnahmen gegenüber dem Ansatz in Höhe von 513.845 Euro erwirtschaften. Trotz einer Erhöhung der Honorarausgaben, um die Nachfrage bedienen zu können, konnte die VHS so ihr Gesamtergebnis gegenüber dem Ansatz deutlich verbessern.

VHS–Leiterin Nicole Deufel gab einen Einblick in die im vergangenen Jahr durchgeführten Projekte, für die Drittmittel akquiriert wurden. Dazu gehört das große Projekt zur Entwicklung von Bildungspfaden für die nachhaltige Entwicklung (BNE), wofür die VHS eine Förderung über zwölf Monate in Höhe von bis zu 50.644 Euro zugesprochen bekam. Die innovative Strahlkraft des Projektes sei auch durch die Nominierung für den Bundespreis „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ anerkannt worden. Darüber hinaus hat die VHS mit dem Limesmuseum im Projekt „Wachtzeit“ kooperiert, das über das Zentrum für kulturelle Teilhabe Baden–Württemberg gefördert wurde. Und sie bot im Rahmen eines bundesweiten Projektes den „KlimaFit–Kurs“ an.

Bei der Mitgliederversammlung wurde auch die Fachbereichsleiterin Eva Schumm, verantwortlich für Sprachen und Integrationskurse, nach 27 Jahren in den Ruhestand verabschiedet. Limberger dankte ihr für ihren engagierten und emphathischen Einsatz für die Teilnehmenden, Kursleitungen und die VHS insgesamt über diese Zeit. Sie begrüßte dann die beiden Nachfolgerinnen: Susanna Gaidolfi für den Fremdsprachenbereich und Carola Moser für den Deutsch– und Integrationsbereich.

Es folgten die turnusmäßigen Neuwahlen der Vorstands– und Beiratsmitglieder. Neu in den Vorstand gewählt wurden Viktoria Beißwenger, Prokuristin bei Nowinta, und Ralf Fuchs, Leiter des städtischen Amts für Bildung, Schule und Sport. Neu in den Beirat gewählt wurden Hartmut Schlipf für den Stadtseniorenrat, Hanna Meiser für den Jugendgemeinderat, Anne Klöcker für das Haus der Jugend, Dorothee Bosch, unter anderem für den Beirat von Menschen mit Behinderung, Anna–Lena Mutscheller, Leiterin der städtischen Stabsstelle für Chancengleichheit, Eva Frank, Mitglied des Integrationsausschusses und zweite Vorsitzende der Kulturküche, sowie Jessica Passler, Managerin des „In:it co–working lab“ Schwäbisch Gmünd. Alle Wahlen erfolgten einstimmig.